Shrnutí trhů: Evropské akcie se snaží zastavit pokles 🚩 Heidelberger po výsledcích klesá o 5 %

Evropské akcie se po úterním prudkém výprodeji snaží stabilizovat, ale zatím je jen málo známek přesvědčivého odrazu. Stoxx Europe 600 zůstává poblíž dvoutýdenního minima, zatímco Euro Stoxx 50 se obchoduje zhruba beze změny. Investoři zpracovávají současný růst výnosů dluhopisů, cen ropy a geopolitického napětí v Perském zálivu. Hlavní problém pro akcie je jednoduchý: vyšší bezrizikové sazby zvyšují náklady na kapitál a snižují relativní atraktivitu akcií vůči dluhopisům. Zároveň se vracejí obavy z inflace a trhy stále více započítávají zvýšení sazeb ECB už v září.
- Stoxx Europe 600 se téměř nemění a zůstává poblíž dvoutýdenního minima po nejprudším jednodenním poklesu za téměř měsíc.
- DAX klesá přibližně o 0,2 %, CAC 40 roste o 0,2 %, zatímco FTSE 100 a IBEX 35 se pohybují zhruba beze změny.
- Výnos 10letého německého Bundu vzrostl na 3,22 %, což je nejvyšší úroveň od května 2011 a zvyšuje tlak na akciové valuace.
- Sektory citlivé na růst, jako jsou technologie, software a nemovitosti, zůstávají obzvlášť zranitelné vůči vyšším diskontním sazbám.
- Hlavní ekonom ECB Philip Lane zdůraznil, že inflace v eurozóně kolem 3 % zůstává jasně nad 2% cílem, zatímco vyšší ceny energií mohou znovu zvýšit cenové tlaky.
- Peněžní trhy nyní téměř plně započítávají zvýšení sazeb ECB o 25 bazických bodů v září, což představuje výraznou změnu oproti dřívějším očekáváním delší pauzy.
- Pozornost investorů se soustředí na komentáře Christine Lagarde a zápis z červencového zasedání Fedu, které mohou ovlivnit další pohyb dluhopisů, měn i akcií.
- Futures na Wall Street se obchodují mírně níže, zatímco Brent (OIL) se dostal nad 92 USD za barel.
- Brent se drží poblíž třítýdenních maxim a narušení lodní dopravy přes Hormuzský průliv dál podporuje energetickou rizikovou prémii.
Graf EU50 (interval D1)
Zdroj: xStation5
Dnešní seance na indexu Euro Stoxx 50 ukazuje spíše výraznou sektorovou rotaci než jednotný risk-on nebo risk-off pohyb. Na růstové straně vynikají spotřebitelské a průmyslové společnosti, v čele s Hermès (+1,5 %), což lze chápat jako návrat kapitálu do kvalitních značek po předchozí slabosti, i když stále za náročné valuace, například P/E kolem 36. L’Oréal (+1 %) rovněž roste, ale i zde trh zjevně platí prémii spíše za defenzivní profil a stabilitu zisků než za levné ocenění. TotalEnergies (+1,04 %) vypadá z fundamentálního pohledu jinak: s P/E 12,8x a velmi silným výkonem od začátku roku investoři dál oceňují expozici vůči energetice, zejména v prostředí vysokých cen ropy.
Na opačné straně je nejslabší Infineon (-2,2 %), přestože akcie zůstávají od začátku roku zhruba +50 %. To naznačuje spíše vybírání zisků a tlak na drahý polovodičový segment než jasnou změnu dlouhodobého příběhu. Slabost bank a pojišťoven — BNP Paribas, Munich Re, UniCredit, AXA a Santander — ukazuje, že trh je po jejich silném letošním výkonu vůči finančnímu sektoru opatrnější. Za pozornost stojí i Rheinmetall, který dnes klesá zhruba o 0,66 %, ale za poslední měsíc je stále více než 20 % v plusu; s P/E kolem 77 zůstává jednou z nejdražších akcií v indexu.
Celkově trh evropské akcie plošně neodmítá, ale stává se stále selektivnějším podle kvality rozvahy, udržitelnosti růstu a valuace.
Zdroj: XTB Research
Evropské akcie zůstávají pod tlakem výnosů dluhopisů
Největší překážkou pro evropské akcie zůstává prudký růst výnosů dluhopisů. Výnos německého 10letého Bundu vzrostl na 3,22 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2011, zatímco výnos 30letých amerických státních dluhopisů překonal 5,30 %.
To přímo zvyšuje diskontní sazbu používanou pro ocenění budoucích peněžních toků. Nejvíce jsou tak zasaženy společnosti s vysokými očekáváními růstu a zisky posunutými dále do budoucnosti. Dluhopisy se zároveň stávají stále konkurenceschopnější alternativou k akciím, zejména tam, kde už akciová riziková prémie začíná působit méně atraktivně.
Ropa znovu komplikuje situaci ECB
Druhým klíčovým tématem je energetika. Brent se drží poblíž 91,50 USD za barel, zatímco napětí v Perském zálivu a narušení lodní dopravy přes Hormuzský průliv zvyšují riziko dalšího růstu cen ropy.
Pro ECB je tato situace obzvlášť nepříjemná, protože inflace v eurozóně se stále pohybuje kolem 3 %. Philip Lane upozornil, že tato úroveň zůstává příliš vysoká ve srovnání s 2% cílem, zatímco dražší ropa by mohla znovu zvýšit inflační tlaky.
Trh proto výrazně změnil očekávání ohledně měnové politiky. Namísto delšího období beze změny sazeb nyní investoři téměř plně započítávají zvýšení sazeb ECB o 25 bazických bodů na zářijovém zasedání.
Lagarde a zápis Fedu jsou dnes klíčové
Další impuls pro trhy mohou přinést komentáře Christine Lagarde. Investoři budou hledat náznaky, zda ECB skutečně připravuje trh na další zvýšení úrokových sazeb, a to navzdory slábnoucí ekonomické dynamice.
Zároveň bude zveřejněn zápis z červencového zasedání Fedu. Trhy se zaměří na to, do jaké míry měli členové FOMC obavy ze zhoršujících se podmínek na trhu práce, a to ještě před posledním růstem dlouhodobých výnosů dluhopisů.
Situace pro evropské akcie tak zůstává napjatá: vyšší výnosy omezují valuace, ropa zvyšuje inflační rizika a centrální banky mohou být nuceny zachovat restriktivnější měnovou politiku, než trhy ještě nedávno očekávaly. Dnešní stabilizace zatím působí spíše jako pauza ve výprodeji než začátek přesvědčivého odrazu.
DAX pod tlakem vysokých výnosů dluhopisů
Výprodej na globálním dluhopisovém trhu poněkud zpomalil, jeho dopad na evropské akcie však zůstává viditelný. DAX ve středu otevřel kolem 26 140 bodů, tedy téměř beze změny, přestože zvýšené výnosy dluhopisů nadále představují významnou překážku pro valuace.
V úterý vzrostly výnosy klíčových státních dluhopisů v USA, Německu a Japonsku na několikaletá maxima, a to kvůli obavám z inflace, vysokým cenám ropy a rostoucímu zadlužení velkých ekonomik. Takové prostředí nemusí nutně vyvolat plošný odliv kapitálu z akcií, omezuje však ochotu investorů platit vysoké násobky za rizikovější aktiva.
Tlak je patrný také u jednotlivých akcií. Akcie Heidelberger Druck klesají přibližně o 5,5 % po slabém čtvrtletí, během kterého se čistá ztráta společnosti prohloubila na 32 milionů EUR z 11 milionů EUR před rokem. Částečně k tomu přispělo ukončení dotačního programu v Itálii.
Akcie Heidelberger Druck (HDD.DE, interval D1)
Zdroj: xStation5
Heidelberger pod tlakem po výsledcích, tržby klesly dvouciferným tempem
Heidelberger Druckmaschinen zaznamenal v prvním čtvrtletí z provozního hlediska výrazné zhoršení. Tržby klesly o 13 % na 404 milionů EUR z 466 milionů EUR před rokem, zatímco upravená EBITDA se snížila z 20 milionů EUR na pouhý 1 milion EUR. Marže tak klesla ze 4,4 % na 0,2 %. Hlavním problémem byly nižší objemy, zejména v segmentu Print & Packaging Equipment po ukončení dotačního programu v Itálii. Podle společnosti to vedlo k poklesu objednávek o více než 60 milionů EUR.
Situace však není ve všech ohledech negativní. Objem nevyřízených objednávek vzrostl z 639 milionů EUR na začátku fiskálního roku na 762 milionů EUR, což zlepšuje výhled pro následující čtvrtletí. Management potvrdil svůj výhled pro období 2026/2027 a nadále očekává přibližně stabilní tržby a výrazné zlepšení EBITDA marže.
Marže zasáhly nižší objemy, nikoli narušení obchodního modelu
Nejdůležitějším závěrem je, že zhoršení ziskovosti bylo způsobeno především nižšími objemy, nikoli strukturálním poklesem produktových marží. Společnost naopak poukázala na relativní zlepšení marží díky vyšším cenám, vrácení cel a příznivějšímu produktovému mixu. Heidelberg zároveň pokračuje ve snižování nákladů. Počet zaměstnanců meziročně klesl o 2 % na 9 019, zatímco personální náklady se snížily z 208 na 196 milionů EUR.
Z regionálního pohledu byla nejslabší oblast EMEA, kde objednávky klesly o 16 % a tržby o 23 %. Výrazně lépe si vedl region Asie a Pacifiku, kde objednávky vzrostly o 17 % a tržby o 3 %, především díky Číně. To naznačuje, že slabost v prvním čtvrtletí byla geograficky koncentrovaná a částečně souvisela s jednorázovými faktory, nikoli s plošným propadem globální poptávky.
Cash flow zůstává největším rizikem
Slabší provozní výsledky se výrazně promítly do tvorby hotovosti. Volný peněžní tok dosáhl -77 milionů EUR oproti -68 milionům EUR před rokem, zatímco provozní cash flow klesl na -55 milionů EUR. Společnost zakončila čtvrtletí čistou ztrátou 32 milionů EUR, oproti ztrátě 11 milionů EUR před rokem.
Zhoršila se také rozvaha. Čistá finanční pozice se změnila z čisté hotovosti 39 milionů EUR na čistý dluh 39 milionů EUR, zatímco podíl vlastního kapitálu klesl z 27,2 % na 24,3 %. Heidelberg má nicméně stále významnou likviditní rezervu. Z revolvingové úvěrové linky ve výši 436 milionů EUR zůstává 298 milionů EUR nevyčerpáno. Management očekává, že odliv hotovosti v dalších čtvrtletích zmírní, ale kvůli plánovaným investicím stále počítá se záporným volným peněžním tokem za celý rok.
Strategie se nadále zaměřuje na zvýšení kvality byznysu
Heidelberg navzdory slabému začátku roku nemění své strategické směřování. Akvizice společností Manroland Sheetfed a POLAR mají zvýšit podíl opakujících se tržeb ze servisu a náhradních dílů a posílit pozici společnosti jako integrátora výrobních systémů pro obalový průmysl.
Manroland by měl již letos přispět k tržbám částkou ve středních desítkách milionů EUR. Po úplné integraci Heidelberg cílí na více než 100 milionů EUR stabilních ročních tržeb a EBIT ve výši 10–15 milionů EUR. Společnost zároveň expanduje mimo tradiční tisk do oblastí, jako jsou obranný průmysl, ukládání energie a e-mobilita.
Z fundamentálního pohledu bylo první čtvrtletí slabé. Klíčovou otázkou je, zda se vysoký objem nevyřízených objednávek promítne do normalizace tržeb a marží v dalších obdobích. Pokud ano, současné výsledky se mohou ukázat jako lokální provozní dno. Pokud se však oživení objemů opozdí, záporný volný peněžní tok a slabší rozvaha mohou začít hrát při ocenění společnosti mnohem významnější roli.
Akcie Heidelberger Druck (HDD.DE, interval D1)
Zdroj: xStation5
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