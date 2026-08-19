Krypto novinky: Stablecoiny míří blíž k hotovosti a Nexo spouští regulované úvěry kryté kryptem v Austrálii🚀

Kryptoměnový sektor přináší další důležité zprávy z oblasti regulace, institucionální adopce i bezpečnosti.
Některé stablecoiny by mohly být účetně blíž hotovosti
- Americká Financial Accounting Standards Board navrhla pravidla upřesňující, za jakých podmínek by firmy mohly některé stablecoiny vykazovat jako peněžní ekvivalenty podle amerických účetních standardů.
- Aby digitální aktivum podmínky splnilo, muselo by jeho držitelům poskytovat smluvní právo na odkup na požádání přímo u emitenta za předem známou peněžní částku. Současně by muselo být kryto minimálně v poměru 1:1 oddělenými rezervami tvořenými krátkodobými a vysoce likvidními aktivy.
- Samotná vysoká likvidita stablecoinu na burzách by nestačila. Pokud by například držitel neměl možnost přímého odkupu u emitenta, podmínky by nesplnil. Problematické by byly také rezervy tvořené volatilnějšími aktivy, například kryptoměnami nebo zlatem.
- Pro firmy by nicméně klasifikace zůstala volitelná. FASB přijímá připomínky k návrhu do 19. listopadu.
Metaplanet přenáší bitcoinovou strategii do USA
- Japonská Metaplanet plánuje vložit 2 100 BTC do společnosti Super League Enterprise obchodované na Nasdaqu. Při současných cenách jde přibližně o 135 milionů USD.
- Super League se má následně přejmenovat na Superplanet a stát se americkou platformou pro bitcoinovou treasury strategii Metaplanetu. Japonská společnost by nad ní zároveň získala kontrolní podíl.
- Důležité je, že nejde o nový nákup bitcoinů. Metaplanet použije část ze svých stávajících 43 000 BTC. Cílem transakce je především získat přístup současně na americké a japonské kapitálové trhy a vytvořit prostor pro další akvizice v USA.
- Investoři na oznámení reagovali výrazně – akcie Super League po zveřejnění plánu vyskočily o více než 50 %. Dokončení transakce se očekává ve čtvrtém čtvrtletí 2026 a podléhá schválení akcionářů i dalším podmínkám.
Arthur Hayes se vrací do role CEO
- Spoluzakladatel BitMEXu Arthur Hayes oznámil návrat do výkonné manažerské role. Stal se generálním ředitelem projektu Flop Labs, který buduje síť zaměřenou na propojení kryptoměn a AI infrastruktury.
- Projekt chce vytvořit systém, v němž budou AI agenti využívat token FLOP k placení za výpočetní výkon, inference a decentralizované paměťové služby.
- Hayes zároveň oznámil plán na rozsáhlý airdrop ve 4. čtvrtletí 2026, zatímco spuštění hlavní sítě je plánováno na začátek roku 2027.
MAYAChain zastavil síť po exploitu
- Cross-chain decentralizovaná burza Maya Protocol zastavila svou síť poté, co útočník využil sérii softwarových chyb a odcizil aktiva v odhadované hodnotě 1,7 milionu USD.
- Podle předběžné analýzy útok kombinoval šest různých chyb. Útočník měl získat přibližně 20 BTC v hodnotě 1,4 milionu USD a dalších zhruba 300 000 USD v jiných aktivech.
- Celkový dopad na likviditní pooly však mohl být podstatně větší. Analýza odhaduje propad jejich hodnoty asi o 10,9 milionu USD, mimo jiné kvůli arbitrážím a prudkému propadu tokenu CACAO.
- Ten během incidentu ztratil přibližně 88,7 % své hodnoty. Tým nyní pracuje na opravě a chce se pokusit získat ukradená aktiva zpět prostřednictvím bug bounty programu.
Nexo spouští regulované úvěry kryté kryptem v Austrálii
- Nexo Australia začalo nabízet úvěrové linky kryté kryptoměnami poté, co získalo potřebné postavení podle australské úvěrové legislativy.
- Klienti mohou použít kryptoměny jako kolaterál a získat australské dolary nebo stablecoiny, aniž by museli svá digitální aktiva prodat. Úrokové sazby se pohybují od 0,9 % do 21,9 % podle typu úvěru a úrovně klienta.
- Výhodou je možnost získat likviditu bez prodeje kryptoměn, zároveň však zůstává významným rizikem volatilita kolaterálu. Při prudkém poklesu jeho hodnoty může dojít k margin callu nebo likvidaci části či celého zajištění.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.