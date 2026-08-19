Bitcoin zůstává „odolný“ navzdory poklesům na Wall Street 🔼 Nachází se kryptoměna v klíčovém bodě obratu?

Bitcoin se drží kolem 64 000 USD, zatímco poslední pokus o průraz nad 65 000 USD selhal a on-chain data ukazují na slábnoucí aktivní poptávku kupujících. Klíčová zóna supportu se nachází kolem 62 000 USD, kde v minulosti změnily majitele více než 2 miliony BTC. Ztráta této oblasti by zvýšila riziko pohybu směrem k 54 000 USD. Na druhou stranu klesající open interest při relativně stabilní ceně naznačuje spíše částečné uzavírání krátkých pozic než úplnou kapitulaci trhu. Krátkodobý obraz zůstává slabý, což je však v jasném kontrastu s pokračující institucionální a korporátní adopcí Bitcoinu.
- 30denní průměr Taker Buy Volume Bitcoinu klesl na úrovně, které byly naposledy zaznamenány na konci roku 2020, kolem dna v roce 2022 a během konsolidace v roce 2023.
- Oblast 62 000–63 000 USD zůstává klíčovou zónou supportu. Trvalejší průraz pod ni by přesunul pozornost směrem k 54 300 USD.
- Likvidace v objemu více než 200 milionů USD za posledních 24 hodin potvrzují, že trh stále prochází procesem snižování finanční páky.
- Vysoké výnosy dluhopisů a slabost na Wall Street vytvářejí tlak na riziková aktiva, přestože se institucionální infrastruktura kolem Bitcoinu nadále rozvíjí.
- Korelace Bitcoinu s globálními akciovými trhy klesá, což stále více komplikuje přímé spojování krátkodobých pohybů kryptoměny s makroekonomickou situací nebo volatilitou akciových trhů.
Graf ceny Bitcoinu (D1 interval) a přílivy do ETF
Průraz nad 65 500 USD a klíčovou rezistenci kolem 50denního EMA (oranžová linie) by mohl otevřít cestu přibližně k 70 000 USD. Tato oblast by se mohla stát klíčovým bojištěm mezi kupujícími a prodávajícími a potenciálně rozhodnout, zda Bitcoin čeká další výrazný medvědí impuls, nebo zda už máme dno letošního bear marketu za sebou. Směrem dolů price action nadále podporuje pohled, že 62 000 USD představuje důležitou zónu supportu.
Zdroj: xStation5
Toky do spotových Bitcoin ETF zůstávají volatilní, ale poslední seance přinesly zřetelné zlepšení. Po několika obdobích odlivů, které místy přesahovaly 200 milionů USD denně, se celkové přílivy zotavily přibližně na 186,4 milionu USD.
Největší část kladných toků nadále připadá na iShares Bitcoin Trust od BlackRocku, přičemž další podporu přináší také fond od Fidelity. Hlavním závěrem je, že navzdory slabšímu sentimentu kolem samotného Bitcoinu poptávka po ETF nezmizela a v posledních dnech se znovu začala zotavovat. To oslabuje argument, že institucionální investoři z BTC ve velkém odcházejí.
Zdroj: XTB Research
Toky do Ethereum ETF jsou výrazně menší než u Bitcoinu, ale i zde poslední seance přinesly zlepšení. Nejnovější údaj ukazuje denní příliv přibližně 68,7 milionu USD, po zhruba 30 milionech USD v pondělí a předchozím období smíšených toků a občasných odlivů.
Největší část kladných toků připadá na iShares Ethereum Trust ETF, zatímco ostatní fondy hrají podstatně menší roli. Důležité je, že v posledních měsících se stále častěji objevují kladné toky několik seancí po sobě, což může naznačovat postupný návrat zájmu o Ethereum po slabším začátku srpna.
Celkový objem zůstává relativně nízký, ale směr toků je nyní výrazně konstruktivnější než před několika týdny.
Zdroj: XTB Research
Poptávka po Bitcoinu slábne
Společnost CryptoQuant, která se specializuje na analýzu on-chain dat, upozorňuje na 30denní průměr ukazatele Taker Buy Volume u Bitcoinu, který klesl na úrovně zaznamenané v minulosti v důležitých fázích cyklu. Pokles tohoto ukazatele znamená nižší aktivitu agresivních kupujících a relativně silnější pozici prodávajících. Automaticky to ale neznamená začátek velkého výprodeje. Podobné hodnoty se objevovaly jak během kapitulace, tak během akumulačních fází. Spolehlivější signál vytváření dna by vyžadoval stabilizaci ceny spolu s oživením Taker Buy Volume. Prozatím je vhodnější tento vývoj chápat jako známku vyčerpání nákupní aktivity, nikoli jako potvrzení obratu trendu.
V oblasti 62 000–63 000 USD změnily majitele více než 2 miliony BTC, čímž zde vznikla výrazná koncentrace nákladové báze investorů. Bitcoin se neúspěšně pokusil udržet nad 65 000 USD. Zároveň objem obchodování na hlavních burzách během posledních 24 hodin klesl přibližně o 10 %, což znamená, že odraz ceny není podpořen nijak výraznou novou poptávkou. Pokud zóna 62 000–63 000 USD vydrží, trh může přejít do stabilizační fáze. Pokud ji při rostoucím prodejním tlaku prolomí, další sledovanou oblastí bude přibližně 54 276 USD.
Za posledních 24 hodin bylo zlikvidováno více než 200 milionů USD kryptoměnových pozic, převážně longů. Open interest na Bitcoinu zároveň klesl přibližně o 0,53 %, což při relativně stabilní ceně může naznačovat částečné uzavírání short pozic. Ani to ale zatím neznamená návrat silné poptávky. Index Crypto Fear & Greed zůstává v pásmu strachu a pod tlakem byly i kryptoměnové akcie: Strategy včera klesla o více než 5 %, zatímco Bitmine Immersion Technologies ztratila přibližně 2,3 %.
Problém Bitcoinu je pouze částečně makroekonomický
Akcie Samsung Electronics a SK Hynix v Soulu klesly o více než 7 %, Kospi ztratil přibližně 6 %, MSCI Asia Pacific klesl asi o 2 % a asijský polovodičový index odepsal více než 3 %. O den dříve klesl Philadelphia Semiconductor Index přibližně o 5 %. Ještě důležitější však mohou být dluhopisy. Výnos 30letých amerických státních dluhopisů vzrostl na nejvyšší úroveň od roku 2007, zatímco 10letý výnos se držel kolem 4,69 %.
Takové prostředí zvyšuje náklady na kapitál a snižuje atraktivitu rizikových aktiv, i když nemusí vyvolat okamžitou cenovou reakci. Trh zároveň čeká na zápis z červencového zasedání Fedu a projev Kevina Warshe v Jackson Hole. Podle průzkumu agentury Reuters očekává 94 ze 104 ekonomů, že Fed v září ponechá sazby v pásmu 3,5–3,75 %, zatímco trh započítává přibližně 68% pravděpodobnost beze změny.
Citi a Zhizao ukazují druhou stranu trhu?
Institucionální adopce navzdory krátkodobé slabosti pokračuje. Citi připravuje spuštění služby úschovy digitálních aktiv v rámci platformy Custody+, která má propojit tradiční aktiva a kryptoměny v jedné infrastruktuře. Banka zároveň vyvíjí tokenizované vklady, spolupracuje s ICE, účastní se pilotního projektu SWIFT a zapojuje se do projektu The Clearing House.
Současně společnost Zhizao Technology, obchodovaná na Nasdaqu, dokončila transakci v hodnotě 154,7 milionu USD a spustila Bitcoin treasury strategii zahrnující 2 380 BTC. Bitcoin byl v transakci oceněn referenční cenou 65 000 USD. Podle BitcoinTreasuries.net se společnost stala 33. největším korporátním držitelem Bitcoinu, její akcie však pozitivně nereagovaly a od začátku roku zůstávají přibližně 77 % v minusu.
Krátkodobá poptávka po BTC slábne, ale dlouhodobá infrastruktura kolem Bitcoinu se dál rozšiřuje. Trh nedokázal udržet 65 000 USD, on-chain data zatím nepotvrzují návrat poptávky a makroekonomické prostředí zůstává nepříznivé. Proto může být chování ceny kolem 62 000 USD důležitější než jakýkoli jednotlivý denní odraz. Udržení tohoto supportu společně s růstem Taker Buy Volume by podpořilo scénář akumulace, zatímco průraz pod tuto zónu při rostoucí nabídce by výrazně zvýšil pravděpodobnost hlubší korekce.
Ethereum a 20denní toky do ETF – kapitál se vrací rychleji než cena
Nejzajímavější signál přináší srovnání ceny Etherea s kumulovanými 20denními toky do spotových ETF. ETH se stále pohybuje poblíž 1 900 USD, výrazně pod maximy z roku 2025, zatímco 20denní bilance toků se vrátila přibližně na 317 milionů USD. To naznačuje zlepšující se poptávku ze strany fondů, přestože samotná cena zatím silnější uptrend nepotvrdila.
Historicky se toky a cena většinou pohybovaly stejným směrem, i když ne vždy současně, což dělá současnou divergenci zajímavou ke sledování. Pokud budou pozitivní přílivy pokračovat i v dalších týdnech, mohly by představovat časný signál zlepšující se institucionální poptávky. Zatím však nejde o potvrzení trvalého obratu trendu.
Zdroj: XTB Research
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