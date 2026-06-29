Ranní shrnutí: Co dál s AI play? (29.06.2026)

Navzdory chvilkovému optimismu, podpořenému skvělými čtvrtletními výsledky Micronu, většina společností ze sektoru polovodičů i téměř všichni hyperscaleři zakončili týden poklesem.
🌏 Asie
Do nového týdne vstupujeme výprodejem akcií SK Hynix (-4,4 %) a Samsungu (-5,7 %) – společností, které se podílejí přibližně na polovině tržní kapitalizace korejského indexu KOSPI (-0,9 %).
Červeně svítí také japonský NIKKEI 225 (-1 %), kterému rovněž tíží slabé výsledky giganta – Kioxie (-9,4 %), největší společnosti na japonské burze a výrobce flash paměti a polovodičových disků.
Nad nulou se naopak drží čínský Hang Seng (+2,6 %), podporovaný společnostmi ze zdravotnického sektoru, které těží z rotace kapitálu. Zisky zaznamenávají mimo jiné:
- CSPC Pharmaceutical Group (+10 %) – výrobce inovativních léčiv (např. pro kardiovaskulární či onkologické indikace) a generických léků.
- Innovent Biologics (+7,9 %) – výrobce pokročilých biologických léčiv, zejména moderních protinádorových a imunologických terapií.
- JD Health International (+6,9 %) – největší čínská online lékárenská platforma, která propojuje e-shop s léky s telemedicínskými službami a lékařskými konzultacemi.
- Sino Biopharmaceutical (+6,8 %) – rozsáhlý diverzifikovaný zdravotnický konglomerát pokrývající celý dodavatelský řetězec – od pokročilého výzkumu a vývoje (R&D) až po distribuci léčiv.
🌍 Geopolitika
Víkendové titulky nadále dominovaly témata spojená s konfliktem mezi USA a Íránem. V neděli prezident Trump obvinil Írán z porušení rámcové dohody a zasáhl íránské sklady raket, drony a radarové stanoviště v okolí Hormuzského průlivu.
Teherán odpověděl vypuštěním raket a dronů na základnu Ali Al Salem v Kuvajtu a základnu 5. flotily v Bahrajnu a zároveň pohrozil úplným přerušením jednání.
Obě strany by se však měly znovu sejít k vyjednávání již v úterý, což podporuje mírné zlepšení sentimentu a růst futures na S&P 500 o 0,7 %.
🛢️ Komodity
Ceny ropy zůstávají nejnižší od vypuknutí války.
- Barel ropy Brent se aktuálně obchoduje přibližně za $72.
- Barel WTI mírně pod $70.
Klesají také ceny zemního plynu:
- NATGAS se pohybuje okolo $3,29 za MMBtu.
- Za MWh TTF zaplatíme něco přes $41.
Blízko lokálních minim zůstávají ceny drahých kovů.
- Trojská unce zlata se aktuálně obchoduje pod $4 060, stříbra pak za $59. To představuje pokles o 25 %, resp. 50 % oproti lokálním maximům dosaženým teprve před několika měsíci.
Tři trhy, které sledovat příští týden: EURUSD, zlato, S&P 500 (26.06.2026)
Kashkari z Fedu tvrdí, že AI si vynutí zvýšení sazeb; EURUSD i USD mění směr ❗
Nálada spotřebitelů podle University of Michigan zaostala za očekáváním
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