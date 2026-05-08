Ranní shrnutí: Indexy rostou navzdory střelbě v Hormuzském průlivu 📈 💥

- K přestřelce v Hormuzském průlivu došlo mezi americkými a íránskými silami. Obě strany se navzájem obviňují z vyprovokování útoku, což vážně ohrožuje stávající příměří. Prezident Trump označil údery za „love tap“ a pohrozil další eskalací bez jaderné dohody. USA oznámily úspěšnou obranu, zatímco Írán hlásí americké ztráty.
- Agentura Fox dříve informovala, že americké síly ostřelovaly íránské přístavy. Donald Trump uvedl, že k přestřelce došlo během průjezdu napadených amerických torpédoborců Hormuzským průlivem. Zároveň potvrdil, že příměří stále platí.
- Americké úřady (DOJ a CFTC) vyšetřují krátké pozice v ropných kontraktech v hodnotě přes 2,6 mld. USD, které byly otevřeny těsně před klíčovými oznámeními o konfliktu mezi USA a Íránem. Existuje podezření na zneužití významných neveřejných informací, tedy insider trading.
- Ropa obnovuje pokles a klesá pod závěrečnou cenu z posledních dvou seancí. OIL (Brent) ztrácí 1,8 % na 101 USD za barel, zatímco WTI klesá o 2,25 % na 95,50 USD za barel.
- Západní akciové trhy se navzdory nejistotě připravují na další růst a mažou většinu včerejší večerní korekce. Futures na americké indexy se obchodují v zelených číslech: US100: +0,5 %, US500: +0,4 %, US30: +0,25 %, US2000: +0,2 %. EU50 přidává 0,3 %.
- Asijské trhy kvůli eskalaci konfliktu mezi USA a Íránem klesají, a to navzdory optimismu u futures na západní indexy. Čínský HSCEI ztrácí 0,6 %, japonský Nikkei 225 a indický Nifty 50 oslabují zhruba o 0,4 %, zatímco jihokorejský KOSPI si vede mírně lépe a ztrácí pouze 0,1 %.
- FX: volatilita hlavních měn zůstává omezená. To naznačuje nejistotu investorů při současném výkyvu sentimentu. Australský dolar je nejsilnější měnou skupiny G10 (AUDUSD: +0,25 %), zatímco japonský jen oslabuje. Ne však vůči dolaru (EURJPY: +0,1 %, USDJPY beze změny) ani vůči severským měnám (USDNOK: +0,15 %, EURSEK: +0,15 %).
- Krypto: i zde je patrný nedostatek jasného směru. Bitcoin se obchoduje beze změny těsně pod 80 tis. USD, Ethereum ztrácí 0,3 % na 2 280 USD.
- Drahé kovy pokračují v růstu. Zlato přidává 0,8 % na 4 726 USD za unci, zatímco stříbro roste o dalších 2,5 % a vrací se nad 80 USD za unci.
- Joachim Nagel, prezident německé Bundesbank, oznámil možné zvýšení úrokových sazeb v eurozóně v červnu, pokud se výhled nezlepší. Podle člena Rady guvernérů ECB dosáhne inflace v roce 2026 v průměru 2,7 %.
