Ranní shrnutí: Írán tvrdí, že USA porušily příměří (09.04.2026)

- Brent crude se odráží o 1,2 % na přibližně 97 USD za barel v reakci na íránskou nedůvěru vůči postoji USA a pokračující izraelské útoky v regionu. Futures na americké indexy zůstávají beze změny.
- Předseda íránského parlamentu obvinil USA z porušení příměří, čímž prohloubil vzájemnou nedůvěru. Teherán poukázal na izraelské nálety a incidenty s drony, zejména v Libanonu — ten následně slíbil využít všechny prostředky k zastavení izraelských útoků. Washington tato obvinění odmítl, přičemž JD Vance zdůraznil, že otázka Libanonu nebyla součástí dohody.
- Trump uvedl, že americká armáda zůstává v regionu plně mobilizovaná, dokud nebude dosaženo skutečné dohody a otevření Hormuzského průlivu, a pohrozil Íránu, pokud opustí jednání.
- Sentiment v Asii je skeptický a opatrný. Po počátečním optimismu se trhy zastavily kvůli pochybnostem o trvanlivosti příměří mezi USA a Íránem. Přetrvávají obavy kvůli stále zablokovanému Hormuzskému průlivu, růstu cen ropy a sporům ohledně zahrnutí Libanonu do podmínek dohody. Největší ztráty zaznamenaly jihokorejský KOSPI (-1,8 %) a Japonsko (-0,7 %), zatímco v červených číslech zůstaly také Čína (HSCEI: -0,3 %) a Indie (Nifty 50: -0,6 %).
- Podle guvernérky RBNZ Anny Breman předchozí snížení sazeb stále podporují ekonomiku, zatímco riziko vyšší inflace vzrostlo. Její jestřábí komentáře podporují růst novozélandského dolaru, který je aktuálně nejvolatilnější měnou skupiny G10 v rámci seance (NZDUSD: +0,25 %, NZDJPY: +0,4 %, AUDNZD: -0,25 %).
- Kromě NZD je volatilita na devizovém trhu utlumená. Dollar Index (USDIDX) se obchoduje beze změny a EURUSD zůstává na 1,166. Japonský jen oslabuje po horších než očekávaných datech spotřebitelské důvěry (USDJPY: +0,2 %).
- Zlato zůstává druhou seanci po sobě beze změny na úrovni 4 720 USD za unci a vyčkává v nejistotě kvůli křehkému příměří na Blízkém východě a jestřábím zápisu z jednání Fedu, který byl kvůli ostatním událostem z velké části upozaděn jako „zastaralý“. Také stříbro se obchoduje beze změny na úrovni 73 USD za unci.
- Kryptoměny převážně oslabují, i když volatilita zůstává omezená: Bitcoin ztrácí 0,7 % na 71 180 USD, zatímco Ethereum odepisuje 1,2 % na 2 191 USD.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.