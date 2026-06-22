Ranní shrnutí: Křehké, ale stále. Investoři věří, že jednání mezi USA a Íránem přinášejí pokrok ⏰

🌍 GEOPOLITIKA
- USA–Írán: pokrok ve Švýcarsku, ale stále křehký. Během summitu v Bürgenstocku u Lucernského jezera oznámili zprostředkovatelé – Katar a Pákistán – „povzbuzující pokrok“ po 18 hodinách jednání. Strany se dohodly na 60denním harmonogramu pro dosažení konečné dohody a na vytvoření Výboru na vysoké úrovni, který bude dohlížet na mediaci. Navzdory odchodu íránské delegace, vyvolanému Trumpovými hrozbami na Truth Social o obnovení bombardování, jednání nebyla přerušena.
- Hormuzský průliv: napětí eskalovalo, poté polevilo. V neděli oznámily Íránské revoluční gardy (IRGC) opětovné uzavření Hormuzského průlivu. Provoz tankerů klesl na pouhých 5 plavidel oproti 26 o den dříve. Po prohlášení zprostředkovatelů se situace zlepšila. Byl zřízen vyhrazený komunikační kanál pro zajištění bezpečného průjezdu obchodní dopravy. Íránský ministr zahraničí Araghchi oznámil zrušení blokády, znovuotevření ropných a petrochemických přístavů a spuštění plánu na obnovu Íránu. Izrael ve finálním komuniké chybí, což ponechává jasnou mezeru v udržitelnosti příměří.
- Katar: exploze v Ras Laffanu. V největším LNG terminálu na světě došlo při uvádění zařízení do provozu k silné explozi. Zraněno bylo 54 lidí a 18 je stále nezvěstných. QatarEnergy se nevyjádřila k rozsahu škod na infrastruktuře. Incident připomíná, jak křehká je fyzická energetická infrastruktura v Zálivu.
- Čína: odveta proti Pentagonu. Peking přidal 10 amerických vojenských subjektů na svůj seznam vývozních kontrol, včetně MP Materials a USA Rare Earth. Zároveň vyloučil 46 amerických firem z vládních zakázek. Jde o reakci na aktualizaci seznamu 1260H ze strany Pentagonu, kam byly přidány společnosti Alibaba, Baidu a BYD. Analytici krok vnímají převážně jako symbolický. Cílem je chránit bilaterální vztahy po summitu Trump–Xi.
- Velká Británie: Starmer je na odchodu. The Guardian uvedl, že premiér Keir Starmer má letos na podzim potvrdit svůj odchod. Pozadím je drtivé vítězství Andyho Burnhama v parlamentních doplňovacích volbách. Burnham je považován za favorita na převzetí vedení. Trh s britskými státními dluhopisy si však není jistý jeho přístupem k fiskální disciplíně.
📊 MAKROEKONOMIKA
- Fed: trh stále více započítává zvýšení sazeb. Po jestřábím zasedání FOMC z minulého týdne nyní trh oceňuje 75% pravděpodobnost zvýšení sazeb už v září a zpřísnění o 41 bb do konce roku. Výnosy dvouletých amerických státních dluhopisů vzrostly na 4,2276 %, nejvýše od začátku roku 2025.
- Klíčové čtení týdne: PCE ve čtvrtek. Květnový jádrový PCE, preferovaný inflační ukazatel Fedu, by měl vzrůst na 3,4 %. Výsledek nad očekáváním by mohl zrychlit tempo zvyšování sazeb. V kalendáři jsou tento týden také kanadské CPI, předběžné PMI eurozóny a tokijské CPI z Japonska.
- Čína: LPR zůstává beze změny již potřinácté. PBOC ponechala jednoletou sazbu LPR na 3,00 % a pětiletou LPR na 3,50 %. Jde o další měsíc bez změny. PBOC stanovila fixing USD/CNY na 6,8150 oproti odhadu 6,7733, což naznačuje záměrné oslabení jüanu. Čína podle NYT brzdí dovoz ropy, což by mohlo dlouhodobě tlačit na ceny.
📈 TRHY – REAKCE NA UDÁLOSTI
- Wall Street / futures: mírný tlak směrem dolů. Futures na S&P 500 –0,5 %, futures na Nasdaq-100 –0,6 %, Dow –187 bodů / –0,4 %, i když v době psaní se tyto ztráty snižují. Předchozí týden ale skončil pozitivně: S&P +1 %, DJIA +1 %, Nasdaq +2 %. Šlo o 11. růstový týden z posledních 12. Trhy čekají na údaje PCE a další vývoj v jednáních mezi USA a Íránem.
- Japonsko dosahuje rekordního maxima. Nikkei 225 vyskočil o 1,95 % a prorazil hranici 72 000 bodů. JP225 CFD: 72 777. Topix vzrostl o 1,29 %. Rally podpořila úleva po pokroku v jednáních o Íránu. Jižní Korea: Kospi +1,22 %, Kosdaq –0,99 %. Austrálie (ASX 200): mírný růst. Hongkong (Hang Seng): –1,74 %. Pevninská Čína (CSI 300): +0,28 %. Divergence vychází z geopolitického napětí a regulatorních rizik.
💱 MĚNY
- JPY je pod tlakem. USD/JPY se pohybuje kolem 161,66 (CFD +0,24 %), nedaleko dvouletého minima jenu. Proražení úrovně 161,96 by otevřelo cestu k nejslabšímu jenu od roku 1986. Japonský ministr financí Katayama oznámil připravenost intervenovat „kdykoli“, ale trh zůstává skeptický. Intervence na pozadí jestřábího Fedu by byla nákladná a riziková. Viceguvernér BoJ Himino varoval, že odkládání úprav měnové politiky může vyvolat inflační přehřátí. Premiérka Takaichi však vyzývá ke zdrženlivosti.
- EUR/USD neutrální. Pár se obchoduje kolem 1,1457 se změnou blízko nuly (–0,01 %). Na měnové heatmapě patří k největším poraženým NOK (–0,6 %), JPY (–0,9 %) a SEK (–0,4 % až –0,5 %). Nejsilnější je ZAR (+0,9 % vůči JPY).
🛢️ KOMODITY
- Ropa: dramatické výkyvy, závěr níže. Brent CFD: 78,97 / –1,72 %. WTI CFD: 75,25 / –1,66 %. Dříve ceny ropy vyskočily o 3 % po zprávě o uzavření Hormuzského průlivu. Následně však tyto zisky odevzdaly po prohlášení zprostředkovatelů.
- Zlato a stříbro rostou. Gold CFD: 4 185 (+0,73 %). Goldman Sachs uvedla strukturální poptávku centrálních bank ve výši 59 tun jen za duben. Silver CFD: 65,55 (+1,17 %). Zemní plyn (NatGas): 3,316 (+2,41 %).
🏢 SPOLEČNOSTI
- SK Hynix předstihuje Samsung. Poprvé ve své historii se SK Hynix (000660.KS) stal nejhodnotnější společností na burze v Soulu a překonal Samsung Electronics. Akcie letos vzrostly o více než 340 % díky dominanci v čipech HBM pro AI. Mezi klienty patří Nvidia a Google. Společnost zvažuje kotaci v USA, která by mohla rozšířit její globální investorskou základnu.
- Tesla pod tlakem kvůli reputaci. Při nehodě v Texasu zemřela žena ve voze Tesla využívajícím asistenční systém řízení. Auto vyjelo ze svého pruhu a narazilo do budovy.
₿ KRYPTOMĚNY
- Bitcoin: 64 099 USD (+0,75 %). Mírný růst po zlepšení tržního sentimentu díky pokroku v jednáních o Íránu. Bez jasných domácích katalyzátorů.
🔭 EVROPSKÁ SEANCE – NA CO SE ZAMĚŘIT
- Trump podepíše exekutivní příkazy ve 21:30. Trh bude sledovat případné komentáře k Íránu.
- Projevy: guvernér Fedu Waller úvodní poznámky, prezidentka ECB Lagarde a komisař Dombrovskis.
- Data: spotřebitelská důvěra v EU za červen, kanadské CPI za květen, relevantní pro CAD a globální inflační obraz.
- Klíčové riziko týdne: čtvrteční jádrový PCE. Pokud výsledek překročí 3,4 %, může urychlit očekávání zvýšení sazeb Fedu. To by zasáhlo dluhopisy a vytvořilo tlak na akciové trhy.
Ekonomický kalendář: Do centra pozornosti se dostává kanadský údaj CPI 💡
🎥 Ranní komentář: Jednání mezi USA a Íránem, ropa na $75 a další pád evropských automobilek
🎥Týden na trzích: Centrální banky očekávají zvyšování sazeb a další odklad dohody s Íránem?
Denní shrnutí: Konec mimořádně intenzivního týdne (19.06.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.