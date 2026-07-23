Ranní shrnutí: Nová hrozba konfliktu na Blízkém východě 🚨 (23.07.2026)

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Eskalace na Blízkém východě trvá již 12. noc v řadě — USA a Írán si vyměňují údery a Trump pohrozil, že za každý útok na tanker v Hormuzském průlivu Spojené státy zničí jeden irácký most nebo elektrárnu. Írán odpověděl, že v případě útoku na infrastrukturu odvetu oplátkou útoky na energetické objekty a mosty v regionu, včetně těch spojených se zájmy USA. Revoluční garda prohlásila Hormuzský průliv za „zcela uzavřený" a varovala, že žádný tanker neprojde bez jejího souhlasu, přičemž hrozí úplným zastavením přepravy ropy v případě útoku na íránskou infrastrukturu.
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Húsiové rozšiřují blokádu na Rudé moře — tvrdí, že zaútočili na saúdské tankery Layla a Encelia, ačkoli UKMTO potvrdilo zásah pouze jednoho plavidla; přibližně 9–10 lodí opustilo tranzit přes Bab al-Mandab po vyhlášené blokádě saúdskoarabských přístavů. Kuvajt ohlásil zachycení dronů nad svým územím, což ukazuje, že riziko se šíří za dva hlavní lodní „hrdla". USA přesouvají do regionu speciální jednotky, stíhačky a zdravotníky a schvalují dodatečných 73 mld. USD na financování války s Íránem.
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Americké trhy uzavřely níže navzdory silným výsledkům společností — indexy vzdaly dřívější zisky: Dow -0,01 %, S&P 500 -0,14 %, Nasdaq Composite -0,57 %; futures na čtvrtek jsou nadále pod tlakem (Dow -0,1 %, S&P -0,2 %, Nasdaq -0,2 %) kvůli obavám z výdajů na AI a rostoucím cenám ropy. Výnos 10letých amerických dluhopisů zůstává stabilní na úrovni 4,661 % a 2letých na 4,304 %, přičemž pravděpodobnost zachování sazeb ze strany Fedu na nejbližším zasedání je vysoká.
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Asie roste navzdory geopolitickým napětím, tažena výdaji na AI — Kospi posílil o více než 3 % (třetí vzestupný den v řadě), Nikkei přibližně o 0,55–1 % a ASX 200 o +0,72 %; SK Hynix vyskočil o 6,5 %, Samsung o 4,8 % díky zvýšeným výhledům capex od Googlu a silným výsledkům Tesly. HDP Jižní Koreje za 2. čtvrtletí vzrostlo o 0,6 % q/q (výhled 0,4 %), podpořeno exportem čipů, což však zvyšuje šance na další zpřísnění politiky ze strany Bank of Korea.
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Australský trh práce pozitivně překvapil — zaměstnanost v červnu vzrostla o 76,3 tis. (výhled 15 tis.), nejsilnější čtení za více než rok, přičemž míra nezaměstnanosti zůstala beze změny na úrovni 4,4 %. AUD a krátkodobé výnosy vzrostly, čímž (mírně) zvýšily šance na srpnové zvýšení sazeb RBA, ačkoli vysoká podzaměstnanost (underemployment 6,5 %, 22měsíční maximum) komplikuje jednoznačně jestřábí interpretaci dat.
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Dolar mírně oslabuje, jen a frank pod dohledem — EUR, CAD, AUD a CHF posilují vůči USD, zatímco USD/JPY zůstává stabilní; japonský ministr financí deklaroval připravenost k „rozhodnému zásahu" na devizovém trhu v případě potřeby. Na terminálech je vidět EURUSD okolo 1,1429, GBPUSD okolo 1,3382 a USDJPY blízko 163,10.
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Ropa na 6týdenních maximech — Cena ropy Brent v reakci na útok na tanker u pobřeží Saúdské Arábie krátkodobě vystoupala až k 96 USD za barel. Po přerolování futures kontraktů se však aktuálně obchoduje kolem 91,4 USD za barel. WTI roste o přibližně 1,7 % na 88,27 USD/b. HSBC varuje, že další směr cen závisí na tom, zda diplomacie obnoví předvídatelnost toků přes Hormuz. Zlato mírně oslabilo (-0,23 %) navzdory napětím, což je nezvyklé, ačkoli miliardář Paulson tvrdí, že rally zlata je stále v „rané fázi" dlouhodobého býčího trhu.
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Výsledky technologických společností smíšené, v centru pozornosti výdaje na AI — Alphabet klesl o více než 4 % po zvýšení výhledu capex na rok 2026 na 195–205 mld. USD (navzdory tržbám 119,8 mld. USD, nad výhledem 116,93 mld. USD) a Tesla oslabila přibližně o 3–4 % po zklamavším EPS (0,33 USD vs. konsensus 0,51 USD) navzdory tržbám nad výhledem (28,24 mld. USD). ServiceNow posílil o více než 2 % po výsledcích lepších než výhled a po zvýšení výhledu předplatného, Texas Instruments a IBM klesly/vzrostly navzdory výsledkovým překvapením — TI -3 % navzdory překonání výhledu, IBM +2 % navzdory nesplnění výhledu. Uber zrušil 10 % pracovních míst v segmentu zákaznického servisu s odkazem na přechod na AI.
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Kryptoměny pod tlakem celkového risk-off — Bitcoin ztrácí přibližně 0,67 % na úroveň okolo 65 488–65 678 USD ve stínu geopolitického rizika a poklesu chuti k rizikovým aktivům.
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Na dnešní seanci v centru pozornosti — rozhodnutí ECB, data o týdenních žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA (8:30 ET, konsensus 212 tis.), výsledky American Airlines, Dow, T-Mobile, Union Pacific a Norfolk Southern před otevřením a po zavření Intel. V Evropě futures naznačují mírné poklesy (DAX -0,21 %, Eurostoxx50 -0,10 %, UK100 beze změny) a trh zůstane dominován napětím na Blízkém východě a reakcemi na další vlnu výsledků Big Tech před příštítýdenními zprávami Meta, Microsoftu, Amazonu a Apple.
Volatilita patrná v současnosti na hlavních instrumentech. Opačné chování OIL a OIL.WTI je způsobeno rolováním futures kontraktu na OIL. Zdroj: xStation
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.