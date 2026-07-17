📉 Ranní shrnutí: Pokračující výprodej technologií a eskalace konfliktu USA–Írán

07:51 · 17 července 2026
📈 Akcie – Severní Amerika a Asie
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Wall Street zakončila včerejší obchodní seanci mírnými ztrátami, přičemž index S&P 500 oslabil o 0,5 % a Dow Jones odepsal 0,2 %. Nejhůře si vedl technologický sektor – Nasdaq prohluboval ztráty a uzavřel den přibližně 1,5 % v mínusu.
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Společnosti spojené s umělou inteligencí a polovodiči se opět ocitly pod tlakem, a to i přes velmi dobré finanční výsledky tchajwanského výrobce čipů TSMC. Investoři se stále více obávají, že valuace firem z oblasti AI jsou příliš vysoké a obrovské výdaje na rozvoj infrastruktury umělé inteligencí nemusí přinést očekávané výnosy, což vyvolalo plošný výprodej v technologickém sektoru.
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Výrazné propady zasáhly výrobce paměťových čipů – akcie Micron klesly o více než 5,5 %, zatímco tituly SanDisk oslabily o více než 12 %.
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Akcie Google se ocitly pod tlakem poté, co se objevily zprávy, že uvedení vlajkového AI modelu Gemini 3.5 Pro bylo o několik měsíců odloženo z důvodu nesplnění interních výkonnostních cílů. Tyto informace prohloubily obavy investorů, že Alphabet ztrácí tempo v závodě o dominanci v oblasti umělé inteligence.
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Výprodej technologických společností spojených s AI se přenesl na asijské trhy, kde se akcie firem z technologického sektoru a sektoru polovodičů ocitly pod silným tlakem, což se promítlo do poklesů hlavních regionálních indexů. Největší ztráty zaznamenává japonský Nikkei 225, který ztrácí více než 5,5 %, a čínský Hang Seng, který klesá přibližně o 2,5 %, zatímco korejský KOSPI zůstává uzavřen z důvodu státního svátku v Jižní Koreji.
🌍 Geopolitika
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Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem opět eskaluje poté, co americké ozbrojené síly šestou noc v řadě podnikly letecké údery a rozšířily útoky na íránskou dopravní a logistickou infrastrukturu, včetně mostů, železničních tratí a okolí přístavu Bandar Abbas. Washington rovněž potvrdil opatření zaměřená na vynucování námořní blokády Íránu, zahrnující zadržování a znehybňování plavidel směřujících do íránských přístavů, čímž omezuje provoz v Hormuzském průlivu.
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Írán reagoval dalšími útoky na americké cíle v regionu a Islámské revoluční gardy oznámily, že přes Hormuzský průliv nebude přepravována ropa ani zemní plyn po celou dobu, kdy budou trvat americké nálety. Navíc se objevily nepotvrzené informace o útoku na King Fahd Causeway spojující Bahrajn se Saúdskou Arábií, což prohloubilo obavy z další eskalace konfliktu v Perském zálivu.
🛢️ Komodity
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Geopolitické napětí podporuje růst cen ropy, která míří k největšímu týdennímu nárůstu od dubna, neboť investoři se obávají výpadků v dodávkách z Blízkého východu – regionu, který zajišťuje značnou část světového exportu ropy.
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Ropné futures zůstávají vysoko; cena ropy Brent se pohybuje kolem 84 USD za barel, zatímco WTI se obchoduje přibližně za 78 USD za barel.
🪙 Drahé kovy
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Na trhu drahých kovů panuje smíšený začátek dne – zlato mírně posiluje, avšak stále se drží pod hranicí 4 000 USD za unci.
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Stříbro naopak ztrácí a testuje oblast kolem 55 USD za unci.
🪙 Kryptoměny
- Trh kryptoměn zůstává pod prodejním tlakem – Bitcoin ztrácí přibližně 1,9 % a klesá pod úroveň 63 000 USD, zatímco Ethereum oslabuje o více než 2,5 % a propadá pod hranici 1 830 USD.
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