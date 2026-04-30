Ranní shrnutí: Rekordní výsledky Big Tech táhne AI, Fed nepřinesl žádná překvapení

- Včerejší seance na Wall Street skončila ve smíšené a opatrné náladě. Investoři se připravovali na zveřejnění tržeb největších technologických společností z „Mag7“ po závěru trhu. Index S&P 500 zaznamenal mírný pokles, Nasdaq lehce vzrostl, zatímco Dow Jones klesl o téměř 0,6 %.
- Trhy s OPCEMI oceňovaly mimořádně velké pohyby po výsledcích u společností Alphabet, Microsoft a Meta. To potenciálně naznačovalo kombinované výkyvy tržní kapitalizace kolem 1 bilionu USD, tažené očekáváním vysoké volatility u výsledků souvisejících s AI a cloudem. Pozornost se soustředila na růst Azure u Microsoftu, výdaje na AI u Mety a na to, zda Google dokáže udržet momentum ve vyhledávání a zároveň zrychlit expanzi cloudu.
- Alphabet zveřejnil silné výsledky. Klíčovou roli sehrály umělá inteligence a Google Cloud, protože cloudový segment stále více podporuje výkonnost celé skupiny. Společnost vykázala tržby kolem 109,9 miliardy USD a výrazné zlepšení provozního zisku. To potvrdilo, že investice do AI se promítají do vyšší efektivity a silnějších tržeb.
- Microsoft také zveřejnil velmi solidní výsledky. Podpořila je silná ziskovost a robustní tvorba cash flow, což pomohlo zmírnit dřívější obavy z tempa růstu cloudu a výdajů spojených s AI. Společnost potvrdila schopnost škálovat Azure a zároveň si udržet silnou celkovou výkonnost tržeb.
- Amazon vykázal solidní výsledky tažené růstem v e-commerce, cloudových službách AWS a reklamě. Reakce trhu však zůstala opatrná kvůli konzervativnímu výhledu a rostoucím nákladům spojeným s investicemi do AI a infrastruktury, které převážily nad silnými hlavními čísly.
- Meta zveřejnila silné tržby. Hlavním motorem růstu zůstala poptávka po reklamě spolu se zlepšující se efektivitou platforem a rostoucí rolí investic a nástrojů souvisejících s AI. Přestože společnost překonala očekávání, reakce trhu byla utlumená. Investoři se více zaměřili na rostoucí náklady spojené se škálováním umělé inteligence.
- Fed ponechal úrokové sazby beze změny. Potvrdil tím opatrný přístup měnové politiky a absenci okamžitého tlaku na zahájení uvolňování. Zasedání také poukázalo na rostoucí rozdíly mezi členy FOMC, což naznačuje nejasný konsenzus ohledně dalšího vývoje politiky a více datově řízený výhled. Jerome Powell také uvedl, že po skončení svého mandátu předsedy zůstane ve Fedu jako guvernér. Tím zajistí kontinuitu, ale v méně viditelné roli.
- Donald Trump uvedl, že je vhodná doba na snížení úrokových sazeb Fedem. Argumentoval tím, že ekonomické podmínky a nákladové tlaky ospravedlňují měnové uvolnění, a kritizoval centrální banku za příliš restriktivní přístup.
- Zároveň uvedl, že nezruší námořní blokádu regionu, dokud Írán nebude souhlasit s jadernou dohodou. Tím zachovává silný ekonomický a vojenský tlak a podmiňuje jakoukoli deeskalaci ústupky ze strany Teheránu. Současně navrhl vytvoření mezinárodní koalice zaměřené na znovuotevření Hormuzského průlivu a zajištění svobody plavby.
- V důsledku pozastavených mírových rozhovorů a nedostatečného pokroku v jednáních vzrostla ropa Brent nad 110 USD za barel.
- Čínská data PMI ukázala nerovnoměrné oživení. Hlavním motorem růstu zůstala vnější poptávka, když soukromý výrobní PMI vzrostl na 52,2, nejvýše od roku 2020, a oficiální výrobní PMI zůstal mírně nad 50. Domácí poptávka však zůstává slabá, protože PMI ve službách klesl na 49,4, což signalizuje kontrakci a zdůrazňuje závislost na exportu místo vnitřní spotřeby.
- Březnová data z Japonska přinesla smíšený obraz. Průmyslová výroba klesla meziměsíčně o 0,5 % oproti očekávání růstu o 1 %, zatímco maloobchodní tržby pozitivně překvapily meziročním růstem o 1,7 %. To naznačuje odolnou spotřebitelskou poptávku navzdory slabosti ve výrobě.
- Na měnových trzích japonský jen pokračoval v oslabování. Pár USDJPY prorazil nad psychologicky důležitou úroveň 160 a zůstal nad ní.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.