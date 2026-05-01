Ranní shrnutí – Rekordy na Wall Street a stabilizace ropy (01.05.2026)

- Indexy na Wall Street zakončily včerejší seanci v zelených číslech. Vymazaly všechny ztráty z předchozích dvou seancí a dosáhly nových historických maxim. Dnes kontrakty otevírají ještě výše. US500 se obchoduje nad úrovní 7250 a roste o 0,18 %, zatímco US100 posiluje o 0,12 % na 27 630 bodů.
- Stojí za zmínku, že naprostá většina evropských trhů je dnes kvůli Sváteku práce uzavřena. Britský trh zůstává otevřený. Kontrakt UK100 hodinu a půl před otevřením hotovostního trhu posiluje o 0,16 %.
- Apple reportoval silné výsledky za 2. fiskální čtvrtletí 2026. Zisk na akcii dosáhl 2,01 USD oproti očekávání 1,93 USD. Tržby činily 111,18 mld. USD oproti očekávání 108,92 mld. USD. Společnost vykázala silný 20% růst prodejů iPhonů. Za zmínku stojí, že společnost nedávno prošla změnou na pozici CEO. Akcie Apple v úvodní fázi poobchodní seance mírně vzrostly o 2,44 %.
- Japonský index PMI ve výrobě vzrostl na 4leté maximum. To však souvisí především s indexem zásob, který prudce roste kvůli krizi na Blízkém východě. Index dosáhl 55,1 bodu oproti předchozím 51,6 bodu.
- Japonsko vyslalo nejednoznačné signály ohledně měnové intervence na jenu poté, co kurz krátce vystřelil nad úroveň 160. USDJPY v jednu chvíli klesl na 155, aktuálně se však odrazil zpět k úrovni kolem 157.
- Vysoce postavený představitel ministerstva financí Atsushi Mimura uvedl, že spekulanti by měli během Golden Week zůstat opatrní. Dodal, že nadměrné oslabování jenu má spekulativní charakter.
- Tokijská inflace za duben dosáhla 1,5 % r/r, což je pod očekáváním 1,6 % r/r, ale nad březnovými 1,4 % r/r. Jádrová inflace naopak dosáhla 1,5 % r/r. Očekávalo se 1,8 % r/r a předchozí hodnota činila 1,7 % r/r. Tato data dávají BoJ větší komfort po nedávné absenci zvyšování sazeb.
- Donald Trump obdržel briefing ohledně možných cílů bombardování v Íránu. Plán údajně zahrnuje útoky na infrastrukturu, obsazení Hormuzského průlivu a nasazení speciální jednotky k zajištění obohaceného uranu.
- Očekává se, že RBA příští týden doručí třetí po sobě jdoucí zvýšení úrokových sazeb kvůli vyhlídkám na další růst inflace. Zajímavé je, že australská výrobní inflace (PPI) v prvním čtvrtletí klesla na 3,0 % z 3,5 %, ale neočekává se, že by to zastavilo zvýšení sazeb.
- Naopak index spotřebitelské důvěry na Novém Zélandu klesl na 3leté minimum a přiblížil se úrovním z roku 2022. Důvodem je 30% nárůst cen paliv. Index dosáhl 80,3 bodu, za poslední dva měsíce klesl o 20 bodů a zůstává výrazně pod předpandemickými úrovněmi.
- AUDNZD pokračuje v uptrend a testuje úroveň 1,22. Na základě pohybů z doby před dvěma dekádami a za předpokladu další měnové divergence by potenciální pásmo tohoto pohybu mohlo dosáhnout 1,30–1,38.
- EURUSD dnes mírně ustupuje na 1,1720. Christine Lagarde včera signalizovala otevřené dveře pro červnové zvýšení sazeb, bude však záležet na datech. Morgan Stanley mezitím posunula své očekávání zvýšení sazeb Fedu na rok 2027. Prognózování však zůstává obtížné, dokud neuvidíme první kroky Kevina Warshe.
- Podle Deutsche Bank by se ceny zlata mohly téměř zdvojnásobit na 8000 USD za unci díky silné poptávce centrálních bank rozvíjejících se trhů. Tento cíl je stanoven na příštích 5 let. Zajímavé je, že mezi hlavní kupce by měly patřit Saúdská Arábie, Katar, SAE a Egypt. Nákupy zlata souvisejí s pokračující dedolarizací globálních rezerv.
- Zlato na konci týdne mírně oživuje a obchoduje se poblíž 4600 USD za unci.
- Ropa Brent se stabilizuje po včerejších prudkých pohybech souvisejících s expirací červnového futures kontraktu. Dnes vidíme otevření na 111 USD za barel, podobně jako při včerejším a středečním závěru. Ropa WTI nakonec včera jasně ustoupila a aktuálně se obchoduje na 105 USD za barel.
US500 včera dosáhl nového historického maxima a na začátku nového měsíce otevírá ještě výše. Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.