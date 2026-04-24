Ranní shrnutí – relativní optimismus se vrací na trhy (24. 4. 2026)

Geopolitika a Blízký východ
• Patová situace ve vztazích mezi USA a Íránem trvá už devět týdnů. Obě strany se nedokázaly dohodnout na termínu druhého kola jednání v Pákistánu. Írán odmítá jednat, dokud zůstává v platnosti námořní blokáda. Trump mezitím uvedl, že „má všechen čas světa“ a nehodlá s řešením konfliktu spěchat. Připomeňme, že Trump původně sliboval vyřešení situace během „čtyř až pěti týdnů“.
• Trump oznámil třítýdenní prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem po jednání v Bílém domě se zástupci obou stran. Prezidentův optimismus však rychle ochladl. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon řekl CNN, že prodloužení „není stoprocentně jisté“. Varoval, že Hizballáh aktivně ostřeluje pozice, čímž podkopává příměří.
• Trump nařídil americkému námořnictvu, aby „střílelo a zničilo jakékoli plavidlo“, které pokládá miny v Hormuzském průlivu. Zároveň tvrdí, že USA nyní průliv kontrolují. Ve skutečnosti si však Írán nad touto strategickou vodní cestou nadále udržuje silnou kontrolu a situace zůstává napjatá.
• Trump pohrozil Spojenému království „vysokými cly“, pokud Londýn nezruší daň z digitálních služeb, která cílí na americké technologické giganty – Apple, Google a Meta. Jde o další zdroj napětí v transatlantických vztazích před plánovanou Trumpovou státní návštěvou Spojeného království.
Ekonomika a makrodata
• Jádrová inflace v Japonsku (core CPI) dosáhla v březnu 1,8 % meziročně. Byla v souladu s očekáváním, ale již druhý měsíc za sebou zůstala pod 2% cílem BOJ. Zároveň překvapil směrem nahoru index cen výrobců ve službách (PPI) – 3,1 % oproti očekávaným 3,0 % a předchozím 2,7 %. To signalizuje přetrvávající cenové tlaky v ekonomice. Energetický šok spojený s válkou s Íránem by měl v příštích měsících vrátit inflaci nad cíl, takže červnové zvýšení sazeb BOJ zůstává ve hře.
• Japonská ministryně financí Katayama zesílila intervenční rétoriku vůči jenu. Varovala před „rozhodným postupem“ proti měnovým spekulacím v úzké koordinaci s USA. Jen se pohybuje kolem psychologické hranice 160 za dolar. Zmínka o koordinaci s Washingtonem připomíná podmínky, které předcházely první společné měnové intervenci USA a Japonska za 15 let.
• Trump varoval Američany, že vyšší ceny benzinu přetrvají „ještě nějakou dobu“ kvůli zpřísnění sankcí proti Íránu. Tento komentář má reálné dopady na inflaci. Vyšší náklady na energie se mohou přelévat do dopravy, logistiky a spotřebního zboží, což by přidalo další vrstvu cenových tlaků a zkomplikovalo vývoj sazeb Fedu.
• Lufthansa zrušila 20 000 letů kvůli růstu cen leteckého paliva. Jde o přímý důsledek krize na ropném trhu, která pramení z konfliktu v oblasti Perského zálivu. To ukazuje, že energetická krize začíná mít reálný dopad na evropský dopravní sektor.
Akciové trhy – Wall Street a Asie
• Wall Street uzavřela čtvrteční seanci v červených číslech. Index S&P 500 klesl o 0,4 % a Nasdaq Composite ztratil 0,9 %, což byl jeho nejhorší den za téměř měsíc. Oba indexy přitom během seance dříve stanovily nová intradenní maxima. Za celý týden je S&P 500 níže pouze o 0,3 % a Nasdaq o 0,1 %. To je překvapivě málo vzhledem k týdennímu růstu cen ropy o 16–17 %.
• Futures na americké indexy jsou před páteční seancí smíšené. Futures na S&P 500 jsou téměř beze změny, futures na Nasdaq 100 rostou zhruba o 0,4 % díky Intelu a futures na Dow klesají asi o 0,2 %. Trh zůstává v režimu úzkého leadershipu. Cameron Dawson z NewEdge Wealth upozorňuje, že růst táhnou téměř výhradně polovodiče. ETF iShares Semiconductor ETF (SOXX) zaznamenalo už 17. růstovou seanci v řadě.
• Asijské trhy se v pátek obchodovaly smíšeně. Nikkei 225 posílil o 0,71 % díky síle technologického sektoru, zatímco Topix vzrostl o 0,30 %. Naopak Hang Seng ztratil 0,61 %, CSI 300 klesl o 0,28 %, Kospi odepsal 0,23 % a australský ASX 200 oslabil o 0,29 %. Prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem investory neuklidnilo.
Měny
• Dolar mírně posílil a obchoduje se v úzkém pásmu. USDJPY zůstává kolem 159,8, tedy poblíž klíčové úrovně 160, na které japonské úřady signalizovaly připravenost k intervenci. EURUSD mírně klesá o 0,04 % na 1,168, zatímco GBPUSD je prakticky beze změny na 1,346.
• Zlotý mírně ztrácí. USD/PLN je na 3,63 (+0,06 %) a EUR/PLN na 4,24 (+0,08 %). Na širším měnovém trhu oslabují komoditní měny a měny rozvíjejících se trhů. Norská koruna, jihoafrický rand a mexické peso ztrácejí vůči dolaru. PBOC stanovila fixing USD/CNY na 6,8674, výrazně nad odhady trhu (6,8400), což naznačuje pokračující řízené oslabování jüanu.
Komodity
• Ceny ropy zůstávají zvýšené kvůli patové situaci mezi USA a Íránem a pokračující blokádě Hormuzského průlivu. Brent za týden posílil téměř o 17 %, zatímco WTI vzrostla zhruba o 16 %. V pátek ráno se WTI obchoduje kolem 96 USD za barel (-1,0 % v seanci) a Brent poblíž 99 USD (-1,2 %). Jde o korekci po silném týdenním růstu, trend však zůstává růstový.
• Zlato odevzdává část zisků. Klesá o 0,36 % na zhruba 4 677 USD za unci. Stříbro ztrácí 0,60 %. Zemní plyn (NATGAS) klesá o 0,51 %. Goldman Sachs odhaduje, že těžba ropy v Perském zálivu by se po otevření Hormuzského průlivu mohla rychle obnovit. Zatím však jde pouze o hypotetický scénář.
• Palivová krize dopadá na asijské rafinerie. Válka s Íránem nutí rafinerie v Asii omezovat zpracování, což ohrožuje dodávky nafty a leteckého paliva v regionu. Právě to vedlo Lufthansu k rozhodnutí zrušit 20 000 letů.
Společnosti
• Intel – akcie vzrostly o 19 % po zveřejnění výsledků za 1. kvartál, které výrazně překonaly očekávání. EPS dosáhl 0,29 USD oproti konsenzu 0,01 USD a tržby činily 13,58 miliardy USD oproti očekávaným 12,42 miliardy USD. Společnost zároveň zvýšila výhled pro 2. kvartál. Jde o hlavní motor růstu na Nasdaqu.
• SAP vzrostl v poobchodní fázi o 5 % díky lepším než očekávaným výsledkům. EPS dosáhl 1,72 USD oproti očekávaným 1,69 USD a cloudové tržby vzrostly o 19 %. Společnost však uvedla, že její výhled na rok 2026 počítá s deeskalací konfliktu na Blízkém východě.
• Nike oznámila propuštění 1 400 zaměstnanců. Jde o druhé kolo škrtů v letošním roce.
• DeepSeek zveřejnil preview verzi svého modelu V4. Jde o další kapitolu čínského závodu v oblasti AI. Model je open-source a má konkurovat nejlepším světovým velkým jazykovým modelům (LLM). Alibaba oznámila integraci svého modelu Qwen do vozů vyráběných společnostmi BYD a Volkswagen v rámci lokálního společného podniku. To odráží rostoucí trend využití AI v automobilovém průmyslu.
Kryptoměny
• Bitcoin klesá o 0,38 % a obchoduje se kolem 77 500–77 700 USD. Kryptotrh čeká na sobotní krypto summit v Mar-a-Lago, kde má vystoupit Trump. Akce je otevřena výhradně pro 297 největších držitelů memecoinu $TRUMP. To by mohlo o víkendu vyvolat volatilitu v segmentu memecoinů.
Co očekávat od dnešní seance
• Před otevřením amerických trhů zveřejní kvartální výsledky Procter & Gamble, Norfolk Southern, Charter Communications a SLB. Zejména výsledky SLB z ropného sektoru mohou ukázat dopad energetické krize na odvětví.
• V 16:00 bude zveřejněn finální údaj indexu spotřebitelské důvěry University of Michigan za duben. Na pozadí Trumpových varování před vyššími cenami benzinu může údaj potvrdit zhoršení nálady amerických domácností.
• Trhy zůstanou citlivé na zprávy z Blízkého východu. Víkend se rýsuje jako turbulentní kvůli zvýšené připravenosti Izraele na možnou eskalaci. Úzký tržní leadership dominovaný polovodiči a rozdíl mezi optimismem investorů a geopolitickou realitou vytvářejí křehké prostředí. Jakýkoli negativní titulek by mohl spustit prudkou korekci.
Aktuální tržní volatilita. Zdroj: xStation
