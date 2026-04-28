Ranní shrnutí 📈 Ropa na nejvyšší úrovni od 7. dubna, Wall Street nejistý před Fedem

- Indexy mírně oslabují po rekordních ziscích z posledních dnů. Zůstávají ale poblíž svých maxim před zveřejněním tržeb velkých technologických společností po konci seance v USA: Microsoftu, Alphabetu a Meta Platforms. Investoři čekají na reporty megacap společností i na signály centrálních bank ohledně ekonomického dopadu konfliktu v Íránu.
- Dnes ve 20:00 oznámí Fed své rozhodnutí. Centrální banka téměř jistě ponechá sazby beze změny. Trhy budou pozorně sledovat postoj šéfa Fedu Jeroma Powella.
- Růst akcií zpomalil kvůli vyšším cenám ropy, ale růstový trend zůstává zachován. Index S&P 500 míří k nejlepšímu měsíčnímu závěru od roku 2020. Investoři se dnes soustředí na výsledky IT gigantů s celkovou valuací přes 16 bilionů USD. Tyto firmy tvoří přibližně 25 % tržní kapitalizace indexu.
- Trump svolal jednání týmu pro národní bezpečnost kvůli íránskému návrhu na řešení konfliktu. Írán navrhl dočasné řešení, které zahrnuje znovuotevření Hormuzského průlivu výměnou za zrušení americké námořní blokády. USA nejnovější návrh posuzují, ale zdůrazňují své „červené linie“, včetně zabránění Teheránu v získání jaderných zbraní.
- Během asijské seance ponechala Bank of Japan úrokové sazby beze změny na 0,75 %, v souladu s očekáváním trhu. V Japonsku index Nikkei klesl o více než 1,5 %, přestože Topix vzrostl o 0,7 %. Čínský Hang Seng také odepsal více než 1 % a od začátku roku ztrácí téměř 3 %.
Ropa vystoupala nad 103 USD za barel, což je nejvyšší úroveň za poslední tři týdny. Prorazila nad 71,8% Fibonacciho retracement dubnového poklesu. Nejistota kolem konfliktu na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu vytvářejí tlak na růst energetických komodit.
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Írán usiluje o příměří, zatímco trhy vyhlížejí středu
Krypto zprávy ⚡ Bitcoin pod tlakem: Klesne znovu?
Ztrácí Wall Street tempo? 🚩 Hlavní body sezóny tržeb na S&P 500
Zlato klesá i během války. Co to znamená pro vaše peníze?🪙📉
