🛢️ Ranní shrnutí: Ropa se vrací nad 90 USD, čínská AI ochlazuje technologický sektor

📈 Americké akcie (Wall Street)
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Páteční obchodování na Wall Street skončilo plošným výprodejem, který zasáhl téměř celý trh.
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Index Dow Jones oslabil o 0,8 %, S&P 500 klesl o 1 % a technologický Nasdaq ztratil 1,4 %.
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Největší prodejní tlak se soustředil v technologickém sektoru, kde Netflix zakončil den se ztrátou 7 % po zklamavších čtvrtletních výsledcích.
🌍 Geopolitika a konflikt na Blízkém východě
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Situace na Blízkém východě zůstává v centru pozornosti investorů.
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USA provedly devátou noc leteckých útoků na cíle v Íránu v řadě.
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Podle CENTCOM mají tyto akce za cíl oslabit íránské vojenské kapacity, včetně schopnosti provádět operace proti obchodním lodím v oblasti Hormuzského průlivu.
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Konflikt se postupně rozšiřuje do dalších částí regionu.
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Bylo zaznamenáno vypálení raket z Kuvajtu směrem k Íránu, exploze v jižní části země a další útoky na cíle spojené s USA v zemích Perského zálivu, mimo jiné v Kuvajtu, Jordánsku a Bahrajnu.
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Rostoucí napětí zvyšuje riziko další vojenské eskalace a narušení přepravy energetických surovin.
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Podle amerických zdrojů se administrativa Donalda Trumpa připravuje na možnost širšího konfliktu s Íránem a urychluje přesun vojenských sil do regionu.
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Posílení vojenské přítomnosti USA prohlubuje obavy, že akce mohou přesáhnout rámec dosavadních omezených operací.
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Íránský ministr zahraničí informoval, že diplomatická jednání by měla začít teprve poté, co Teherán získá vojenskou převahu, což naznačuje absenci ochoty k rychlému kompromisu.
🛢️ Energetické suroviny
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Dalším faktorem přispívajícím k nervozitě na ropném trhu byla íránská oznámení o zaminování a explozi dvou tankerů v Hormuzském průlivu – jedné z nejvýznamnějších tras přepravy ropy na světě.
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Írán rovněž provedl další vlnu raketových útoků v oblasti Perského zálivu.
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Trh rychle přecenil geopolitické riziko, neboť Hormuzským průlivem prochází přibližně 20 % světového obchodu s ropou.
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Případná omezení přepravy by mohla vést k výraznému poklesu nabídky suroviny.
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V důsledku toho ropa Brent opět překročila hranici 90 USD za barel a investoři začali diskontovat scénář další eskalace konfliktu a potenciálních problémů s dodávkami energie.
🤖 Sektor umělé inteligence a polovodičů
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Sektor umělé inteligence (AI) zůstává druhým klíčovým tématem na trhu.
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Čínská společnost Moonshot se rozhodla dočasně omezit nové registrace k modelu Kimi K3, protože zájem o produkt překročil kapacity stávající výpočetní infrastruktury.
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Rostoucí popularita čínských AI modelů prohloubila obavy, že mohou účinně konkurovat západním řešením.
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Uvedení Kimi K3 na trh vyvolalo prodejní tlak na akcie polovodičových společností, protože investoři se obávají, že efektivnější a levnější AI modely mohou zpomalit tempo výdajů na nákladnou infrastrukturu, včetně GPU čipů a řešení dodávaných společnostmi Nvidia a Micron.
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Trh začal znovu přehodnocovat dominanci USA v závodě o AI, přičemž se obává opakování efektu „DeepSeek moment" — situace, kdy čínské subjekty vytvářejí pokročilé modely při výrazně nižších nákladech.
🌏 Asijské trhy a měnová politika
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Asijské burzy zakončily obchodování v smíšených náladách, přičemž největší prodejní tlak zasáhl Jižní Koreu a Japonsko.
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Index KOSPI klesl přibližně o 4,5 % a Nikkei 225 ztratil přibližně 4 %, což bylo důsledkem poklesu technologických společností a výrobců polovodičů.
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Investoři se obávají, že dřívější nadšení kolem AI vedlo k příliš vysokým valuacím a že rozvoj efektivnějších modelů změní očekávání ohledně budoucí poptávky po čipech.
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Čína se na pozadí regionu odlišila pozitivně, protože investoři spatřili potenciální beneficienty domácího rozvoje sektoru AI.
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Trh přitom zachovává opatrnost vůči sektoru polovodičů, zatímco probíhá opětovné přehodnocení potřeby AI infrastruktury.
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Čínská lidová banka (PBoC) ponechala úvěrové sazby beze změny (jednoletá sazba LPR činí 3,0 % a pětiletá 3,5 %), což signalizuje opatrný přístup Pekingu k podpoře ekonomiky při současné snaze udržet stabilitu kurzu jüanu.
💱 Devizový trh
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Růst cen ropy vyvolává výrazný tlak na asijské měny.
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Analytici MUFG upozorňují, že asijské ekonomiky, které jsou velkými dovozci energie, pociťují dopady zdražení suroviny zejména prostřednictvím vyšších dovozních nákladů a zhoršení obchodní bilance.
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Přetrvávající geopolitické napětí na Blízkém východě může prohloubit tlak na měny regionu, což podporuje další posilování amerického dolaru (USD).
⛏️ Drahé kovy
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Na komoditním trhu zlato zůstává pod mírným tlakem a pohybuje se v okolí úrovně 4 000 USD za unci.
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Stříbro posiluje přibližně o 1,3 % a udržuje se nad úrovní 56 USD.
🪙 Digitální aktiva (kryptoměny)
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Trh digitálních aktiv se nachází pod mírným sestupným tlakem.
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Bitcoin ztrácí přibližně 0,4 % a testuje úroveň 64 000 USD.
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Ethereum vykazuje větší stabilitu a zaznamenává mírné poklesy v oblasti 1 850 USD.
BREAKING: Německý PPI zpomaluje. Cenové tlaky v průmyslovém sektoru polevují
🌍 Ekonomický kalendář: Inflační tlak v Německu a Kanadě a balíček dat z Polska
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (17.7.2026)
Denní shrnutí: Výprodej se spin-offem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.