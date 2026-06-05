Ranní shrnutí: slabší sentiment vůči AI a geopolitické napětí tíží trhy

🏛️ Akciový trh
- Čtvrteční seance na amerických burzách skončila převážně v zisku, i když zdrojem růstu tentokrát nebyly technologické společnosti.
- Index Dow Jones vzrostl o 1,73 % a S&P 500 si připsal 0,41 %, zatímco Nasdaq mírně ztratil.
- Investoři přesouvali kapitál z technologického sektoru do společností z oblasti financí, pojišťovnictví a maloobchodu.
- Největší pokles zaznamenal Broadcom po zveřejnění slabších výsledků tržeb. Akcie CrowdStrike klesly po představení zklamavého výhledu.
- Výrazně ztrácely také společnosti Arm Holdings a Micron Technology.
- Seance ukázala rostoucí rotaci kapitálu směrem k tradičnějším sektorům ekonomiky na úkor technologických firem, které v posledních měsících táhly růst na Wall Street.
- Na asijských akciových trzích v pátek dominuje negativní sentiment a většina hlavních indexů klesá.
- Nejhlubší výprodej je patrný v Jižní Koreji, kde index KOSPI ztrácí více než 4 %. Jasně v červených číslech jsou také japonský Nikkei 225 (-1,03 %), hongkongský Hang Seng (-0,87 %) a australský S&P/ASX 200 (-0,69 %).
- Zdrojem slabosti je především zhoršení sentimentu kolem společností spojených s umělou inteligencí a polovodiči.
- Asijské investory zklamaly výsledky a výhled americké společnosti Broadcom, jejíž akcie klesly o více než 12 %. To spustilo vlnu výprodejů napříč celým technologickým sektorem.
- Obzvlášť silně utrpěly korejské a japonské čipové společnosti, které v posledních měsících patřily mezi hlavní příjemce globálního boomu AI.
🌍 Geopolitika a makroekonomika
- Čtvrteční zprávy z Blízkého východu přinesly smíšené signály ohledně vyhlídek na ukončení konfliktu.
- Prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy jsou v závěrečné fázi jednání s Íránem a jsou blízko dosažení dohody, která by mohla vést k ukončení války. Trhy tuto informaci vnímaly jako možný krok k deeskalaci napětí v regionu.
- Situace však zůstává velmi napjatá. Írán varoval, že v případě neúspěchu rozhovorů je připraven podniknout kroky zaměřené na americké vojenské základny na Blízkém východě. Může také využít kontrolu nad Hormuzským průlivem jako prostředek nátlaku.
- Otázka bezpečnosti této strategické trasy pro přepravu ropy zůstává jedním z klíčových témat jednání.
- Další výzvou pro mírový proces je postoj Hizballáhu. Vůdce organizace zdůraznil, že přijatelným řešením bude pouze úplné příměří a kompletní stažení izraelských jednotek z Libanonu.
- Takto tvrdý postoj ukazuje, že navzdory deklarovanému pokroku v jednáních mezi USA a Íránem zůstává dosažení širší a trvalé dohody v regionu obtížným úkolem.
- Ve čtvrtek se objevily signály naznačující možnost obnovení mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
- Vladimir Putin prohlásil, že je připraven dosáhnout dohody mírovou cestou. Zdůraznil, že Rusko zůstává otevřené jednáním zaměřeným na ukončení probíhajícího konfliktu. Zároveň uvedl, že jakákoli dohoda musí zohlednit ruské bezpečnostní zájmy a realitu vzniklou v důsledku války.
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval na prohlášení Kremlu výzvou, aby Rusko ukončilo boje a začalo podnikat konkrétní kroky vedoucí k míru.
- Ukrajinský lídr zdůraznil, že další prodlužování konfliktu neslouží ani jedné straně. Vyzval k přechodu od prohlášení ke skutečným činům. Podle Kyjeva zůstává základní podmínkou trvalé dohody respektování suverenity a územní celistvosti Ukrajiny.
- Ačkoli lze vyjádření obou lídrů vnímat jako opatrný signál připravenosti k dialogu, v nejdůležitějších sporných otázkách stále nejsou patrné známky průlomu. Moskva i Kyjev si drží své klíčové pozice, což znamená, že vyhlídky na rychlé ukončení války zůstávají omezené.
💻 Technologický trh
- Na technologickém trhu se objevily zprávy, že zástupci americké administrativy vedli předběžná jednání o možnosti, že by vláda získala majetkové podíly v největších amerických společnostech vyvíjejících umělou inteligenci.
- Podle médií se diskuse měly týkat dobrovolného převodu části akcií na stát. Zisky z těchto investic by mohly být použity na veřejné účely, včetně případných výplat občanům.
🛢️ Komodity a suroviny
- Páteční události na Blízkém východě znovu zvýšily obavy o bezpečnost dodávek ropy.
- V Ománu byla zastavena nakládka ropy na klíčovém exportním terminálu Mina al-Fahal po explozi poblíž překladišť. Podle zpráv by incident mohl souviset s útokem dronu, detaily události však nebyly oficiálně potvrzeny.
- Navzdory přetrvávajícímu napětí na Blízkém východě a narušení přepravy komodit přes Hormuzský průliv zůstává OPEC optimistický ohledně výhledu ropného trhu.
- Generální tajemník organizace zdůraznil, že globální poptávka po ropě zůstává silná a kartel v současnosti nevidí důvod měnit své prognózy.
- OPEC nadále očekává, že globální poptávka po ropě v roce 2026 vzroste zhruba o 1,2 milionu barelů denně.
- Na trhu drahých kovů sledujeme negativní sentiment.
- Zlato ztrácí přibližně 0,7 % a klesá pod 4 500 USD za unci.
- Stříbro ztrácí více než 1,5 % a ustupuje pod 73 USD za unci.
🪙 Kryptoměny
- Jasně negativní sentiment je patrný také na trhu kryptoměn.
- Bitcoin ztrácí 0,7 % a nachází se pod 64 000 USD.
- Ethereum ztrácí téměř 3 % a blíží se k 1 700 USD.
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