Ranní shrnutí: Smršť rozhodnutí Fedu a BoC plus tržby Mag7 za 1. čtvrtletí ⚡ (29.04.2026)

GEOPOLITIKA A KONFLIKT NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ
• The Wall Street Journal uvedl, že prezident Trump nařídil svým poradcům připravit se na prodlouženou blokádu íránských přístavů na dobu neurčitou. Rozhodnutí padlo po pondělním jednání v Situation Room – Trump vyhodnotil, že obnovení bombardovací kampaně i odpojení se od konfliktu nesou větší riziko než udržování ekonomického tlaku. Hormuzský průliv, kterým prochází přibližně 20 % globálních dodávek ropy a LNG, zůstává uzavřen.
• Diplomacie zůstává zablokovaná. Před dvěma dny Írán prohlásil, že za současných podmínek nebude jednat o svém jaderném programu. Teherán požaduje reparace, zmírnění sankcí a určitou formu kontroly nad Hormuzským průlivem, zatímco Washington trvá na demontáži íránského jaderného programu. Vysoce postavený americký představitel uvedl, že blokáda „viditelně bolí“ – Írán má problém se skladováním neprodané ropy.
EKONOMICKÝ VÝHLED
• Americká výsledková sezóna zůstává silná – více než 80 % společností překonalo očekávání, přičemž růst zisků v 1. čtvrtletí se pohybuje kolem 16 %. Trh však potřebuje nové katalyzátory pro další růst. Jakékoli signály rostoucích nákladů by mohly spustit negativní reakci, zejména u megacap titulů, jejichž váha v indexech je enormní. Dnešek přináší vyvrcholení výsledků Mag7.
• Centrální banky nedávají žádnou naději na holubičí obrat. Ani ECB, ani Bank of England nemají prostor pro uvolnění politiky kvůli přetrvávající inflaci tažené energetickou krizí. Fed také neplánuje změny – inflace znovu zrychluje. Dnes večer přijde rozhodnutí FOMC (sazby by měly zůstat na 3,50–3,75 %) a rozhodnutí Bank of Canada (očekává se ponechání na 2,25 %).
• NIESR snížil svůj výhled růstu pro Spojené království a varoval, že válka s Íránem udrží inflaci nad cílem až do roku 2028. Kanada rovněž snížila své výhledy růstu a ve svém jarním prohlášení vykázala nižší než očekávaný deficit.
ROPA A KOMODITY
• Ropa pokračuje ve vícedenním růstu. Průraz WTI nad hranici 100 USD by mohl přitáhnout další momentum ze strany algoritmických a trend-following strategií.
• Data API potvrzují napětí na fyzické straně nabídky – americké zásoby ropy klesly o 1,79 milionu barelů (druhý týdenní pokles v řadě), benzínu o 8,47 milionu barelů a destilátů o 2,60 milionu barelů. To je důkaz, že uzavření Hormuzského průlivu se promítá do reálných fyzických nedostatků, nejen do volatility papírového trhu.
• Čína zdvojnásobila své kvóty na export paliv pro květen na 500 000 metrických tun, objemy však stále představují jen zlomek předválečných úrovní. Peking zachází s exportem paliv jako se strategickým nástrojem a centrálně určuje objemy i cílové země. Pro menší asijské ekonomiky je úleva minimální – trhy s dieselem a leteckým palivem v regionu zůstávají napjaté.
• Zemní plyn (NATGAS) byl jednou z mála komodit v červených číslech (-0,30 %). Zlato mírně rostlo (+0,10 %), zatímco stříbro přidalo výrazněji (+0,90 %).
ASIJSKÁ SEANCE
• Japonské trhy byly kvůli Showa Day uzavřeny, což výrazně snížilo regionální likviditu a během asijské seance eliminovalo hotovostní obchodování s americkými státními dluhopisy.
• Asijské indexy zaznamenaly mírné zisky – čínský CHN.cash vzrostl o 1,05 %, japonský JP225 (futures) o +0,73 %. Futures na americké indexy v pre-market obchodování: US100 +0,35 %, US500 +0,17 %, což odráží optimismus kolem výsledků, ale zároveň absenci nových katalyzátorů pro další růst.
MĚNY
• Americký dolar během asijské seance posílil, podpořen zprávami o prodloužené blokádě Íránu. USDPLN vzrostl na 3,6296–3,6309, EURPLN na 4,2476–4,2493. Dollar index (USDIDX) byl prakticky beze změny (+0,01 %) na úrovni 98,55.
• Australský a novozélandský dolar byly nejslabšími měnami dne (NZD -0,4 %, AUD -0,3 %). AUD oslabil navzdory jestřábím inflačním datům – CPI za 1. čtvrtletí dosáhl 4,1 % meziročně (v souladu s očekáváním), ale jádrový trimmed mean na úrovni 3,5 % meziročně se na kvartální bázi ukázal jako mírně slabší (0,8 % oproti očekávaným 0,9 %). Trhy nyní započítávají přibližně 75% pravděpodobnost zvýšení sazeb RBA 5. května (oproti 85 % před daty). Australský ministr financí Chalmers varoval, že inflace vyvrcholí na vyšších úrovních, než se dříve očekávalo.
• Maďarský forint (-0,3 %), jihoafrický rand (-0,3 %) a švédská koruna (-0,2 %) rovněž oslabily. Japonský jen byl relativně stabilní – komentátoři zdůrazňují, že „Bank of Japan nemůže jen zachránit“. USDJPY na 159,67–159,68.
• PBOC nastavil centrální kurz USD/CNY na 6,8608 (oproti tržnímu odhadu 6,8347), čímž signalizuje pokračující řízení slabosti jüanu. Čínské firmy si zajišťují směnné kurzy před rekordní dividendovou sezónou v objemu 70 miliard USD.
• EURUSD mírně oslabil (-0,07 %) na 1,17028–1,17037, GBPUSD byl prakticky beze změny (-0,02 %) na 1,35086–1,35096.
EVROPSKÉ FIREMNÍ VÝSLEDKY
• UBS předvedla mimořádně silné výsledky za 1. čtvrtletí – čistý zisk 3,04 miliardy USD (+80 % meziročně), výrazně nad konsensem 2,42 miliardy USD. Čistá nová aktiva ve správě majetku dosáhla 37,4 miliardy USD (oproti očekávaným 24,9 miliardy USD). Banka oznámila zpětný odkup akcií ve výši 3 miliard USD pro 2. čtvrtletí a vyjádřila důvěru ve splnění svých cílů pro rok 2026 s tím, že trhy zůstávají odolné v očekávání diplomatického řešení na Blízkém východě.
• Santander rovněž překonala očekávání – čistý zisk 5,46 miliardy EUR (oproti konsensu 4,97 miliardy EUR), čistý úrokový výnos 11,02 miliardy EUR. Deutsche Bank vykázala tržby 8,67 miliardy EUR (oproti očekávaným 8,55 miliardy EUR), čistý zisk 1,91 miliardy EUR (+7,7 % meziročně).
• Mercedes-Benz vykázal tržby 31,60 miliardy EUR (mírně pod odhadem 31,8 miliardy EUR), ale upravený EBIT 1,77 miliardy EUR výrazně nad očekáváním (1,6 miliardy EUR). Provozní marže v segmentu osobních vozů dosáhla 4,1 % oproti očekávaným 3,17 %. Společnost potvrdila svůj výhled pro rok 2026.
KLÍČOVÉ VÝSLEDKY DNES – ABSOLUTNÍ VRCHOL SEZÓNY
• Dnešek je jedním z nejdůležitějších dnů celé výsledkové sezóny. Před otevřením amerického trhu zveřejní své reporty AbbVie, Automatic Data Processing (ADP) a TotalEnergies. Skutečné napětí však začne až po uzavření amerického trhu.
• Po závěru trhu reportují čtyři společnosti z „Magnificent Seven“: Microsoft, Meta Platforms (Facebook), Amazon a Alphabet (Google). Tyto firmy mají obrovskou váhu v indexech S&P 500 a Nasdaq – jejich výsledky mohou na několik dní určit směr trhu. Investoři nečekají jen překonání odhadů, ale skutečné důkazy monetizace AI, růstu cloudového segmentu a udržitelné ziskovosti. Jakékoli zklamání by mohlo stáhnout širší indexy dolů.
• Vedle technologických megacapů reportují po uzavření trhu také QUALCOMM, Ford Motor a Carvana. QUALCOMM poskytne vhled do trhu polovodičů a poptávky po mobilních čipech, zatímco Ford osvětlí dopad rostoucích cen energií a surovin na automobilový sektor.
• V Evropě už před otevřením reportovaly AstraZeneca, adidas a TotalEnergies, zatímco výsledky UBS, Deutsche Bank, Santander a Mercedes-Benz (popsané výše) udávají tón ranní seanci. Zítřek přinese další vlnu klíčových reportů – včetně Apple, Mastercard, Eli Lilly, Caterpillar a Volkswagen.
KRYPTOMĚNY
• Bitcoin přidal 1,13 % a obchoduje se kolem 77 109–77 311 USD. Kryptoměna těží z obecné chuti riskovat podpořené výsledkovou sezónou, zůstává však citlivá na jakékoli zhoršení geopolitického sentimentu.
CO OČEKÁVAT OD DNEŠNÍ SEANCE
• Klíčovými událostmi dne jsou rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách (20:00 CET) a Bank of Canada (15:45 CET) – v obou případech se očekává ponechání sazeb beze změny, ale tiskové konference (Powell ve 20:30, BoC v 16:30) by mohly přinést výhled ohledně další trajektorie politiky v prostředí zvýšené inflace tažené energiemi.
• Data o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA, stavebních povoleních a zahájené bytové výstavbě (14:30 CET) nabídnou obrázek o skutečném zdraví americké ekonomiky. Oficiální data EIA o zásobách ropy buď potvrdí, nebo vyvrátí včerejší zprávu API.
• V Evropě se pozornost zaměří na inflační data – německé CPI a HICP, která ukážou, jak silně se energetická krize promítá do spotřebitelských cen v eurozóně. Data mohou dále omezit prostor ECB pro jakékoli holubičí signály.
• Dnešní večer znamená absolutní vyvrcholení výsledkové sezóny – po závěru trhu reportují čtyři megacap společnosti: Microsoft, Meta Platforms, Alphabet a Amazon. Tyto firmy mají gigantickou váhu v indexech S&P 500 a Nasdaq a jejich výsledky mohou na týdny dopředu určit směr trhu. Investoři nečekají jen překonání odhadů, ale skutečné důkazy monetizace AI, růstu cloudu a udržitelné ziskovosti navzdory rostoucím nákladům. Trhy nakupovaly každý pokles v naději na další geopolitické ústupky, ale materiálně se nic nezměnilo – absence nových katalyzátorů při ropě nad 100 USD a uzavřeném Hormuzském průlivu představuje reálnou hrozbu pro pokračování rally.
