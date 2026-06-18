Ranní shrnutí – Trh se vrací k normálu po jestřábích prognózách Fed a smíšeném vystoupení Warshe (11.08.2026)

📊 Makroekonomika a centrální banky
- Rozhodnutí Fed o sazbách: Americký FOMC podle očekávání ponechal základní úrokovou sazbu v pásmu 3,50–3,75 %. Šlo už o čtvrté zasedání v řadě bez změny sazeb.
- Jestřábí dot plot: Makroekonomické projekce, zejména dot plot, ukazují jestřábější výhled, hlavně pro rok 2026. Nový předseda Fed Kevin Warsh předvedl výrazně restriktivnější přístup.
- Zkrácené prohlášení: Z oficiálního prohlášení Fed byla odstraněna více než polovina obsahu. Zcela zmizely předchozí holubičí zmínky o možném snižování sazeb.
- Warshova strategie: Předseda Fed Kevin Warsh upozornil na chystané změny v prezentaci dat, projekcí a komunikace. Zároveň ale uvedl, že nabídkové šoky zůstávají hlavní příčinou inflace, a současné úrokové sazby označil za „spíše restriktivní“.
- Změna sentimentu: Velká část členů Fed nyní zastává jestřábější postoj než v březnu. Mediánový odhad úrokové sazby pro konec roku 2026 vzrostl na 3,8 %.
- Zvyšování sazeb zůstává ve hře: Polovina členů FOMC (9 z 12) očekává letos alespoň jedno další zvýšení sazeb. Důvodem je silný trh práce a rostoucí inflační rizika, zejména po nedávných energetických šocích. Warsh zároveň kategoricky vyloučil jakoukoli revizi 2% inflačního cíle.
- HDP Nového Zélandu překvapil pozitivně: Oficiální data o HDP Nového Zélandu za 1. čtvrtletí 2026 překvapila trhy směrem nahoru. Ekonomika vzrostla o 0,8 % q/q po předchozím růstu o 0,5 %, zatímco meziročně přidala 1,5 % oproti očekávání 1,1 %.
- Reakce NZD: Pozitivní data z Nového Zélandu podporují očekávání možného zvýšení sazeb a pomáhají páru NZDUSD zotavit se po nedávném poklesu na nejnižší úrovně od dubna.
🌍 Geopolitika
- Průlom mezi USA a Íránem: USA a Írán údajně elektronicky podepsaly memorandum o porozumění (MOU), které zavádí okamžité příměří na všech frontách, včetně Libanonu. Zároveň otevírá 60denní prostor pro vyjednání konečné mírové dohody.
- Podpis v Ženevě: Oficiální podpis a vstup memoranda v platnost je naplánován na tento pátek v Ženevě ve Švýcarsku. Událost je označována za historický průlom.
- Klíčová ustanovení: Dohoda zahrnuje závazek USA zrušit námořní blokádu do 30 dní, uvolnit íránská aktiva, plně prominout sankce a okamžitě schválit íránský export ropy.
- Regionální obnova: Spolu s regionálními partnery má vzniknout fond na obnovu ve výši 300 miliard USD. Za účelem obnovení běžné lodní dopravy a zajištění bezpečné námořní správy Írán zahajuje oficiální jednání s Ománem o Hormuzském průlivu.
📈 Akciové trhy a akcie
- Výprodej na Wall Street: Americké indexy zakončily středeční seanci výraznými ztrátami. S&P 500 odepsal 1,2 % a Nasdaq 100 klesl o 1,34 %. Trh zatížil jestřábí tón Fed a prudký výprodej na trhu státních dluhopisů.
- Čtvrteční oživení: Dnešní seance přináší obrat včerejších poklesů na Wall Street. Futures na US500 už rostou o 1,4 %, zatímco futures na US100 přidávají 1,8 %.
- Asijské trhy: Asijská seance přinesla smíšené, ale relativně stabilní otevření se známkami opatrného optimismu. Hlavním motorem byla silná euforie v technologickém sektoru.
- Milník pro KOSPI: Jihokorejský index KOSPI poprvé v historii překonal hranici 9 000 bodů a v ranním obchodování rostl o 1,5 % díky technologickým gigantům. Akcie SK Hynix vyskočily o více než 3 % na nová maxima díky dodávkám pokročilých pamětí HBM4E.
- Růst Nikkei: Japonský index Nikkei 225 si připsal téměř 2 %.
💱 Měny
- Síla dolaru: Dolarový index bezprostředně po skončení tiskové konference Fed prudce vzrostl zhruba o 50 pipů.
- Pozornost na jen: Investoři pozorně sledují japonský jen (JPY) poté, co Bank of Japan minulý týden zvýšila úrokové sazby na 1 %. V kombinaci s jestřábím postojem Fed to dále zpřísňuje globální likviditní podmínky.
- Hlavní páry: Hlavní měnový pár EURUSD včera klesl z 1,16 k úrovni 1,15, zatímco USDJPY se posunul nad psychologickou hranici 160,5.
🛢️ Komodity
- Ropa pod tlakem: Globální ceny ropy zaznamenaly výrazný pokles kvůli vyhlídce trhu na rychlý návrat íránské nabídky po geopolitické dohodě.
- Ropa Brent: Navzdory včerejší volatilitě pokračuje ropa Brent v sestupném trendu a dnes se obchoduje pod 78 USD za barel.
- Volatilita zlata: Zlato reagovalo negativně na jestřábí Fed, vymazalo všechny zisky z první části týdne a nejprve kleslo na 4 250 USD za unci.
- Odraz drahých kovů: Vyhlídka na pokles cen ropy prospívá drahým kovům. Navíc se ukázalo, že Kevin Warsh nebyl extrémně jestřábí, a zlato se dnes odráží směrem k úrovni 4 321 USD za unci.
Fed šokoval trhy: Pomalejší růst, nárůst inflace a sazby „výše po delší dobu“
BREAKING: USD po tiskové konferenci FOMC prohlubuje zisky na 0,8 % 📈
BREAKING: EURUSD po FOMC klesá o 0,4 % 📉
Denní shrnutí: Otřese Fed trhy?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.