Trumpovy obchody odhalují rostoucí stopu krypta v rodinném portfoliu ₿

- Trumpovo přiznání za Q1 2026 zahrnuje 3 642 transakcí napříč zhruba 2 000 emitenty.
- Kryptoměnově navázané akcie tvořily přibližně 50 obchodů v hodnotě kolem 1,5 až 3,8 milionu USD.
- Největší pozornost poutá Coinbase, kde bylo vykázáno 8 transakcí, včetně 6 nákupů.
- Zveřejnění může posílit debatu o možném střetu zájmů mezi politikou a kryptobyznysem Trumpovy rodiny.
Americký prezident Donald Trump zveřejnil finanční přiznání za první čtvrtletí roku 2026, které ukazuje tisíce obchodů s cennými papíry. Mezi nimi se objevují i desítky transakcí napojených na významné společnosti z kryptoměnového sektoru, včetně Coinbase, Strategy, Robinhood Markets, Block, PayPal Holdings, CME Group, MARA Holdings a CleanSpark.
Podle zveřejněného formuláře Office of Government Ethics Form 278 bylo vykázáno celkem 3 642 transakcí napříč přibližně 2 000 emitenty. Samotná kryptoměnově navázaná expozice tvořila pouze menší část celkové obchodní aktivity, přesto jde o zajímavý signál, že firmy spojené s digitálními aktivy se v portfoliu Trumpovy rodiny stávají viditelnějším investičním tématem.
Reuters uvedl, že Trumpova rodina za první čtvrtletí reportovala finanční transakce v hodnotě nejméně 220 milionů USD. Celkový rozsah obchodů se podle odhadů mohl pohybovat až kolem 750 milionů USD, což ukazuje na velmi rozsáhlou investiční aktivitu v průběhu sledovaného období.
Kryptoměnově napojené obchody představovaly přibližně 50 transakcí a jejich odhadovaná hodnota se pohybovala mezi 1,5 až 3,8 milionu USD. Střední hodnota těchto obchodů se odhaduje kolem 2,7 milionu USD. Ve srovnání s celkovým objemem nahlášených obchodů jde o relativně malý podíl, nicméně politicky i mediálně citlivý segment.
Výrazná pozornost se soustředí zejména na Coinbase. Finanční přiznání ukazuje celkem 8 obchodů s akciemi Coinbase mezi lednem a březnem 2026. Šlo o kombinaci nákupů i prodejů, přičemž bylo zaznamenáno 6 nákupů a 2 prodeje. Velikost jednotlivých transakcí se pohybovala od rozmezí 1 001–15 000 USD až po větší nákupy v pásmu 100 001–250 000 USD.
Formulář zároveň uvádí, že transakce nad 1 000 USD musí být nahlášeny do 30 dnů od chvíle, kdy se o nich filer dozví, nejpozději však do 45 dnů od provedení obchodu. Přiznání zahrnuje obchody připisované nejen samotnému filerovi, ale také jeho manželce a nezaopatřeným dětem. To naznačuje, že expozice vůči kryptoměnově navázaným akciím se netýká pouze jedné osoby, ale širšího rodinného investičního zázemí.
Ve srovnání s největšími obchody však kryptosektor stále zůstává menší položkou. Mezi velké nákupy v hodnotě 1 až 5 milionů USD patřily například investice do indexového fondu S&P 500, Nvidie a Applu. Naopak mezi významné prodeje v rozmezí 5 až 25 milionů USD spadaly akcie Microsoftu, Amazonu a Meta Platforms.
Zveřejněné dokumenty přicházejí v době, kdy se stále více diskutuje o propojení Trumpovy rodiny s kryptoměnovým byznysem. Členové rodiny byli podle dostupných informací spojováni s prodejem tokenů World Liberty Financial v hodnotě přibližně 1,55 miliardy USD, což mělo zvýšit jejich souhrnné bohatství zhruba o 660 milionů USD.
Politická rovina příběhu je proto zásadní. Senátorka Elizabeth Warren upozornila, že legislativa CLARITY Act může vyvolávat otázky ohledně možného střetu zájmů ve vztahu ke kryptopodnikání Trumpovy rodiny. Podle ní by návrh neměl postupovat dál bez silnějších etických pojistek.
Z investorského pohledu zveřejnění ukazuje, že kryptoměnový sektor se postupně přesouvá z okraje trhu do širšího investičního mainstreamu. Expozice vůči Coinbase, Strategy nebo těžařům typu MARA Holdings a CleanSpark naznačuje zájem o různé části kryptoměnové infrastruktury, od burz přes držitele bitcoinu až po těžební společnosti. Zároveň však platí, že vzhledem k politické pozici Donalda Trumpa může jakákoli investice do tohoto sektoru vyvolávat zvýšenou kontrolu veřejnosti i regulátorů.
