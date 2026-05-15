Mírové naděje slábnou, ropa roste o 2 % 📈

- Ropa Brent vzrostla na 108,22 USD za barel a WTI na 104,03 USD za barel.
- Trh znervózňuje zhoršená rétorika mezi USA a Íránem a nejistota kolem Hormuzského průlivu.
- Provoz v průlivu se mírně zlepšuje, ale stále zůstává hluboko pod běžnou úrovní.
- Riziko další vojenské eskalace i útoky na ruské rafinerie podporují růst cen ropy.
Ceny ropy dnes vzrostly přibližně o 2 % poté, co komentáře amerického prezidenta Donalda Trumpa a íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího znovu oslabily naděje na rychlé diplomatické řešení napětí v oblasti Hormuzského průlivu. Právě tato strategická námořní trasa zůstává pro ropný trh mimořádně citlivým bodem, protože přes ni proudí významná část světových dodávek ropy.
Severomořská ropa Brent vzrostla o 2,50 USD, tedy o 2,4 %, na 108,22 USD za barel. Americká ropa WTI přidala 2,86 USD, rovněž 2,4 %, a dostala se na 104,03 USD za barel. Za celý týden Brent posílil o 6,8 % a WTI dokonce o 9,0 %, což ukazuje, že trh stále výrazně započítává geopolitickou rizikovou prémii.
Hlavním důvodem růstu je zhoršení tónu mezi Washingtonem a Teheránem. Analytici Commerzbank upozornili, že komunikace mezi USA a Íránem je opět výrazně konfrontačnější. Přestože příměří zatím drží, šance na rychlé obnovení plného provozu v Hormuzském průlivu podle trhu slábnou.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že Teherán nemá vůči USA žádnou důvěru a k jednáním je ochoten přistoupit pouze v případě, že Washington projeví skutečnou vážnost. Zároveň dodal, že Írán je připraven jak na diplomatické řešení, tak i na návrat k bojům. Tato rétorika posílila obavy investorů, že současné příměří může zůstat velmi křehké.
Donald Trump mezitím uvedl, že mu s Íránem dochází trpělivost. Zároveň prohlásil, že se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem shodl na tom, že Írán nesmí získat jadernou zbraň a musí znovu otevřít Hormuzský průliv. Čínská strana se k samotnému rozhovoru přímo nevyjádřila, čínské ministerstvo zahraničí však uvedlo, že konflikt nemá důvod pokračovat.
Trh zároveň sledoval i možné dopady jednání mezi USA a Čínou na energetický obchod. Trump prohlásil, že Čína má zájem nakupovat ropu ze Spojených států, a naznačil také možnost zrušení sankcí vůči čínským firmám, které nakupují íránskou ropu. To by mohlo mít v delším horizontu dopad na tok ropy mezi klíčovými světovými ekonomikami, krátkodobě však investoři více reagují na riziko přetrvávající blokády Hormuzu.
Podle Vandany Hari ze společnosti Vanda Insights se pozornost trhu znovu přesouvá k patové situaci a blokovanému Hormuzskému průlivu. Hlavním rizikem zůstává možnost obnovené vojenské eskalace, která by mohla ještě více narušit přepravu ropy a zvýšit tlak na ceny.
Íránské revoluční gardy uvedly, že mezi středečním večerem a čtvrtkem proplulo Hormuzským průlivem 30 plavidel. To je sice výrazně více než v předchozích dnech, ale stále daleko pod běžným stavem před válkou, kdy průlivem denně proplouvalo kolem 140 lodí. Podle analytiků tak částečné obnovení provozu zatím působí spíše na tržní sentiment než na skutečnou bilanci nabídky a poptávky po ropě.
Data společnosti Kpler ukázala, že za posledních 24 hodin proplulo průlivem 10 lodí, zatímco v předchozích týdnech se denní počet pohyboval mezi 5 až 7 plavidly. To naznačuje určité zlepšení, avšak stále nejde o návrat k normálnímu provozu.
Dalším faktorem podporujícím ceny ropy jsou pokračující ukrajinské útoky na ruské rafinerie. Podle analytika Oleho Hansena ze Saxo Bank ropa roste kvůli kombinaci geopolitických rizik v oblasti Hormuzu a narušení ruské rafinační infrastruktury. Trh tak zůstává citlivý na jakékoli zprávy, které mohou ovlivnit dodávky ropy nebo náladu investorů.
Z pohledu investorů současný vývoj ukazuje, že ropa se znovu dostává do fáze, kdy cenu neurčuje pouze nabídka a poptávka, ale především geopolitické napětí. Pokud se provoz v Hormuzském průlivu nebude rychle normalizovat, může se riziková prémie v ceně ropy udržet i v dalších dnech. Naopak jakýkoli jasný diplomatický posun mezi USA, Íránem a Čínou by mohl část současného růstu rychle korigovat.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena americké ropy WTI se aktuálně se obchoduje kolem úrovně 104,35 USD a po několika dnech postupného růstu se drží nad oběma klíčovými klouzavými průměry. EMA 50 se nachází na hodnotě 100,35 USD a SMA 100 na úrovni 99,79 USD, což potvrzuje převahu kupců a zlepšující se krátkodobý trend. Důležité je, že cena prorazila nad předchozí konsolidační pásmo poblíž 102 USD a nyní se přibližuje k další rezistenční oblasti v okolí 108,30 USD. Pokud by se kupcům podařilo tuto hladinu překonat, otevřel by se prostor pro pohyb směrem k vyšším úrovním kolem 113,30 USD, kde se nachází další výrazná technická bariéra.
CCI prudce vzrostlo na hodnotu 207,3, což ukazuje na velmi silné růstové momentum, ale zároveň upozorňuje na krátkodobě překoupený trh. To znamená, že po rychlém růstu může přijít technické ochlazení nebo návrat k nejbližším podporám. První důležitou podporou je oblast kolem 100,35 USD, kde se nachází EMA 50. Ještě silnější oporu pak představuje zóna okolo 99,80 USD, která odpovídá SMA 100.
Objemové svíčky ve spodní části grafu ukazují na zvýšenou aktivitu během posledního růstu, což potvrzuje zájem trhu o pokračování pohybu vzhůru. Z technického pohledu tak WTI zůstává v býčím nastavení, dokud se cena udrží nad zónou 99,80–100,35 USD. Krátkodobě však vysoká hodnota CCI naznačuje, že růst může být již částečně vyčerpaný a trh může potřebovat konsolidaci.
