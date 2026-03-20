Ranní shrnutí: Trhy sázejí na rychlý konec konfliktu (20.03.2026)

- Napětí na Blízkém východě zůstává vysoké, přičemž v celém regionu dál pokračují vzájemné raketové a dronové útoky.
- Včerejší seance na Wall Street skončila mírnými ztrátami. Po počátečním prudkém výprodeji americké indexy umazaly významnou část svých ztrát a nakonec uzavřely den jen mírně níže. S&P 500 oslabil o 0,3 %, Nasdaq Composite klesl o 0,3 % a Dow Jones ztratil přibližně 0,4 %.
- Trhy reagovaly na uklidňující komentáře izraelského premiéra Netanjahua, který uvedl, že operace proti Íránu postupuje podle plánu a že většina íránské raketové infrastruktury byla zničena. Dodal také, že rozhodování v Íránu je momentálně roztříštěné, což může naznačovat rostoucí vnitřní konflikty v režimu a začátek mocenských sporů mezi jednotlivými frakcemi.
- Americký prezident Donald Trump uvedl, že negativní dopad války s Íránem byl menší, než se očekávalo, a vyjádřil přesvědčení, že konflikt brzy skončí. Nevyloučil však možnost pozemní invaze do Íránu.
- Evropa a Japonsko zvažují zapojení v Hormuzském průlivu, přičemž se soustředí především na stabilizační mise, nikoli na vojenskou akci, detaily však zatím zůstávají nejasné. Ve čtvrtek klíčové evropské země společně s Japonskem ve společném prohlášení oznámily, že podniknou kroky ke stabilizaci energetických trhů a jsou připraveny podílet se na iniciativách zajišťujících bezpečný průjezd Hormuzským průlivem.
- Ropa Brent klesla pod 110 USD za barel. Pokles byl způsoben signály naznačujícími, že další útoky na íránská plynová zařízení jsou nepravděpodobné.
- Trhy v Japonsku byly kvůli státnímu svátku zavřené, což omezilo likviditu během asijské seance. V ostatních částech regionu byl vývoj smíšený. Jihokorejský Kospi mírně rostl, stejně jako indický Nifty 50, zatímco trhy v Austrálii a Šanghaji byly slabší.
- Čínská lidová banka (PBOC) stanovila dnešní centrální paritu USD/CNY na 6,8898 oproti odhadu 6,8773.
- PBOC také ponechala své klíčové úrokové sazby beze změny, v souladu s očekáváním trhu. Jednoletá Loan Prime Rate (LPR) zůstává na 3,00 %, zatímco pětiletá sazba, důležitá pro hypotéky, zůstala na 3,50 %.
- U drahých kovů zlato koriguje část včerejších ztrát a překonává 4 650 USD za unci, zatímco stříbro zůstává pod tlakem a klesá pod 72 USD za unci.
- Na trhu s kryptoměnami zůstává obrázek smíšený. Bitcoin mírně roste a drží se nad 70 000 USD, zatímco Ethereum lehce oslabuje a obchoduje se těsně pod 2 150 USD.
