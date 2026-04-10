- Smíšené signály z Teheránu: Íránská státní média popřela zprávy o víkendových jednáních s USA v Islámábádu. Tím, že Teherán podmiňuje jakákoli jednání příměřím v Libanonu, udržuje geopolitickou nejistotu na vysoké úrovni navzdory současnému klidu zbraní.
- Trhy v režimu „wait and see“: Asijské akcie po silné seanci na Wall Street rostly, ale hlavní aktiva zůstávají v úzkých pásmech. Investoři čekají na jasné důkazy o deeskalaci. Pár EUR/USD zůstává zvýšený poblíž 1,17, zatímco zlato se pohybuje kolem 4 761 USD za unci.
- Ceny ropy zůstávají zvýšené: Ropa Brent se drží poblíž 96 USD za barel, protože přetrvávají obavy o dodávky. Přestože ceny včera po zprávách o možném izraelském uklidnění situace v Libanonu klesly z 99 USD na 95 USD, trh odmítá výrazněji oslabit, dokud diplomacie nezíská skutečný posun.
- Optimismus na Wall Street: Americké futures navazují na růst po dvou silných seancích. Index US500 posiluje o 0,03 %, zatímco technologický US100 přidává 0,11 %.
- Silný výkon v Asii: Regionální indexy během noci našly oporu, přičemž čínský CH50 vzrostl téměř o 1 % a japonský Nikkei 225 přidal 0,65 %.
- Japonsko zvyšuje tlak: Ministr financí Katayama zostřil rétoriku a prohlásil, že je připraven zasáhnout „na všech frontách“ proti spekulativní volatilitě na FX a trhu s ropou. Ve snaze zmírnit krizi Tokio zároveň pokračuje v uvolňování strategických ropných rezerv.
- Časový plán vedení Fedu se posouvá: Odklad potvrzovacího slyšení Kevina Warshe kvůli chybějícím dokumentům zajišťuje dočasnou kontinuitu měnové politiky. Toto zdržení posílilo spekulace, že si Jerome Powell může udržet svůj vliv ve funkci guvernéra déle, než se čekalo.
- Stagflační stíny v Asii: Centrální banky čelí stále hlubšímu dilematu. BoJ varuje před riziky stagflace, pokud se konflikt na Blízkém východě protáhne, zatímco Jižní Korea ponechala sazby beze změny, aby vyvážila rostoucí cenové tlaky a zpomalující růst.
- Čínská divergence: Nová data ukazují, že PPI v Číně (+0,5 % meziročně) ukončil deflační sérii kvůli rostoucím nákladům na paliva. Slabší CPI (+1,0 % meziročně) však potvrzuje, že domácí spotřebitelská poptávka zůstává utlumená, což komplikuje příběh o reflaci.
- Inflační překvapení z Japonska: Japonská výrobní inflace PPI vzrostla na 2,6 % meziročně, čímž překonala očekávání. Tento nárůst, tažený cenami energií, výrazně zvyšuje sázky na možné zvýšení úrokových sazeb ze strany BoJ už letos v dubnu.
Ekonomický kalendář – klíčová data o inflaci v USA (10.04.2026)
Denní shrnutí: Křehké příměří, napjaté trhy a smíšené signály z USA
Intel na vítězné vlně 📈
US Open: Zpomalení HDP zhoršuje sentiment, napětí na Blízkém východě přetrvává
