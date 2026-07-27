Ranní shrnutí: Víkendový propad ropy se zrychluje 💥 (27.07.2026)

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USA a Írán oznámily vzájemnou přestávku ve vojenských útocích po dvou týdnech americké bombardovací kampaně – Washington pozastavil nálety po varováních poradců o vyčerpávajících se cílech a zásobách zbraní, Teherán prohlásil, že odvetné akce zastaví „tak dlouho, dokud USA přestávku udrží". Jde již o druhé takové uvolnění od června (první memorandum se rozpadlo po měsíci), Hormuzský průliv zůstává de facto uzavřen (1–3 lodě denně oproti normálním několika desítkám) a strany jsou stále daleko od dohody o obohacování uranu. Dalším zdrojem napětí je útok Ukrajiny na íránskou obchodní loď v Kaspickém moři, který Teherán označil za „nepřátelský akt" vůči Kyjevu.
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Na hospodářské frontě vstoupila v pátek v platnost nová vlna Trumpových cel (10–12,5 % na 60 obchodních partnerů, včetně EU, Číny, Velké Británie a Kanady) opřená o Sekci 301 obchodního zákona z roku 1974 – tím se obešla dosavadní právní omezení po únorském rozsudku Nejvyššího soudu. Trh reagoval klidně, neboť krok byl očekáván, ale stratégové varují, že jde již o strukturální, nikoli přechodný rizikový faktor pro globální růst. Tento týden je klíčové zasedání Fedu (28.–29. července) pod vedením Kevina Warsha – trh oceňuje přibližně 30–38% pravděpodobnost zvýšení sazeb již nyní, navzdory dřívějším očekáváním snížení v roce 2027, a to v důsledku oživení cen ropy a jestřábích komentářů části členů FOMC.
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Optimismus spojený s přestávkou v konfliktu vyvolal prudké pohyby na trzích – ropa WTI klesla o více než 5 % na přibližně 84,5 USD za barel, Brent oslabila o přibližně 4,9–5,8 % na přibližně 87,5 USD. Futures na S&P 500 rostly o přibližně 0,7–0,9 %, futures na Nasdaq 100 dokonce o 1,2 % a futures na Dow Jones přidávaly přibližně 0,6 %, čímž odmazávaly dvoutýdenní pokles (S&P i Nasdaq uzavřely předchozí týden v minusu o 0,6 %, resp. 2,1 %).
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Výnosy amerických dluhopisů klesaly – desetileté o přibližně 4–5 bazických bodů na 4,63 %, třicetileté o 4 bazické body na 5,12 %, což spolu s nižšími cenami energií tlumí inflační tlak, přestože BMO Capital Markets zdůrazňuje, že výnosy jsou stále blízko horní hranice pásma v souvislosti s obavami z jestřábího Fedu.
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Asijské trhy reagovaly smíšeně – japonský Nikkei 225 oslabil o 0,12 %, avšak Topix posílil o 0,87 %; jihokorejský Kospi vzrostl o 0,44 % a Kosdaq dokonce o 1,71 %. Australský ASX 200 přidal 1,17 %, Hang Seng posílil o 0,81 % a čínský CSI 300 vzrostl o 0,25 %.
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Čínské průmyslové zisky za červen vzrostly meziročně o 15,1 %, což představuje druhý měsíc zpomalení po 21,1 % v květnu – celkově za první pololetí zisky vzrostly o 18,7 % oproti 18,8 % v období leden–květen, což stále signalizuje solidní boom táhnutý umělou inteligencí a výrobou čipů.
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Americký dolar oslabil na vlně rostoucí chuti k riziku – index USD klesl o 0,28 %, euro posílilo (EUR vedlo mezi měnami G10) a libra a další rizikovější měny také zpevnily vůči dolaru. USD/JPY a USD/CNH zůstaly prakticky beze změny, což naznačuje, že pohyb dolaru byl tažen hlavně chutí k riziku, nikoli změnou úrokových očekávání.
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Zlato výrazně posílilo (+1 % na přibližně 4 090–4 110 USD za unci), podpořeno zprávami o obnovení čínských nákupů (dovoz zlata do Číny v červnu dosáhl 173 tun, nejvyšší úrovně za dva roky) a nadějemi na deeskalaci – přestože nejistota spojená s rozhodnutím Fedu tento týden další růst omezuje. Stříbro přidalo ještě více (+2,31 %), zatímco zemní plyn klesl o 2,83 % ve stínu výprodeje ropy.
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Mezi společnostmi je největší senzací debut čínského výrobce pamětí CXMT na šanghajské burze STAR Market – akcie vystřelily o více než 500 % (na přibližně 470–531 % v závislosti na zdroji), čímž se firma stala nejhodnotnější společností kotovanou na čínských pevninských burzách s tržní kapitalizací přibližně 3,5 bilionu jüanů po tom, co v IPO vybrala 8,6 miliardy USD. Paralelně Nvidia vyjednává gigantickou smlouvu na dodávky pamětí se SK Hynix (až do výše 500 miliard USD), což by mohlo rozptýlit obavy z nedostatku na trhu s umělou inteligencí; společnost také jedná o zajištění přibližně 250 miliard USD finanční podpory pro OpenAI v rámci projektu datových center.
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Kryptoměny rovněž profitovaly z celkové nálady „risk-on" – bitcoin posílil o 0,79 % na přibližně 65 200–65 400 USD, přičemž nárůst je výrazně skromnější než v případě drahých kovů nebo akciových indexů.
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Dnešní evropská seance se zaměří na německý index Ifo (výhled 86,1 oproti předchozím 85,6) a odpolední americká data o zakázkách trvanlivého zboží a indexu Dallas Fed – klíčovou otázkou zůstává trvanlivost přestávky v konfliktu Írán–USA, neboť trh oceňuje optimistický scénář, přestože situace v Hormuzském průlivu a Rudém moři se fakticky nezměnila, a v pozadí na investory čeká středeční rozhodnutí Fedu a série výsledků čtyř společností ze skupiny Mag7.
Volatilita aktuálně patrná na vybraných klíčových instrumentech. Zdroj: xStation
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Shrnutí trhů: Evropské akcie se na konci týdne pokouší o odraz💡
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.