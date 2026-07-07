Ranní shrnutí: Výprodej akcií z oblasti AI (07.07.2026)

Akcie
- Po relativně pozitivním pondělním obchodování klesají futures na Nasdaq 100 o více než 1 %. Sentiment kolem lídrů AI revoluce, tedy společností, které dosud zaznamenaly největší zisky, se opět zhoršuje.
- Spouštěčem výprodeje byly předběžné výsledky Samsungu za Q2. Rekordní provozní zisk (58,4 miliardy USD) a rekordní tržby (112 miliard USD) investorům nestačily. Očekávání byla nastavena výše a extrémně pozitivní scénář už byl v ceně akcií započítán. Po zveřejnění výsledků akcie klesají téměř o 10 %.
- Po vzoru Samsungu se výprodej přenesl i na celý korejský index KOSPI. Výprodej byl opět tak výrazný, že obchodování bylo na 20 minut pozastaveno. Aktuálně index na denní bázi ztrácí 6 %.
- V červených číslech jsou také další asijské akciové indexy. Shanghai SE Composite klesá o 1,6 %, Hang Seng o méně než 0,5 % a Nikkei o 2,2 %. Jedním z lídrů poklesu v Japonsku je Kioxia (-11 %) – největší společnost podle kapitalizace na japonské burze a jeden z největších světových výrobců pamětí NAND flash a SSD, dříve působící pod názvem Toshiba Memory.
Geopolitika
- Včerejší komentáře prezidenta Trumpa k situaci na Blízkém východě prošly bez větší odezvy. Uvedl, že „Írán musí podepsat dohodu“, jinak se „USA vrátí a dokončí práci“. Tržní reakce však byla marginální a ceny energetických komodit zůstaly téměř beze změny.
Komodity
- U cen ropy sledujeme stabilizaci. Brent se obchoduje přibližně za 73 USD a dnes roste o 0,9 %, zatímco WTI se pohybuje kolem 69 USD.
- Plyn TTF roste mírně nad 46 USD za MWh (+4,9 % dnes), zatímco zemní plyn klesá na 3,23 USD (-0,6 % od začátku dne).
- Drahé kovy klesají, mimo jiné kvůli obnovenému růstu výnosů státních dluhopisů ve velkých ekonomikách. Za trojskou unci zlata se aktuálně platí přibližně 4 125 USD (-1 %) a za stříbro mírně přes 60 USD (-2,4 %).
Makroekonomická data
- Včerejší data o průmyslových objednávkách v Německu pozitivně překvapila růstem o 6,2 %. Také dnešní údaj o průmyslové výrobě za květen byl lepší, než se čekalo, když meziměsíčně vzrostl o působivých 0,9 %.
- Země stále čeká na dopady masivního fiskálního stimulu, který loni v březnu oznámil kancléř Friedrich Merz. Na investice do infrastruktury, zdravotnictví, energetiky a digitální modernizace bylo tehdy vyčleněno 500 miliard eur.
- Roste také inflace PPI v eurozóně, a to na 5,9 %. Údaj je však z velké části v souladu s očekáváním.
- Data o maloobchodních tržbách (1,6 % r/r) rovněž nepřekvapila.
- Ve Spojených státech došlo k mírné revizi indexů PMI za červen směrem dolů. Kompozitní index nakonec dosáhl 51,9, což naznačuje zpomalení ekonomického růstu ve srovnání s velmi silnými 2,7 % v Q1.
Měny
- Díky mírnému růstu ceny ropy Brent (+0,8 % proti pátečnímu závěru) a o něco výraznějšímu růstu LNG na nizozemské burze TTF (+3 % za stejné období) je norská koruna (+0,5 %) v čele měnového žebříčku tohoto týdne.
- Naopak tradiční bezpečné měny ztrácejí, konkrétně japonský jen a švýcarský frank, oba o 0,3 %.
Kryptoměny
- Bitcoin (-1,2 %) a Ethereum (-1,4 %) pokračují v poklesu.
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