Ranní shrnutí: Zlato prolomilo historickou hranici 5 000 USD; NATGAS s dalším prudkým průrazem 🚨

- Začíná nový týden obchodování na mezinárodních trzích.
- Pondělní začátek obchodování je velmi volatilní a zajímavý. Trend „dedolarizace“, který byl patrný již minulý týden, se dnes zastavil.
- Měnový pár EURUSD oslabuje o 0,32 % intradenně a obchoduje se v oblasti 1,1852. Zároveň USDJPY setrvává pod úrovní 154,500, což je klíčová kontrolní zóna vymezená 100denním klouzavým průměrem EMA.
- Na trhu Forex si v současnosti vedou nejlépe jen a kanadský dolar. Ztráty převažují u švýcarského franku a australského dolaru.
- Síla jenu pramení z prohlášení japonské premiérky Takaichi, která varovala, že vláda je připravena zakročit proti spekulativním pohybům v souvislosti s oslabením měny a prudkým růstem výnosů dluhopisů.
- Na trhu drahých kovů dominují růstové pohyby. Výrazné uptrendové dynamiky posledních týdnů dnes zřetelně pokračují.
- Zlato (GOLD) se obchoduje nad hranicí 5 000 USD za unci poprvé v historii, přičemž přidává téměř 1,9 % intradenně. Zároveň cena stříbra (SILVER) roste až o 4,85 %, a dostává se nad 107,5 USD.
- Extrémní nárůsty cen kovů jsou výsledkem kombinace trendů dedolarizace, geopolitického napětí a spekulací na trhu s deriváty.
- Trend u NATGAS a OIL.WTI zůstává beze změn. Kontrakty na zemní plyn posilují o 5,44 % kvůli trvajícím nízkým teplotám a sněžení v USA.
- Na akciových trzích převládá smíšená nálada. Aktuálně ztrácejí kontrakty na americké indexy mezi 0,10 % až 0,3 %. Na spotovém trhu dnes většina čínských indexů ztratila, přičemž Nikkei 225 oslabil o 1,83 %. Trhy v Austrálii byly uzavřeny kvůli státnímu svátku.
- Sentiment je slabý kvůli obavám z japonské intervence a posledním hrozbám amerického prezidenta Trumpa ohledně cel na Kanadu; Trump pohrozil 100% cly, pokud Kanada uzavře obchodní dohodu s Čínou.
- Dnešní makroekonomický kalendář je relativně prázdný. Investoři se zaměří na údaje Ifo z Německa, maloobchodní tržby z Polska a zveřejnění objednávek zboží dlouhodobé spotřeby z USA.
- Sentiment na kryptotrhu se zlepšuje poté, co kryptoměna v neděli klesla až na 86 000 USD.
Aktuální volatilita na měnovém trhu. Zdroj: xStation
ROPA blízko technické rezistence před zveřejněním zásob EIA 🔎
BREAKING: Bank of Canada ponechává klíčovou sazbu beze změny na 2,25 %, dle očekávání 💡
US500 na historickém maximu před zasedáním Fedu 🗽 Podpoří momentum BigTech?
Zlato posiluje o 2 %, testuje hladinu 5 300 USD v reakci na oslabující americký dolar 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.