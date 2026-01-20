Renault v roce 2025 zvýšil objem prodejů o 3 % díky modelům Clio a Sandero

-
Renault Group oznámil, že v roce 2025 prodal celkem 2,34 milionu vozidel, což představuje meziroční nárůst o 3,2 %. Hlavním tahounem růstu byly osobní vozy, především modely Clio a Sandero, jejichž obliba pomohla vykompenzovat výrazný pokles v segmentu užitkových vozidel na evropském trhu.
Zatímco v Evropě skupina zaznamenala pouze mírný růst o 0,5 %, na mezinárodních trzích (včetně Jižní Koreje, Maroka a Latinské Ameriky) Renault rostl o 11,7 %. Silný zahraniční výkon přichází v době, kdy globální automobilový sektor čelí přetrvávajícím výzvám, jako jsou nadbytečné výrobní kapacity a nestabilní celní prostředí.
Segment užitkových vozů v Evropě propadl o 21 %, a to kvůli zpomalení trhu a úpravám produktového portfolia. Naopak objem osobních vozů vzrostl o 5,9 %, což překonalo tempo růstu celého trhu.
Dle vyjádření globálního ředitele prodeje značky Renault Ivana Segala firmě pomáhá lokální výroba ve většině zahraničních trhů, díky čemuž minimalizuje dopad celních bariér. Zároveň však upozornil, že v roce 2026 se neočekává výrazné oživení evropského trhu.
Pozitivní vývoj zaznamenaly i hybridní a elektrická vozidla, jejichž prodeje vzrostly o 35 % a 77 % oproti předchozímu roku. Podle analytiků Oddo BHF má Renault silnou výchozí pozici pro rok 2026, s konkurenceschopnou elektrifikovanou nabídkou a potenciálem získat větší podíl na maloobchodním trhu, který přináší vyšší marže.
Finanční výsledky za rok 2025 budou zveřejněny 19. února.
Graf RNO.FR (D1)
Akcie Renault zažily v posledních týdnech výrazný pokles a aktuálně se obchodují na úrovni 31,49 EUR. Cena se od začátku ledna nachází v silném sestupném trendu a propadla hluboko pod klouzavé průměry EMA 50 (34,59 EUR) a SMA 100 (34,72 EUR), které nyní tvoří silnou rezistenci. V posledních dnech však dochází k mírnému odrazu od nově vytvořeného lokálního minima, což může značit krátkodobý pokus o stabilizaci. Tento pohyb podporuje i indikátor RSI, který se nachází na úrovni 35,3 – tedy blízko přeprodané oblasti, odkud často dochází k technickému obratu nebo konsolidaci. Technická situace tak zatím nenaznačuje obrat trendu, ale spíše možný nádech k vydechnutí po prudkém propadu.
Zdroj: xStation5
