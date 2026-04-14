🚩 Report US NFIB výrazně zaostal za očekáváním

Optimismus malých firem v USA v březnu výrazně oslabil, což signalizuje zhoršení základních fundamentů hospodářského cyklu. Hlavním důvodem poklesu bylo prudké zhoršení vnímané ziskovosti a očekávání budoucích podnikatelských podmínek. Současně se do investičních a cenových rozhodnutí stále více promítá rostoucí nejistota a tlak ze strany nákladů, zejména těch spojených s energiemi. Report NFIB je důležitý i proto, že malé firmy v jeho vzorku zaměstnávají přibližně 40 % pracovní síly v USA.
Shrnutí dat NFIB za březen
- Index optimismu NFIB: pokles o 3 body na 95,8 (pod historickým průměrem 98) oproti očekávání 97,9 a předchozí hodnotě 98,8
- Index nejistoty: růst na 92 (výrazně nad historickým normálem 68)
- Ziskovost firem: nejprudší zhoršení – saldo kleslo o 11 bodů na -25 %
- Očekávání firem: třetí pokles v řadě, na 11 % (nejnižší úroveň od října 2024)
- Trh práce:
- Index zaměstnanosti klesl na 101,6 (stále nad historickými průměry)
- Mzdové tlaky polevují (méně firem zvyšuje mzdy nebo plánuje jejich růst)
- Investice a aktivita:
- Plány na kapitálové výdaje: 16 % firem (nejméně od roku 2009)
- Tržby: saldo kleslo na -5 % (ukončení čtyřměsíčního trendu zlepšování)
- Zásoby: pokles investičních plánů (rovněž -5 %)
- Náklady a ceny:
- Růst cen ropy → tlak na marže a promítání nákladů do cen
- Skutečné ceny rostou (25 %), ale plánovaná zvýšení klesají → signál slábnoucí poptávky
- Dodavatelské řetězce:
- 62 % firem hlásí narušení (meziměsíční nárůst)
- Narušení jsou převážně mírná a střední
- Hodnocení podnikatelských podmínek:
- Pokles hodnocení „dobré“, nárůst „uspokojivé“ → zhoršování kvality růstu
Data NFIB naznačují, že ekonomika vstupuje do fáze ochlazování tažené náklady. Slábnoucí investice a očekávání ukazují na rizika zpomalení růstu v nadcházejících čtvrtletích, což je v souladu s nedávným poklesem odhadů amerického HDP. Trh práce zatím zůstává relativně stabilní, ale předstihové ukazatele se již zhoršují.
Zdroj: xStation5
Výsledky BlackRocku: dynamický růst v prvním čtvrtletí
