Ripple usiluje o americkou bankovní licenci pro posílení regulace stablecoinu RLUSD

Strategický krok směrem k regulované sféře

Společnost Ripple Labs, která stojí za kryptoměnou XRP a stablecoinem RLUSD, podala žádost o získání národní bankovní licence u amerického Úřadu pro kontrolu měny (OCC). Tato federální licence by podřídila stablecoin RLUSD kromě newyorského dozoru i dohledu OCC, čímž by Ripple vstoupil do užšího kontaktu s americkým bankovním systémem.

Dvojitý dohled jako nový standard transparentnosti

Podle Jacka McDonalda, senior viceprezidenta Ripple pro stablecoiny, by kombinace státní a federální regulace stanovila „novou laťku transparentnosti a souladu v oblasti stablecoinů“. Výkonný ředitel Brad Garlinghouse označil tento krok za důkaz dlouhodobé orientace firmy na regulatorní spolupráci.

Dceřiná společnost žádá o přímý přístup k Fedu

Současně Ripple prostřednictvím své dceřiné společnosti Standard Custody & Trust Company požádal o přidělení tzv. master účtu u Federální rezervní banky. Tento účet by umožnil držet rezervy RLUSD přímo u Fedu a provádět emise či odkupy stablecoinů i mimo běžné bankovní hodiny.

Vhodné načasování v kontextu nových předpisů

Žádost přichází ve chvíli, kdy americký Kongres posouvá vpřed legislativu v oblasti stablecoinů, konkrétně zákon GENIUS Act. Kromě Ripple o národní bankovní licenci žádají také další kryptofirmy, například Circle a Fidelity Digital Assets. V současnosti má federální bankovní licenci pouze společnost Anchorage Digital.

RLUSD mezi předními stablecoiny

Stablecoin RLUSD byl spuštěn koncem roku 2024 a aktuálně má tržní kapitalizaci kolem 470 milionů USD. I když zaostává za giganty jako USDC a Tether, Ripple jej pozicuje jako vysoce regulovaný produkt pro institucionální partnery.

