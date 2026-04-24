📌Ropa klesá pod 100 USD

Futures na ropu Brent (OIL) v pátek mírně klesají po silném odrazu z počátku týdne, který začal 20. dubna, kdy ceny vzrostly z přibližně 83 USD na téměř 101 USD za barel. Tento pohyb následoval po neúspěšné první fázi jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu. Trh však nyní obdržel signály, že rozhovory mohou pokračovat. Očekává se, že američtí představitelé budou o víkendu jednat s íránskými protějšky, a objevují se náznaky, že diskuse by mohly vést alespoň k částečnému výsledku. Zdá se nepravděpodobné, že by Steve Witkoff a Jared Kushner do Pákistánu cestovali jinak.
- Mluvčí Bílého domu Leavitt uvedla, že mise související s Íránem vstoupila do diplomatické fáze. Podle zpráv inicioval kontakt Írán a požádal o osobní schůzku. Witkoff a Kushner mají v sobotu ráno odcestovat do Pákistánu, aby pokračovali v jednáních o Íránu.
- Podle zdrojů Al Arabiya pokračují jednání o statusu Hormuzského průlivu a obohaceného uranu, přičemž obě strany si v těchto otázkách vyměňují zprávy. The New York Times uvádí, že pákistánský premiér Sharif by se měl setkat s Witkoffem a Kushnerem a pokračovat v jednáních.
Graf OIL (časový rámec H1)
Ceny Brentu v posledním klesajícím pohybu nedávno oslabily z přibližně 108 USD na zhruba 83 USD, zatímco současný odraz se zastavil poblíž 101 USD, což odpovídá úrovni 61,8% Fibonacciho retracementu. V býčím scénáři je další klíčová úroveň poblíž 104 USD, která se shoduje jak s cenovou rezistencí, tak s 71,6% Fibonacciho retracementem. V medvědím scénáři se důležité supporty nacházejí na 94,5 USD a 90 USD za barel. Pokud víkendová vyjádření naznačí brzký úspěch jednání, lze očekávat pokles cen ropy. Naopak patová situace by zvýšila pravděpodobnost trvalejšího návratu nad 100 USD.
Zdroj: xStation5
Podle analýzy Bloombergu se zdá, že USA jsou ochotnější přistoupit na ústupky, zatímco Teherán zůstává relativně neústupný — alespoň v této fázi jednání. Nelze však vyloučit, že tvrdý postoj Íránu je stále součástí vyjednávací strategie, nikoli signálem ochoty k vojenské eskalaci. Rozhovory v Pákistánu by měly přinést více jasno v tom, kam až je Írán připraven ustoupit..
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Sezónní vzorce cen ropy naznačují, že letní měsíce mají tendenci podporovat růst cen. Pokud se tento vzorec potvrdí i letos, lze během léta očekávat vyšší ceny — zejména pokud jednání v Islámábádu selžou.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
