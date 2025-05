Ropa mírně roste – trh balancuje mezi obavami o dodávky a očekávaným zvýšením produkce OPEC+

Cena ropy ve středu mírně posílila, a to díky novým obavám o globální dodávky suroviny. Spojené státy zakázaly společnosti Chevron export ropy z Venezuely, zatímco požáry v Kanadě ohrožují tamní těžbu. Tyto faktory pomohly Brentu vzrůst o 0,8 % na 64,63 USD za barel a americké WTI o 0,9 % na 61,45 USD.

Na druhé straně trh očekává, že OPEC+ přistoupí ke zvýšení produkce, o čemž by mohlo padnout rozhodnutí už tuto sobotu během schůzky osmi členských států. Očekávaný růst poptávky během letní motoristické sezóny zvyšuje tlak na producenty, zejména s ohledem na omezenou nabídku mimo kartel OPEC+, která v první polovině roku zůstala prakticky beze změny.

Podle společnosti Rystad Energy představují kanadské výpadky a zpomalení nových projektů výzvu pro stabilitu trhu. Goldman Sachs upozorňuje, že navzdory očekávanému navýšení produkce v červenci může osmice členů OPEC+ v dalších měsících držet těžbu stabilní, zejména kvůli slabší ekonomice a růstu zásob.

Trh rovněž reaguje na geopolitické impulzy – například možnost průlomu v jednáních mezi Spojenými státy a Íránem, která by mohla vést k povolení vstupu amerických inspektorů do íránských jaderných zařízení. Jakékoliv zmírnění napětí na Blízkém východě by mohlo přispět ke stabilizaci cenových očekávání.

Situace na trhu s ropou je tedy napjatá – krátkodobé rizika ohrožení nabídky zvyšují ceny, zatímco střednědobé vyhlídky spojené se zvýšením produkce udržují růst v mezích.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena OIL.WTI se již několik dní pohybuje v jasně definovaném cenovém pásmu mezi 60 a 62,11 dolaru za barel, přičemž se opakovaně odráží od obou hran. Aktuálně se cena nachází v blízkosti úrovně 61,48 dolaru, tedy zhruba uprostřed tohoto pásma, což naznačuje nerozhodnost trhu. Klouzavé průměry EMA 50 (pranžová) a SMA 100 (modrá) se pohybují velmi blízko sebe a nejsou výrazně orientovány směrem nahoru ani dolů, což dále potvrzuje boční trend bez jasného směrování. Obchodní aktivita v posledních hodinách mírně zesiluje, což může naznačovat pokus o proražení současného rozpětí. CCI ukazuje hodnoty poblíž horních extrémů, což může signalizovat krátkodobé překoupení trhu. Stejně tak Williams %R se nachází v pásmu blízkém překoupenosti, ale zatím bez výrazného signálu k obratu.

Zdroj: xStation5

