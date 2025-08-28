Ropa oslabuje s koncem americké jízdní sezóny a Indie dál navyšuje nákupy z Ruska

Ceny ropy ve čtvrtek klesly poté, co se trh začal připravovat na nižší poptávku po palivech s blížícím se koncem letní jízdní sezóny v USA a zároveň se obnovily dodávky ruské ropy přes ropovod Družba do Maďarska a Slovenska.
Brent se obchodoval za 67,77 USD (-0,4 %) a WTI za 63,94 USD (-0,3 %). Obchodníci připomínají, že americký svátek Labor Day (2. září) bývá neoficiálním koncem období silné poptávky po benzínu. „Jakékoliv krátkodobé důvody k růstu cen ropy mizí,“ uvedl John Evans z PVM.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Ve středu přitom ropa krátce posílila po zprávě o poklesu amerických zásob o 2,4 milionu barelů, tedy více, než čekal trh. Trvalejší růst však brzdí fakt, že poptávkový vrchol je již za námi.
Dalším faktorem je geopolitika. Po krátkém výpadku se obnovily ruské dodávky přes Družbu, zatímco Moskva i Kyjev stupňují útoky na energetickou infrastrukturu. Washington mezitím tlačí na Indii, aby omezila dovoz levné ruské ropy – zároveň ale prezident Trump zvýšil cla na indické zboží až na 50 %, což vztahy dále komplikuje.
Indie však dává najevo, že se ruské ropy vzdát nehodlá. Podle obchodníků plánují indické rafinerie v září zvýšit nákupy z Ruska o 10–20 % oproti srpnu, tedy o dalších 150–300 tisíc barelů denně. To je zásadní objem, protože Rusko kvůli ukrajinským útokům na rafinerie snížilo vlastní kapacitu zpracování a má více surové ropy k exportu.
Indie již nyní dováží v průměru 1,5 milionu barelů denně ruské ropy, což pokrývá asi 40 % jejích potřeb a představuje 1,5 % světové nabídky. To z ní činí největšího odběratele ruské ropy po moři. Hlavními kupci jsou Reliance a Nayara Energy.
Moskva nabízí pro září vyšší slevy než v srpnu – 2 až 3 USD na barel oproti datovanému Brent. Tyto ceny dělají ruskou ropu pro Indii atraktivní i přes rostoucí politický tlak.
Analytici očekávají, že bez globálního embarga Indie u dovozů z Ruska zůstane. Pokud by je ale zastavila, mohlo by to snížit globální nabídku o zhruba 1 milion barelů denně a vyhnat ceny krátkodobě k hranici 100 USD za barel.
Celkově tedy ropa krátkodobě klesá kvůli slabší americké poptávce, ale indické nákupy ruské ropy vytvářejí stabilní odbyt pro Moskvu a omezují prostor pro výraznější pokles cen.
Graf OIL (H4)
Cena ropy se aktuálně pohybuje na úrovni 67,35 USD a po předchozím propadu zůstává v konsolidační fázi. Krátkodobě se obchoduje těsně nad úrovní 23,6 % Fibonacciho retracementu (66,84 USD), přičemž klouzavé průměry EMA 50 (66,99 USD) a SMA 100 (66,72 USD) se setkávají v těsné blízkosti aktuální ceny. Tato situace potvrzuje vyčkávací fázi trhu, kdy se kupci i prodejci snaží získat kontrolu nad směrem dalšího pohybu.
Technické indikátory zatím nenaznačují výrazný trend. Williams %R (-54) se nachází v neutrální oblasti, tedy bez jasného překoupení či přeprodání. Momentum osciluje kolem hodnoty 100, což ukazuje na krátkodobou stabilizaci po předchozí volatilitě. Objem obchodů zůstává relativně utlumený, což odpovídá konsolidaci po prudkých pohybech z minulého týdne.
Pokud by se cena udržela nad hladinou 66,80 USD, může dojít k pokusu o růst směrem k další významné rezistenci na 67,99 USD (38,2 % Fibonacci) a následně k psychologické hranici 69 USD (50 % Fibonacci). Naopak průraz pod 66,50 USD by otevřel cestu k testu podpory na 64,98 USD, což je klíčová úroveň posledního dna.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.