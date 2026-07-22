Ropa posiluje o 3 % kvůli eskalaci mezi USA a Íránem a výpadku dodávek v Černém moři

Ropa stoupá směrem k 95 USD za barel, protože investoři nadále vidí jen málo známek konstruktivního pokroku mezi Spojenými státy a Íránem ohledně navrhovaného desetidenního příměří. Prezident Donald Trump místo toho varoval Teherán, že jakýkoli budoucí útok na plavidla proplouvající Hormuzským průlivem povede ke zničení „jedné elektrárny nebo jednoho mostu“ v Íránu.
Klíčová fakta
- Prezident Trump uvedl, že Američané podporují vojenskou kampaň, přestože nechtějí vyšší ceny benzinu, a dodal, že Írán nese plnou odpovědnost a bude pohnán k odpovědnosti za smrt amerických vojáků. Axios mezitím informoval, že probíhají jednání o možné schůzce Donalda Trumpa s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Oválné pracovně.
- Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Írán to s dosažením dohody s Washingtonem nemyslí vážně. Trhy jeho slova interpretovaly jako důkaz hlubokých strategických rozdílů mezi oběma zeměmi a signál, že další vojenská eskalace zůstává pravděpodobná.
- Americká armáda nyní provedla již jedenáctou noc po sobě údery proti íránským vojenským cílům. Washington zároveň znovu potvrdil svůj závazek chránit komerční lodní dopravu přes Hormuzský průliv, což zvyšuje obavy z rizik pro globální dodávky ropy.
- Vedle napětí v Perském zálivu pozastavil ruský terminál CPC v Černém moři příjem ropy z Kazachstánu po obnovených útocích na tankery. Tento výpadek zvýšil obavy o globální nabídku ropy a dlouhodobější stabilitu trhu.
OIL (graf D1)
Při pohledu na úrovně Fibonacciho retracementu posledního medvědího pohybu na ropě vystupují jako klíčové zóny rezistence úrovně 98 a 102,50 USD za barel. Obě se shodují s důležitými cenovými reakcemi zaznamenanými v květnu. Od nedávného lokálního minima poblíž 70 USD za barel se ceny ropy již odrazily o více než 30 %.
Zdroj:xStation5
Kakao ztrácí 5 % kvůli rostoucím zásobám na ICE
🔼 Zlato posiluje o 1,7 %
Další komoditní problém z Perského zálivu. Hliníku může začít být nedostatek ⚠️
Krypto novinky: Naděje na regulaci zvedá Bitcoin, vývojáři řeší jeho budoucnost ₿
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.