Ropa prohlubuje ztráty, zmírnění napětí na Blízkém východě tlačí ceny k 70 USD

Futures na ropu Brent ve čtvrtek nadále klesaly, přibližovaly se k úrovni 70 USD za barel a prakticky vymazaly všechny zisky vyvolané konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem. Investoři stále více oceňují nižší riziko dlouhodobých výpadků dodávek, zatímco pozornost se vrací zpět k fundamentům trhu, včetně jednání mezi USA a Íránem, nadcházejícího zasedání OPEC+ a výhledu globální poptávky po ropě. Dalším faktorem, který pomáhá uklidnit trh, je postupná normalizace tankerové dopravy přes Hormuzský průliv, jednu z nejdůležitějších energetických námořních tras na světě.
Trh oceňuje deeskalaci
Ropa Brent klesla přibližně na 70,7 USD za barel, tedy na nejnižší úroveň od období před vypuknutím konfliktu mezi USA a Íránem. Americký benchmark WTI rovněž oslabil a klesl pod 67 USD za barel.
Během konfliktu oba benchmarky prudce rostly, protože výrazně vzrostla geopolitická riziková prémie. Většina těchto zisků však již byla vymazána po 60denním příměří a zahájení nepřímých jednání s cílem dosáhnout trvalé dohody.
Hormuzský průliv pomáhá zmírnit obavy o dodávky
Jedním z nejsilnějších faktorů za nedávným poklesem cen ropy bylo zlepšování podmínek v Hormuzském průlivu. Tankerová doprava přes tuto strategickou vodní cestu se nadále zotavuje, což snižuje obavy z možných výpadků globálních dodávek energií.
Před konfliktem procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světového vývozu ropy a ropných produktů, takže jakákoli změna regionálního napětí představuje důležitý faktor pro ceny ropy.
Zásoby v USA nedokázaly ceny podpořit
Další tlak směrem dolů přinesla nejnovější zpráva amerického ministerstva energetiky.
Zásoby ropy klesly přibližně o 2 miliony barelů, ale pokles byl menší, než trh očekával.
Data podpořila názor, že globální trh s ropou zůstává relativně dobře zásobený, což omezuje prostor pro další růst cen ropy.
OPEC+ může znovu zvýšit produkci
Další významnou událostí pro ropný trh bude víkendové zasedání OPEC+.
Podle mediálních zpráv se očekává, že skupina producentů od srpna zvýší produkční kvóty přibližně o 188 tisíc barelů denně. Pokud se to potvrdí, půjde o páté po sobě jdoucí měsíční zvýšení produkce, což odráží strategii OPEC+ postupně obnovovat nabídku v době, kdy ceny klesají.
OPEC mezitím nedávno již druhý měsíc v řadě snížil výhled růstu globální poptávky po ropě pro rok 2026, a to z 1,17 milionu na 970 tisíc barelů denně. Navzdory snížení organizace nadále očekává, že globální ekonomika zůstane odolná i přes geopolitickou nejistotu.
Pozornost se vrací k makroekonomice, zatímco graf ropy je stále více medvědí (OIL, D1)
S tím, jak geopolitické napětí slábne, se investoři znovu zaměřují na politiku centrálních bank a inflační výhled. Nižší ceny ropy snižují riziko obnovených inflačních tlaků, což může centrálním bankám umožnit udržovat méně restriktivní nastavení měnové politiky.
Nadcházející týdny ukážou, zda jednání mezi Washingtonem a Teheránem mohou přinést trvalou dohodu. Pokud bude deeskalace pokračovat a OPEC+ podle očekávání přistoupí k dalšímu zvýšení produkce, ropa by mohla zůstat pod tlakem i během druhé poloviny léta.
Z technického pohledu se situace pro ropné býky rovněž stává stále náročnější. Kontrakt OIL dnes klesá přibližně o 0,6 %, zatímco index relativní síly (RSI) se propadl na 27 bodů, což signalizuje silně přeprodané podmínky po prudkém poklesu z oblasti 115–120 USD za barel.
Zdroj; xStation5
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