⏫Ropa roste o 2 % kvůli strachu o dodávky

- Nabídkové šoky: Cena ropy vzrostla o 2 %, protože Trump hrozí námořní blokádou Venezuely a novými sankcemi proti ruské „stínové flotile“.
- Geopolitické termíny: Ceny závisí na Putinově blížící se reakci na berlínský mírový návrh, jehož odmítnutí by pravděpodobně vyvolalo tvrdý zásah ze strany USA.
- Medvědí pozadí: Navzdory odrazu od pětiletého minima (55 USD) zůstávají ceny omezeny masivním přebytkem nabídky v roce 2026 a cílem EIA ve výši 52 USD.
Venezuelské sázky: námořní blokáda nebo politické gesto?
Ceny ropy se v úterý stabilizovaly poté, co nově zvolený americký prezident Donald Trump oznámil „úplnou blokádu všech sankcionovaných tankerů“ přepravujících venezuelskou ropu. Tento krok, oznámený 16. prosince prostřednictvím sociální sítě Truth Social, má za cíl přerušit finanční podporu vlády Nicoláse Madura. Bílý dům tvrdí, že tyto příjmy z ropy financují terorismus a obchod s lidmi.
Směrnice navazuje na mediálně sledované zadržení tankeru u venezuelského pobřeží minulý týden a naznačuje nasazení pravděpodobně největší námořní flotily, jaká kdy byla v jihoamerických vodách k vidění. Ačkoli USA již několik měsíců přesouvají vojenské prostředky do této oblasti, zůstávají otázky ohledně proveditelnosti trvalé fyzické blokády.
Venezuelský ropný průmysl je pouhým stínem své bývalé slávy. Produkce, která v roce 2000 činila 3 miliony barelů denně (bpd), klesla v roce 2020 na 300 000 bpd kvůli systémovému podinvestování a sankcím. Ačkoli se produkce nedávno zotavila na téměř 1 milion bpd, přibližně polovina těchto exportů směřuje do Číny, často prostřednictvím tankerů v čínském vlastnictví. Jakýkoli fyzický zásah amerického námořnictva by přímo ohrozil energetickou bezpečnost Pekingu. Úspěšná blokáda by sice zpřísnila trh, který se v současné době potýká s obrovským přebytkem nabídky, ale její dopad na globální fundamenty by mohl být zmírněn těmito geopolitickými třenicemi.
Venezuela produkuje téměř 1 milion barelů ropy denně a vypadla z první desítky největších producentů ropy. Téměř polovina tohoto množství se vyváží do Číny. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Trumpovo ultimátum Moskvě
Zároveň Washington připravuje drakonický balíček sankcí zaměřených na ruský energetický sektor. Opatření, která se zaměřují na „stínovou flotilu“ tankerů a obchodníky třetích stran, jsou údajně podmíněna reakcí Vladimira Putina na navrhovaný mírový plán pro Ukrajinu.
Diplomatické úsilí se zintenzivnilo po dvou dnech vysoce rizikových jednání v Berlíně (14.–15. prosince), kterých se zúčastnili prezident Volodymyr Zelenskyj a Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Zatímco se diskutovalo o předběžných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu – podle vzoru standardů NATO –, Kreml zůstává neústupný a požaduje komplexní urovnání namísto dočasného příměří.
Diplomatický kalendář je nyní velmi nabitý. Poté, co Trump prohlásil, že dohoda je „blíže než kdy jindy“, se očekává, že mírový návrh bude Moskvě formálně předložen do 20. prosince. Pokud Putin podmínky odmítne, hrozba eskalace sankcí by mohla krátkodobě podpořit ceny. Vzhledem k tomu, že Indie a Čína jsou stále pevně zakotveny jako odběratelé ruské ropy Urals, účastníci trhu zůstávají skeptičtí, že ruské dodávky budou v roce 2026 zcela vyloučeny.
Technický výhled: Test minim
Cena ropy WTI nedávno klesla na 55 USD za barel, což je téměř pětileté minimum, než dnes došlo k oživení. Technici poukazují na to, že uzavření nad 56,50 USD by mohlo signalizovat „býčí engulfing“ vzorec, který by mohl otevřít dveře korekčnímu růstu směrem k 25 a 50dennímu jednoduchému klouzavému průměru (SMA) poblíž 58 USD.
Naopak, pokud by Rusko signalizovalo souhlas s požadavky západní koalice, „mírová dividenda“ by pravděpodobně vedla k prolomení podpůrné úrovně 55 USD. To by znamenalo vstup do hry 61,8% Fibonacciho retracementu rallye 2020–2022, který se nachází těsně pod 53 USD. Je třeba poznamenat, že Energetická informační agentura (EIA) udržuje pesimistický výhled na příští rok a předpovídá, že ceny v roce 2026 budou v průměru pod 52 USD za barel.
