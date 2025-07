Ropa stagnuje – trh vyvažuje optimismus z obchodních dohod s hrozbou vyšších dodávek z Venezuely

Ceny ropy zůstaly na konci týdne prakticky beze změny, když trh balancoval mezi optimismem ohledně obchodních dohod USA s klíčovými partnery a obavami z možného zvýšení dodávek ropy z Venezuely.

Brent crude se během pátečního dopoledne obchodoval za 69,36 USD za barel (+0,26 %), zatímco WTI vzrostla na 66,21 USD (+0,27 %). Za celý týden Brent přidal pouze 0,1 %, zatímco WTI směřovala k poklesu o zhruba 1,7 %. Od konce června, kdy došlo k uklidnění napětí mezi Íránem a Izraelem, se cena Brentu drží v pásmu 67–70 USD za barel.

Podle analytika společnosti PVM, Johna Evanse, je trh s ropou „uvězněn v čekacím režimu kvůli absenci jasných impulsů“. Na jedné straně je zde podpora z globálního makroekonomického výhledu díky pokroku v obchodních jednáních (např. dohoda mezi USA a Japonskem a jednání s EU), na druhé straně však tlak na cenu vytvářejí spekulace o vyšší těžbě ve Venezuele.

USA údajně připravují uvolnění některých sankcí, což by umožnilo firmám jako Chevron znovu omezeně působit ve Venezuele. Podle odhadů by venezuelský export mohl vzrůst o více než 200 000 barelů denně, což by zejména americkým rafinériím přineslo úlevu na trhu s těžší ropou.

Dodatečnou podporu cenám tento týden poskytly dočasné výpadky vývozu ropy z Černého moře a z tureckého přístavu Ceyhan, které nyní již byly vyřešeny. Jak upozornil analytik Commerzbank Carsten Fritsch, po návratu dodávek k normálu může tento podpůrný faktor pro ceny postupně odeznít.

Celkově se tedy ceny ropy drží v úzkém rozmezí, přičemž investoři sledují vývoj jak v oblasti obchodní politiky, tak geopolitiky a produkčních limitů.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena ropy WTI se aktuálně pohybuje kolem úrovně 66,30 USD, přičemž se po předchozím růstu konsoliduje poblíž horní hranice Bollingerova pásma, které se rozšiřuje, což naznačuje zvýšenou volatilitu. Středová linie Bollingerova pásma (cca 66,08 USD) funguje jako krátkodobá dynamická podpora, a pokud se cena nad ní udrží, může následovat další pokus o růst.

CCI se momentálně nachází na hodnotě -8,9, tedy v neutrální zóně po krátkém návratu z překoupeného pásma, což naznačuje, že trh ztrácí část své síly, ale zatím nepřechází do výrazného prodejního tlaku. Objemy obchodů zůstávají průměrné a nevykazují extrémní nárůst ani pokles, což potvrzuje konsolidační charakter aktuálního pohybu.

Z technického pohledu zůstává trend v krátkodobém horizontu mírně býčí, avšak pro potvrzení pokračujícího růstu by cena musela prorazit nad úroveň 66,70 USD. Nejbližší podpora se nachází kolem úrovně 65,50 USD, v místě spodní linie Bollingerova pásma. Udržení ceny nad touto hranicí je klíčové pro zachování pozitivního výhledu.

Zdroj: xStation5

