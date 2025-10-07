Rozhodnutí RBNZ o sazbách: Trh očekává výraznější uvolnění po šoku z HDP

- Riziko 50 bb roste: Výrazný pokles HDP zvyšuje pravděpodobnost snížení sazeb o 50 bazických bodů, přestože oficiální konsenzus nadále počítá s 25 bb.
- Holubičí výhled: Očekává se výrazně holubičí doprovodné prohlášení, které naznačí pokles sazeb pod 2,5 % v příštím roce.
- NZD pod tlakem: Novozélandský dolar je zranitelný vůči dalším poklesům vůči americkému dolaru, zejména v případě překvapivého hlubšího snížení sazeb nebo holubičí rétoriky.
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) oznámí své rozhodnutí o oficiální sazbě (OCR) zítra v 02:00 (BST). Tržní očekávání směřují k dalšímu uvolnění měnové politiky. Ačkoli většina analytiků předpokládá snížení sazby o 25 bazických bodů, roste pravděpodobnost razantnějšího kroku o 50 bb, a to kvůli slabým údajům o HDP a zhoršujícímu se trhu práce.
Je třeba připomenout, že RBNZ již v minulosti snížila sazby o 50 bb opakovaně (dvakrát v roce 2024 a jednou letos). Poslední snížení v srpnu bylo o 25 bb, což může naznačovat, že centrální banka opět zvolí mírnější krok.
Očekávání před rozhodnutím
- Tržní konsenzus počítá se snížením sazby o 25 bb na 2,75 %, v souladu s předchozím výhledem RBNZ i srpnovými projekcemi.
- Současně však výrazně roste riziko hlubšího snížení o 50 bb na 2,5 %, jak vyplývá z komentářů některých ekonomů i cenotvorby na trzích – pravděpodobnost takového kroku se pohybuje kolem 50 %.
- Poslední zveřejněná data, včetně poklesu HDP o 0,9 % q/q (třikrát horší výsledek, než předpovídala centrální banka), a zhoršující se situace na trhu práce vytvářejí tlak na rozhodnější akci. Vzhledem k tomu, že většina klíčových údajů z Nového Zélandu je zveřejňována čtvrtletně, musí RBNZ silně spoléhat na vlastní prognózy.
- Změny v personálním složení RBNZ – odchod nejvíce jestřábího člena měnového výboru a příchod potenciálně holubičího nástupce – rovněž nahrávají větší míře uvolnění. V prosinci navíc dojde ke změně guvernéra centrální banky.
Tržní implikace naznačují až 50% pravděpodobnost snížení sazeb o 50 bb. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Konsenzus ukazuje na snížení o 25 bb, ale významná část ekonomů prosazuje 50 bb. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Makroekonomický kontext
- Trh práce zůstává rizikovým faktorem: měsíční ukazatele zaměstnanosti jsou systematicky revidovány směrem dolů a nezaměstnanost vzrostla na 5,2 %. Prognózy očekávají nárůst až na 5,5 % do roku 2026.
- Počet odpracovaných hodin i týdenní mzdy zůstávají pod úrovněmi z let 2023 a 2024, což ukazuje na hlubší zpomalení ekonomické aktivity.
- Ačkoli se očekává, že inflace ve 3. čtvrtletí zrychlila, ve výhledu pro rok 2026 se předpokládá návrat směrem ke středu cíle RBNZ (2 %).
Trh práce přináší rostoucí rizika, a to i přesto, že současně dochází k určitému oživení inflace. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Výhled do budoucna
- Rozhodnutí i doprovodná komunikace RBNZ by měly být výrazně holubičí – i pokud centrální banka zvolí menší krok, měla by jasně signalizovat prostor pro další snižování (např. na listopadovém zasedání). Stále více indikátorů naznačuje, že úrokové sazby by mohly v příštím roce klesnout pod 2,5 %.
- Politika rychlého posunu pod tzv. neutrální úroveň sazeb (2,9 %) může být nutná k nastartování ekonomiky před klíčovým vánočním a letním obdobím v Novém Zélandu.
Výhled pro novozélandský dolar (NZD)
NZD zůstává slabý napříč trhem. Vůči USD letos zaznamenal menší zisky pouze kanadský dolar. Měnový pár NZD/USD aktuálně testuje úroveň 50,0 % Fibonacciho retracementu poslední vzestupné vlny. Vše nasvědčuje tomu, že v případě překvapivého většího snížení nebo holubičí rétoriky bude následovat další pokles. Nicméně pokud nedojde brzy k průrazu minim ze 29. září, současná sestupná struktura může být narušena. Dvouroční úrokový spread nadále naznačuje, že pár by měl v nejbližší době klesnout.
Zdroj: xStation5
Zdroj: Bloomberg Finance LP
