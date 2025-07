Ryanair zachová objednávku letounů MAX 10, Boeing potvrdil včasné dodání

Společnost Ryanair oznámila, že nezmění svou objednávku letadel Boeing 737 MAX 10, která jsou plánována k dodání na začátku roku 2027. Rozhodnutí přišlo po ujistění od společnosti Boeing, že dodávky proběhnou včas, uvedl generální ředitel Ryanairu Michael O’Leary během hovoru s analytiky.

Původně Ryanair zvažoval, že objednávku na větší model MAX 10 přehodnotí ve prospěch menšího modelu MAX 8-200, pokud by hrozilo zpoždění. Boeing měl podle dohody do konce června potvrdit, zda zvládne harmonogram dodávek.

Podle O’Learyho šéfka divize Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, „užitečně potvrdila včasnost dodávek písemně“, čímž rozptýlila obavy Ryanairu ohledně možné změny objednávky.

Tímto krokem Ryanair potvrzuje důvěru ve schopnost Boeingu splnit závazky, i přes přetrvávající problémy a výrobní zpoždění, které výrobce v posledních měsících řeší. Model MAX 10 má klíčový význam pro další expanzi Ryanairu díky vyšší kapacitě a efektivitě oproti stávajícím modelům.

Rozhodnutí zachovat původní objednávku přináší Boeingu vítanou stabilitu v oblasti zákaznické důvěry, zatímco Ryanair získává jasnou vizi pro plánování své flotily do nadcházejících let.



Graf RYAAY.US (D1)

Akcie Ryanair Holdings se aktuálně obchodují za 55,92 USD a po sérii růstových dnů zaznamenaly výraznější korekci směrem dolů. Cena tak nyní testuje důležitou podporu tvořenou klouzavým průměrem EMA 50 (55,09 USD), který může rozhodnout o dalším krátkodobém směru. RSI se nachází na úrovni 45,2, což značí slábnoucí momentum a posun do neutrální až mírně medvědí zóny. MACD rovněž potvrzuje slábnutí trendu – histogram klesá a linie MACD se blíží průrazu pod signální čáru.

Přestože cena zůstává nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 a SMA 100 (50,68 USD), aktuální vývoj může signalizovat zvýšené riziko prohloubení korekce. Pokud by došlo k průrazu pod EMA 50, dalším klíčovým supportem by byla zóna 52,50–53,00 USD. Naopak odraz od současné úrovně a návrat nad 56,50 USD by mohl znamenat obnovení růstového trendu a opětovný útok na předchozí lokální maxima nad 58 USD.

Zdroj: xStation5

