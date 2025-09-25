Sbohem zázraku jménem Milei? Argentinské peso oslabuje

Po přijetí 30 miliard USD od MMF a Světové banky je Argentina opět na pokraji bankrotu. Šlo by o čtvrtý default nebo restrukturalizaci za posledních 25 let. Jak jsme se do této situace dostali?
Jak se změnila argentinská ekonomika od nástupu Javiera Mileiho?
Po vítězství Javiera Mileiho v prosincových volbách 2023 se zdálo, že ekonomika Argentiny se výrazně zlepšuje. Zahraniční investoři přivítali změny pozitivně. Milei navíc uvolnil pohyb kapitálu do a z Argentiny, což posílilo důvěru v místní trh.
Akciový index Merval byl v roce 2024 nejvýkonnějším na světě, když vzrostl o 130 % v dolarovém vyjádření. Investiční fondy začaly zvažovat zařazení argentinských dluhopisů do svých produktů. V posledních týdnech se ale vše obrátilo. Jaké byly klíčové milníky Mileiho vedení během dvou let?
Snížení inflace
Růst cen se v předchozích letech držel kolem 100 % ročně. Při Mileiho zvolení činila inflace 211 %, v dubnu dokonce vrcholila na 294 %. Nyní se ale stabilizovala kolem 30 %, a v říjnu se očekává další pokles na 25 %.
Hospodářský růst
Argentinská ekonomika vzrostla ve 2. čtvrtletí o 6,3 % meziročně, což překonalo i silné výsledky z Q1. Jde o nejrychlejší expanzi od Q2 2022, taženou oživením zemědělství po historickém suchu.
Míra chudoby
Po prvotním nárůstu v důsledku úsporných opatření a škrtů ve výdajích chudoba klesla z 52,9 % (H1 2024) na 38,1 % ve druhé polovině roku.
Obchodní bilance
V roce 2025 Argentina vykázala obchodní přebytek 5,071 miliardy USD, i když nižší než rekordních 18,928 miliardy USD v roce 2024. Exporty, zejména ze zemědělství a energetiky, zůstávají silné, zatímco rostoucí import odráží oživení domácí poptávky.
Argentinská obchodní bilance s Čínou ale zůstává strukturálně deficitní, za posledních pět vlád činí ztráta přibližně 100 miliard USD.
Rozpočtový přebytek
Hlavním cílem Mileiho bylo dosažení rozpočtového přebytku. K tomu využil tzv. „motorovou pilu“ – škrty v oblasti školství, infrastruktury, dotací, propouštění státních zaměstnanců a slučování ministerstev. Spustil i daňovou reformu, zrušil 19 daní a zavedl RIGI – režim daňových úlev pro velké investice.
Výsledek: v srpnu 2025 činil primární přebytek 1,3 % HDP, což je pro Argentinu historický obrat.
Proč je tedy Argentina v krizi?
Milei dosáhl významného pokroku v oblasti fiskální politiky a regulací od prosince 2023, kdy převzal otěže ekonomického chaosu po peronismu. Vyrovnal rozpočet a osvobodil tisíce podnikatelů od byrokratických překážek.
Očekávané investice však nepřišly a hospodářský růst zpomalil. Vinu, jako vždy, nese nedůvěra v centrální banku a nestabilita pesa.
Více než rok Argentina udržovala kapitálové kontroly předchozí vlády a centrální banka používala pevný směnný kurz vůči dolaru, který byl nižší než míra inflace, aby udržela peso silnější. Přebytek pesos a málo zboží při nadhodnoceném kurzu vyvolal iluzi bohatství, což podporovalo dovozy v cizí měně.
Argentinci tak ve skutečnosti nakupovali v zahraničí ledničky známých značek nebo hovězí maso—vlajkový exportní produkt Argentiny—protože díky kurzovým zkreslením bylo levnější než domácí verze. Pro exportéry je vývoz méně výnosný, protože dostávají dolary za zastaralý kurz, což vede k vnějšímu deficitu—pravému opaku Mileiova cíle.
Vláda věděla, že musí nechat trh určit skutečnou hodnotu pesa. V dubnu oznámila centrální banka, že bude držet měnu v kolísavém pásmu, což nějakou dobu fungovalo. Ale když ministerstvo financí přestalo vydávat krátkodobé dluhopisy s vysokými výnosy, klienti začali měnit pesa za dolary.
Zpočátku to byl jen mírný odliv. Ale když Milei neuspěl v provinčních volbách v Buenos Aires—kde žije téměř 40 % populace—vypukl strach z návratu peronismu. Argentinci začali opět prodávat pesa. Peso během 15 dnů oslabovalo o téměř 10 % a dostalo se na dolní hranici kolísavého pásma, které Milei zavedl v dubnu po uvolnění přísných kapitálových kontrol a získání 20 miliardového úvěru od MMF.
Za normálních okolností by centrální banka zvýšila úrokové sazby, aby omezila úvěry, posílila měnu a odradila od dolarizace. Jenže přílišné zvýšení sazeb by dále dusilo domácnosti a firmy, které už nyní nesou vysoké náklady.
Argentinci ale mají s krizemi zkušenosti a vědí, že peso se vždy nakonec devalvuje. Pokud nevidí atraktivní úrokové sazby ani důvěru ve fiskální politiku, od pesa utíkají.
A přesně to se stalo. Místní investoři se obávali, že vláda bude muset opustit kolísavé pásmo a devalvovat peso, což dále zvýšilo poptávku po dolarech. Centrální banka během tří dnů prodala dolary v hodnotě 1,1 miliardy USD, a tyto intervence vyděsily držitele dluhopisů, kteří se báli, že vláda rychle vyčerpává své už tak omezené devizové rezervy—odhadované na méně než 5 miliard USD—což vedlo k prudkému propadu cen dluhopisů.
Zachrání USA Javiera Mileie?
Krvácení se zastavilo až poté, co americké ministerstvo financí v pondělí oznámilo na sociální síti X, že prodlouží finanční pomoc, a Mileiho vláda vyhlásila dočasné pozastavení vývozních daní.
Bessent uvedl, že Washington zvažuje nákupy argentinské měny nebo státního dluhu prostřednictvím fondu kontrolovaného americkým ministerstvem financí, a dodal, že jsou ve hře „všechny možnosti.“
Připomněl slova Maria Draghiho, bývalého prezidenta ECB během krize eurozóny, a prohlásil, že USA udělají „cokoli bude třeba,“ aby podpořily argentinské finanční trhy.
Peso posílilo o 6 % po Bessentově příslibu podpory. Index Merval výrazně vzrostl a výnosy argentinských dolarových dluhopisů klesly na přibližně 15 %. Přesto jsou stále daleko od toho, aby investorům nabízely jistotu. Například výnosy dalších rizikových dluhopisů rozvíjejících se trhů, jako jsou ty z Ekvádoru nebo Angoly, se obchodují „jen“ kolem 11 %.
Před debaklem v Buenos Aires plánoval Milei dosáhnout jednociferných výnosů již příští rok, což by umožnilo emisí nových dluhopisů. To však závisí na tom, zda Milei uspěje v národních volbách v polovině období, přičemž klíčovým datem je 26. října.
Je dolarizace řešením?
Na jedné straně by odstranila riziko devalvace pesa a politické pokušení tisknout peníze k pokrytí deficitů, přičemž inflace by mohla být rychle stabilizována.
Na druhé straně by ale Argentina přišla o měnovou suverenitu a byla by závislá na politice Federálního rezervního systému (Fed). Pokud dolar posílí, domácí ceny se globálně prodraží, vývoz klesne, obchodní bilance se zhorší a Argentina ztratí konkurenceschopnost – tedy přesný opak toho, co potřebuje.
Navíc k dolarizaci by Argentina potřebovala reálné čisté dolarové rezervy, aby mohla vyměnit pesos za dolary – což dnes nemá. Ačkoli se mluvilo o rezervách ve výši 20 miliard USD, tato částka zahrnuje úvěrové linky a další závazky, které nelze snadno zpeněžit. Aktuální odhady hovoří o přibližně 5 miliardách USD proti celkové peněžní zásobě kolem 40 miliard USD – nedostatečné pro dolarizaci ekonomiky.
V tuto chvíli se tak jako jediná životaschopná možnost jeví stabilizace pesa a získání důvěry investorů – jak domácích, tak zahraničních. Toho lze dosáhnout trvalým fiskálním přebytkem. Otázkou však zůstává, zda to Milei dokáže – a zda na to bude mít dostatek času.
