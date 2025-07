Šéf BMW věří v dohodu o clech: Transatlantická auta by mohla těžit z kompenzačního mechanismu

Generální ředitel společnosti BMW, Oliver Zipse, v pátek vyjádřil opatrný optimismus ohledně dosažení dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy o dovozních clech na automobily. Zipse naznačil, že výsledkem by mohl být "zvládnutelný kompromis", který by zahrnoval i tzv. kompenzační mechanismus mezi importem a exportem.

Tato vyjádření přicházejí v době, kdy EU očekává oficiální dopis z Bílého domu, ve kterém má být nastíněna podoba dohody a možné úrovně tarifů na evropské automobilové exporty. Prezident Donald Trump již ve čtvrtek uvedl, že by dokument mohl dorazit nejpozději v pátek.

Zipse novinářům na firemní akci v Mnichově řekl, že BMW by mohlo ze systému těžit, jelikož jeho největší výrobní závod se nachází v Spartanburgu v Jižní Karolíně, odkud společnost v roce 2024 exportovala 225 000 vozů. Hodnota exportu z USA přesáhla 10 miliard dolarů, což by podle Zipse mohlo tvořit základ kompenzačního výpočtu – nikoli samotný počet vozidel.

Tento tzv. "netting mechanism" by umožnil, aby objem exportu z USA kompenzoval dovoz evropských vozidel, což by významně zmírnilo dopad vysokých amerických cel. Z dohody by navíc mohly profitovat i dovozy autodílů, uvádějí zdroje obeznámené s jednáním.

Evropští výrobci automobilů, včetně BMW, dlouhodobě tlačí na mírnější celní podmínky, neboť nové americké tarify zkomplikovaly obchodní modely zaměřené na přeshraniční výrobu a export. Podle informací agentury Reuters navrhla Evropská komise balíček opatření pro snížení napětí, včetně úvěrů na vývoz a investice a vzájemné snižování tarifů.

Zipse dodal: „Máme silný argument – jsme největším exportérem automobilů z USA.“ Pokud by se skutečně podařilo dohodnout vyvážené podmínky, mohlo by to znamenat vítězství pro obě strany a posílení transatlantických hospodářských vztahů.

Graf BMW.DE (D1)

Akcie společnosti BMW zaznamenaly v posledních dnech prudký růstový pohyb a aktuálně se obchodují na ceně 85,38 EUR, čímž prorazily nad důležité technické úrovně. Cena se nyní nachází výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 (oranžová) i SMA 100 (modrá). RSI dosahuje hodnoty 74,5, tedy se nachází v pásmu překoupenosti, což ukazuje na silný nákupní zájem investorů, ale zároveň může naznačovat možnou krátkodobou korekci nebo konsolidaci. MACD linie se prudce odrazila nad signální linii a histogram začal výrazně růst, což potvrzuje momentum ve prospěch kupců a podporuje výhled na pokračování růstu v dalších dnech.

Z pohledu cenového vývoje akcie prorazily konsolidační pásmo mezi 76–81 EUR a otevřely si tak prostor k dalším rezistencím kolem 91,50 EUR, kde se nachází předchozí maxima z října 2023. V případě návratu zpět by oblast kolem 77 EUR, kde se protínají klouzavé průměry, měla působit jako silná technická podpora.

Zdroj: xStation5

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Minimální velikost transakce již od 0 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: