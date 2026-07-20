Shrnutí trhů: Aerolinky pod tlakem, Evropa odolává drahé ropě

Evropský trh na začátku týdne výrazně omezuje volatilitu. Lze očekávat, že investoři v Evropě budou s rozhodnutími vyčkávat, dokud se neobjeví jasnější signály ohledně situace na Blízkém východě. Naprosto klíčová bude také čtvrteční tisková konference ECB.
Navzdory další poměrně rozsáhlé výměně palby mezi USA a Íránem vykazuje evropský trh celkově mírné, ale stále kladné zisky.
Z pohledu sektorů podporuje lepší sentiment vůči technologiím evropské výrobce polovodičů. Výsledky společnosti Ryanair a obavy z leteckého provozu na Blízkém východě naopak vytvářejí tlak na evropské aerolinky.
Firemní zprávy
- Ryanair: Letecká společnost zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí 2026. Očekávání byla nízká, takže téměř třetinový pokles zisku a tržby pod cílem již byly z velké části započítány v ceně. Slabé výsledky však potvrzují, že se naplňuje negativní scénář pro aerolinky. Akcie Ryanairu klesají o dalších 5 %. Air France, Wizz Air a Lufthansa oslabují přibližně o 1–3 %.
- Thales: Krátce před zveřejněním výsledků společnost potvrdila objednávky na nové vojenské vrtulníky a radary. Hodnota zakázky by měla dosáhnout přibližně jedné miliardy eur. Akcie reagují mírným růstem.
- Thule: Dodavatel outdoorového vybavení zveřejnil své výsledky. Navzdory solidnímu růstu tržeb a rekordní marži akcie klesly přibližně o 3 %. Pravděpodobně jde o vybírání zisků po silných výsledcích.
- Crane Ware: Britská společnost poskytující software pro americký zdravotnický systém se stala obětí hackerského útoku a úniku dat. Akcie klesají přibližně o 8 %.
Makro
- Německý PPI byl nižší, než se očekávalo. To může naznačovat slábnutí inflačních tlaků, ale také pomalejší hospodářský růst.
Forex
- Měny z regionu Antipod pokračují v silném růstu vůči americkému dolaru. AUD a NZD posilují vůči USD o více než 0,5 % díky změně očekávání ohledně úrokových sazeb.
Komodity
- Mezi zemědělskými komoditami vyniká pokles kakaa o více než 3 %. Pravděpodobně jde o korekci způsobenou vybíráním zisků po prudkém růstu cen.
- Ropa Brent se krátce vrací nad 90 USD. Energetické komodity rostou kvůli pokračující eskalaci konfliktu na Blízkém východě a slábnoucím vyhlídkám na jeho rychlé ukončení.
Krypto
- Sentiment vůči kryptoměnám je během pondělní seance před otevřením amerického akciového trhu vyrovnaný. Bitcoin zůstává v bočním pásmu mírně pod 65 000 USD, zatímco Solana a Ethereum posilují o necelé 1 %.
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