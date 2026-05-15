Shrnutí trhů: Akcie a kovy klesají, protože summit Trump–Xi neprolomil patovou situaci kolem Íránu 📉 (15.05.2026)

📉 Trhy a společnosti:
- Tržní sentiment: Medvědí nálada se prohlubuje, protože investoři dávají přednost započítávání „bolesti“ z přetrvávající patové situace mezi USA a Íránem před silnými výsledkovými daty. Rostoucí náklady na energie a prudce rostoucí inflační údaje znovu oživily obavy z recese. To platí zejména pro průmyslově orientovaná centra, jako jsou Německo a Francie, kde chuť riskovat zmizela navzdory známkám firemní odolnosti.
- Indexy: Futures na evropské indexy se obchodují hluboko v červených číslech. Největší ztráty zaznamenává polský WIG20 (W20: -1,8 %), italský FTSE MIB (ITA40: -1,6 %) a francouzský CAC40 (FRA40: -1,6 %). Kontrakt na široký Euro Stoxx 50 (EU50) i britský FTSE 100 (UK100) klesají přibližně o 1,4 %. Švýcarský trh vykazuje určitou odolnost (SUI20: -0,2 %) díky vysoké koncentraci defenzivních společností ze sektorů zdravotní péče a spotřebního zboží.
- Klíčové akcie: Evropské indexy táhl níže propad materiálového sektoru o 4,3 % a prudký výprodej v technologiích. Polovodičové firmy jako ASML a Aixtron klesaly až o 4,6 %, respektive 7,3 %. Zatímco velké banky a luxusní giganti jako LVMH oslabovali, italský výrobce čipů Technoprobe představoval vzácný světlý bod. Akcie vzrostly o 35 % po výrazném zvýšení výhledu na rok 2026.
- HSBC dosáhla jen malého pokroku ve svém plánu investovat 4 miliardy USD do fondů soukromého úvěru. Banka čelí zásahu ve výši 400 milionů USD kvůli problematickému úvěru spojenému se zkrachovalou britskou firmou. Navzdory úpravě své ochoty podstupovat riziko v době tržní volatility zůstává HSBC odhodlána v této třídě aktiv soutěžit.
- Akcie Delivery Hero vyskočily o 40 % po rezignaci generálního ředitele Niklas Östberga a vstupu aktivistického investora. Trhy očekávají „rozebrání“ skupiny, konkrétně možný prodej její hlavní jihokorejské divize. Takové prodeje jsou vnímány jako nezbytné pro řešení blížících se splatností dluhopisů v objemu 2,25 miliardy EUR a uvolnění hodnoty pro akcionáře.
- BP zvažuje prodej svých egyptských aktiv v oblasti zemního plynu, zatímco nová generální ředitelka Meg O'Neill usiluje o snížení dluhu a opětovné zaměření na vysoce ziskové projekty. Přestože ropný gigant investoval v Egyptě během šesti desetiletí 35 miliard USD, jeho místní produkce od roku 2023 klesla téměř o 60 %. To vedlo ke strategickému přehodnocení jeho středomořských aktiv.
- FX: Index amerického dolaru (USDIDX) prodlužuje zisky už pátou seanci v řadě a prudce roste o 0,2 %, protože po summitu Trump–Xi nedošlo k žádnému skutečnému pokroku ve válce s Íránem. Nejvíce ztrácejí rizikové měny (AUD/USD: -0,8 %, NZD/USD: -0,7 %). Japonský jen je nejméně volatilní (USD/JPY: +0,07 %). EUR/USD klesá o 0,2 % na 1,165.
- Drahé kovy prudce korigují směrem dolů kvůli síle amerického dolaru. Zlato klesá o 2 % na 4 560 USD za unci, zatímco stříbro se propadá o 5,7 % na přibližně 79 USD za unci.
- Kryptoměny rovněž zažívají plošný výprodej, přičemž výrazné ztráty zaznamenávají hlavní i menší tokeny. Bitcoin klesá o 0,8 % na 80 800 USD, zatímco Ethereum ztrácí 1,5 % na 2 265 USD.
🌍 Ekonomika a politika:
- Nová ropná dálnice: SAE urychlují výstavbu druhého ropovodu ze západu na východ, který má obejít Hormuzský průliv. Tento klíčový infrastrukturní projekt má zabezpečit export ropy během pokračující íránské blokády. SAE by díky němu mohly přepravovat ropu přímo do Ománského zálivu a obejít volatilní námořní koridor.
- Diplomatická patová situace: Prezident Trump a Xi Jinping zakončili summit v Pekingu zdůrazněním společného zájmu ukončit válku s Íránem a udržet Hormuzský průliv otevřený. Čína se však brání převzetí odpovědnosti. Trump uvedl, že USA už průliv nepotřebují, zatímco Peking upřednostňuje „strategickou stabilitu“ a obchod před intervencí.
- Energetický obrat: Bessent z ministerstva financí očekává, že Čína využije svůj vliv a závislost na ropě z Blízkého východu, aby „v zákulisí“ tlačila na Teherán. Peking se zároveň obrací ke „stabilnímu“ americkému LNG, čímž neúmyslně posiluje bilaterální vazby s USA, protože země se snaží uniknout volatilitě na Blízkém východě.
- Trumpův nominant do Fedu rezignuje: Guvernér Fedu Stephen Miran rezignoval a podpořil nastupujícího předsedu Kevina Warshe, jeho „úzký mandát“ a agresivní snižování bilance. Miran, který často nesouhlasil s většinou, prosazoval dřívější snižování sazeb a měnovou politiku zaměřenou více do budoucna. Jako klíčové dezinflační síly, které by měl Fed lépe začlenit do svých měnových modelů, uváděl deregulaci a imigraci.
- Nový předseda Fedu: Kevin Warsh nahrazuje Jeroma Powella ve funkci předsedy Fedu během volatilního přechodného období. S inflací na úrovni 3,8 % a výnosy třicetiletých dluhopisů nad 5 % přebírá Warsh restriktivní inflační prostředí, které živí geopolitické šoky. Musí obnovit cenovou stabilitu a zároveň se vypořádat s masivním veřejným dluhem a náročným dědictvím Powellovy éry.
