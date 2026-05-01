Shrnutí trhů – Data potvrzují intervenci BoJ. Čeká se na americký ISM (05.01.2026)

- Měnová intervence v Japonsku: Data z Bank of Japan naznačují, že úřady provedly devizovou intervenci v hodnotě přibližně 5,4 bil. JPY. Jen vůči americkému dolaru krátkodobě posílil, ale na širším trhu pozorujeme obecné posilování americké měny.
- Solidní data z britského průmyslu: Finální údaj indexu PMI ve výrobě ve Velké Británii dosáhl 53,7 bodu, což bylo lepší než očekávání (53,3) i předchozí hodnota (53,6). Přesto kontrakty UK100 (FTSE 100) v prostředí nízké likvidity klesají přibližně o 0,5 %.
- Svátek práce v Evropě: Většina evropských trhů zůstává dnes kvůli oslavám Sváteku práce uzavřena, což vede k výrazně nižší likviditě na kontinentu.
- Situace na Wall Street: Futures na americké indexy (S&P 500, Dow Jones) vykazují minimální zisky nebo stabilizaci po dosažení rekordních úrovní v předchozí seanci. Investoři reagují na silné technologické výsledky včetně Apple a robustní výsledkovou sezónu. Po úvodních ziscích US100 klesá oproti včerejším historickým maximům.
- Zlato: U drahého kovu pozorujeme výrazné cenové poklesy. Obchoduje se kolem 4565 USD za unci a ztrácí přibližně 1,2 % hodnoty.
- Ropa: Ceny ropy v první fázi seance rostly, ale po 12:00 pozorujeme jasné popření dřívějších pohybů. WTI ztrácí přibližně 0,1 %, zatímco Brent roste o méně než 0,05 %. Včerejší silné nárůsty souvisely s toky na konci měsíce a uzavíráním červnového futures kontraktu na ropu Brent, který se přizpůsoboval cenám kotovaným na fyzickém trhu.
- Kakao: Ceny ustupují po včerejším silném růstu. Bez započtení nedávného přerolování futures dosáhly ceny nejvyšších úrovní od poloviny února.
- Bitcoin posiluje o více než 1 % a dosáhl úrovně 77 000 USD.
- Důležitá ekonomická data z USA: Dnes v 16:00 bude zveřejněn americký index ISM ve výrobě. Očekává se odraz na úroveň 53,1 bodu oproti předchozí hodnotě 52,3 bodu. Stojí za zmínku, že cenový subindex by měl vzrůst na 80 bodů, což by bylo poprvé od poloviny roku 2022, kdy tuto úroveň překonal.
Podle informací měla BoJ včera na trhu nakoupit 5,4 bil. JPY. Zdroj: Bloomberg Finance LP
USDJPY se nachází nad SMA 200, která by měla být považována za klíčovou podporu. Zdroj: xStation5
Graf dne: Intervence na jenu? Tokio vyzývá spekulanty (01.05.2026)
