Cenová válka v Číně se vymyká kontrole, Peking varuje největší hráče 🛒

Akcie čínských technologických společností Alibaba a JD.com se dostaly pod výrazný tlak poté, co čínští regulátoři kritizovali hlavní e-commerce platformy kvůli údajně zavádějícím propagačním kampaním. Jde o další signál, že Peking se snaží přibrzdit agresivní cenovou konkurenci v online obchodě, která sice krátkodobě láká zákazníky, ale zároveň snižuje ziskovost firem.
Akcie Alibaby v Hongkongu klesly až o 6,5 %, což představovalo největší intradenní propad za téměř tři měsíce. JD.com odepsal téměř 6 %, nejvíce od listopadu. Výprodej následoval poté, co pekingská pobočka Státní správy pro regulaci trhu předvolala společnosti Alibaba, JD.com, PDD Holdings, ByteDance a Xiaohongshu.
Podle zprávy čínské státní televize CCTV se regulátorům nelíbily některé marketingové praktiky během nákupního festivalu 618, který patří mezi největší online prodejní akce v Číně. Úřady kritizovaly zejména sliby obrovských dotací v řádu desítek miliard jüanů, u nichž podle nich nebylo dostatečně jasné, jaká skutečná podpora zákazníkům a značkám reálně připadla.
Alibaba byla kritizována především kvůli platformám Tmall a Taobao, zatímco podobné výhrady směřovaly také na JD.com. Regulátoři podle CCTV uvedli, že firmy neposkytly dostatek detailů o skutečně poskytnutých dotacích ze strany společností i zúčastněných značek. Pro investory je tento zásah citlivý, protože připomíná, že regulační riziko v čínském technologickém sektoru stále nezmizelo.
Hlavní problém je širší než samotná reklama. Peking se už delší dobu snaží omezit závod ve snižování cen, který zasáhl největší čínské internetové společnosti. Tvrdá cenová válka sice může krátkodobě podporovat objemy prodeje, ale zároveň tlačí na marže, ziskovost obchodníků a finanční zdraví celého maloobchodního sektoru.
Podle Jasmine Duan z RBC Wealth Management se nezměnila ani tak samotná tvrdost pravidel, ale spíše ochota regulátorů své zásahy veřejně komunikovat. To znamená, že trhy nyní mnohem viditelněji vnímají regulatorní omezení, která už v čínském prostředí existovala. Pro akcie to ale může být i tak negativní, protože investoři často reagují citlivě na jakýkoliv signál zvýšeného tlaku ze strany úřadů.
Alibaba navíc začala oslabovat ještě před samotnou zprávou CCTV. Investory znejistily informace, že Čína plánuje v příštích pěti letech investovat přibližně 2 biliony jüanů, tedy asi 295 miliard USD, do výstavby datových center. Na první pohled by takový plán mohl být pro technologické firmy pozitivní, část trhu však začala pochybovat, zda z něj Alibaba dokáže skutečně výrazně těžit.
Dalším zdrojem nejistoty jsou cenové tlaky v oblasti AI tokenů a zprávy o odchodu šéfa aplikace Dingtalk, která je považována za důležitou součást širší strategie Alibaby v oblasti umělé inteligence. Kombinace regulačních obav, nejistoty kolem AI a tlaku na marže tak vytvořila prostředí, ve kterém investoři raději snižovali expozici vůči čínským internetovým titulům.
Z makroekonomického pohledu je situace pro Čínu nepříjemná. Slabší růst spotřebitelských cen, které v květnu vzrostly pouze o 1,2 %, ukazuje na opatrnost domácností a slabší spotřebitelskou náladu. Pokud velké platformy pokračují v agresivních slevách, může to krátkodobě podpořit prodeje, ale zároveň prohlubovat deflační tlaky a zhoršovat ziskovost firem.
Pro investory je tak nejdůležitější otázkou, zda se jedná pouze o jednorázové varování, nebo začátek další vlny tvrdšího dohledu nad čínským internetovým sektorem. Pokud by Peking pokračoval v tlaku na cenové kampaně a dotace, mohlo by to dále omezit schopnost firem bránit tržní podíl pomocí agresivních slev.
Graf Alibaby (AHLA.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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