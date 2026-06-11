📆 Posílí zvýšení sazeb ECB euro?

Zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů ze strany Evropské centrální banky na dnešním zasedání je prakticky hotovou věcí a trh ho již plně započítává. Pozornost investorů se proto přesouvá k tomu, co se stane v dalších měsících. K tomu, aby euro začalo růst, by však byla potřeba velmi silná a konkrétní komunikace. I když je současné očekávání zvyšování sazeb v eurozóně silnější než v USA, pár EURUSD zůstává pod tlakem. Na co se vyplatí zaměřit před dnešním rozhodnutím?
- Dominance jestřábů: Ukazatel komunikace evropských centrálních bankéřů, EBCspeak index, vlastní měřítko sentimentu centrální banky od Bloomberg Economics, dosáhl nejvyšší úrovně za zhruba dva a půl roku. Zástupci ECB, například Schnabelová a Kazimir, dali jasně najevo, že další zpřísnění politiky je nevyhnutelné. Stojí za zdůraznění, že ECB se obává návratu situace z roku 2022, a proto nyní rozhodne o dřívějším, preventivním kroku.
- Tlak jádrové inflace: Jestřábí frakci v ECB výrazně podporuje květnový údaj o jádrové inflaci, která zrychlila na 2,5 % meziročně z dubnových 2,2 %.
- Nové projekce: Trh očekává, že aktualizované projekce ECB budou i nadále vycházet ze dvou zvýšení sazeb v letošním roce. Hlavní scénář počítá s krokem v červnu a dalším v září, i když rostoucí cenový tlak může část Rady guvernérů motivovat k prosazování červencového termínu. Jasný náznak července by mohl vést k dalšímu pokusu o oživení na EURUSD.
- Ekonomická stagnace v pozadí: Výhled HDP pro eurozónu bude pravděpodobně revidován směrem dolů. Data za 1. čtvrtletí 2026 přinesla negativní překvapení. Místo očekávaného růstu o 0,1 % se HDP snížil o 0,2 %. Indikátory PMI navíc ukazují jasné zhoršení ekonomické situace.
Proč jestřábí ECB nemusí euru pomoci?
Aktuálně se kurz EURUSD pohybuje v pásmu 1,1530–1,1550. EURUSD by mohl reagovat růstem, pokud Christine Lagardeová vyšle silný a jasný signál, že další zvýšení sazeb může přijít v červenci, pokud se situace na energetickém trhu nezlepší. Je třeba zdůraznit, že zvýšení sazeb nemusí situaci v eurozóně zlepšit, protože inflace je v tuto chvíli spojena především s cenami energií, a ne s přehřátou ekonomikou. Jedno zvýšení sazeb by zároveň nemělo evropskou ekonomiku úplně potopit, i když jí s největší pravděpodobností nepomůže.
Při pohledu na pár EURUSD lze aktuálně pozorovat, že je dobře oceněn vůči spreadu 2letých výnosů, i když korelace v posledních několika měsících, a zejména v těch posledních, zřetelně klesla.
Výrazně větší dopad na kotace EURUSD má vývoj cen energií. EURUSD se stále drží relativně vysoko díky tomu, že ceny plynu TTF nevzrostly na trojciferné úrovně. Úroveň 50 EUR/MWh je při pohledu na poslední 2–3 roky vysoká, zároveň je však mnohem nižší než během katastrofické situace v roce 2022.
Korelace mezi EURUSD a TTF je v krátkodobém horizontu poměrně silná. Aktuálně se zdá, že kurz EURUSD může být poněkud podhodnocený vzhledem k ceně plynu. Zároveň je však plyn z pohledu posledních několika měsíců relativně drahý. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Klíčové technické úrovně
Pokud dnešní komunikace ECB nepřinese zcela zásadní a mimořádně jestřábí prohlášení, například jasné oznámení série agresivních zvýšení sazeb v červenci a září, pár EURUSD pravděpodobně zůstane v bočním trendu nebo zamíří níže.
- Klíčová podpora: 1,1500. V této oblasti se soustředí silné expirující opce. Jen do pondělí se zde roluje celkem přibližně 8,5 miliardy EUR, což na kurz působí jako silný magnet. Proražení této úrovně by otevřelo cestu k březnovým minimům na 1,1411.
- Klíčová rezistence: Aby euro znovu získalo skutečné růstové momentum, kurz by musel uzavřít nad 25denním klouzavým průměrem (55-DMA), který se aktuálně sbíhá s rezistencí na úrovni 1,16. Tu navíc potvrzuje také 61,8% retracement.
Samotné zvýšení sazeb ani případné náznaky dalšího zvýšení v letošním roce nestačí. Situaci na EURUSD by mohlo změnit až oznámení zvýšení sazeb v červenci a náznak celé série dalších zvýšení. Proto bude z pohledu dnešního kalendáře nejdůležitější vystoupení Christine Lagardeové a zveřejnění makroekonomických prognóz.
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