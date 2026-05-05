Shrnutí trhů: Evropské akciové trhy rostou 🚀 V centru pozornosti jsou banky, obrana a technologie 💡

Evropské indexy otevřely úterní seanci výrazně v kladném teritoriu. Italský ITA40 vede růst se ziskem téměř 2 %, panevropský Euro Stoxx 50 přidává kolem 1,5 % a DAX roste o 1,3 %. Hlavním motorem zisků jsou silné kvartální výsledky evropských bank, zejména rekordní zisk UniCredit. Sentiment však tlumí eskalace konfliktu na Blízkém východě. V pondělí si USA a Írán vyměnily palbu v Perském zálivu. Do konfliktu se zapojily také SAE.
Napětí v Perském zálivu zůstává klíčovým makroekonomickým faktorem. Prezident Trump odhadl, že konflikt by mohl trvat další dva až tři týdny. Íránská strana však signalizuje, že rozhovory „postupují“. V tomto prostředí ropa Brent koriguje pondělní skok o téměř 6 % a klesá zhruba o 1,5 %. Ustupuje od úrovně kolem 113 USD za barel. Dolar (USDIDX) zůstává prakticky beze změny kolem 98,3 a na začátku týdne je téměř neutrální.
Aktuální volatilita na klíčových trzích. Zdroj: xStation
Ze sektorového pohledu vede růst finanční sektor, který podporují výsledky bank. UniCredit (UCG.IT) roste o více než 3 % a široká heatmapa SX5E ukazuje zisky ve financích, technologiích a průmyslu. Zdravotnictví se mezitím obchoduje defenzivně (Sanofi SAN.FR –4,4 %), zatímco energetické a utilitní společnosti zaujímají opatrný postoj kvůli geopolitické nejistotě.
🏢 Informace o společnosti:
- UniCredit oznámila rekordní kvartální zisky. Čistý zisk v 1. čtvrtletí 2026 meziročně vzrostl o 16 % na 3,22 mld. EUR, čímž překonal odhady všech analytiků. Konsenzus činil 2,68 mld. EUR. Banka zvýšila výhled čistého zisku za celý rok na „nejméně 11 mld. EUR“ a potvrdila cíle pro rok 2028. Výsledky podpořil silný růst příjmů z poplatků (+4,5 % r/r) a výrazný nárůst příjmů z obchodování (+154 % oproti odhadům). Generální ředitel Andrea Orcel mezitím formalizoval nabídku na převzetí Commerzbank. UniCredit nabízí 0,485 vlastní akcie za každou akcii Commerzbank, což znamená cenu kolem 32 EUR za akcii. To je téměř 7 % pod tržní hodnotou.
Výsledky bank. Zdroj: Bloomberg Financial LP
- HSBC zklamala svými výsledky. Zisk před zdaněním v 1. čtvrtletí dosáhl 9,38 mld. USD, zatímco odhad činil 9,59 mld. USD. Cena jejích akcií v Londýně klesla téměř o 5,6 %. Banka provedla nečekaný odpis související s podvodem na britském trhu a zvýšila rezervu o 300 mil. USD kvůli zhoršení globálního makro výhledu způsobenému konfliktem na Blízkém východě. Provozní náklady meziročně vzrostly o 7,6 % a překonaly konsenzus. Analytici z JPMorgan a Bloomberg Intelligence to označují za hlavní negativní překvapení.
- Rheinmetall představil předběžné výsledky za 1. čtvrtletí, které zaostaly za očekáváním v oblasti tržeb. Tržby dosáhly přibližně 1,94 mld. EUR oproti tržnímu odhadu 2,3 mld. EUR. Provozní zisk činil 224 mil. EUR proti odhadu 240 mil. EUR. Společnost připisuje slabší výsledek přesunu dodávek do 2. čtvrtletí a ponechává celoroční výhled růstu tržeb o 40–45 % s provozní marží kolem 19 %. Analytici Morgan Stanley a JPMorgan, oba s doporučením „overweight“, to považují za dostatečné odůvodnění. Akcie při otevření rostou o více než 2 %.
- Ferrari zveřejní výsledky po uzavření trhu. Trh očekává tržby kolem 1,82 mld. EUR a čistý zisk přibližně 403 mil. EUR při marži EBITDA kolem 39,3 %. Klíčové otázky se týkají poptávky z Blízkého východu, kterou omezuje konflikt, a dopadu Trumpova oznámení 25% cla na automobily z EU. Analytici Barclays však upozorňují, že Ferrari může podle smluvních dohod do značné míry přenést náklady na cla na zákazníky.
