🍔 Foodora pod Uberem? Ve hře je velká akvizice Delivery Hero

- Delivery Hero, vlastník Foodory, je v centru pozornosti kvůli možnému převzetí Uberem
- Firma řeší také odchod CEO Niklase Östberga
- Akcie Delivery Hero dnes rostou o 12 %
Společnost Delivery Hero, jež vlastní firmu Foodora, se v posledních týdnech dostala do centra pozornosti investorů. Německá rozvážková skupina řeší hned několik zásadních témat najednou: spekulace o převzetí, strategickou revizi byznysu a odchod dlouholetého CEO Niklase Östberga. Akcie Delivery Hero dnes připisují 12 % a za poslední měsíc již vzrostly o 90 %.
Nejdůležitější zprávou je rostoucí vliv Uberu. Delivery Hero oznámilo, že Uber navýšil svou investici a nyní drží podíl ve výši 19,5 % a k tomu má ještě dalších 5,6 % v opcích. Podle aktuálních zpráv ale Uber nemusí zůstat jen pasivním investorem. Firma zvažuje plné převzetí Delivery Hero. Prvotní nabídka kolem 33 eur za akcii, která firmu oceňovala na více než 10 miliard eur, měla být odmítnuta, protože část akcionářů požaduje vyšší cenu. Podle Financial Times se mluví o tom, že investoři by chtěli cenu nad 40 eur za akcii, což by znamenalo ocenění zhruba kolem 13 miliard eur. Uber má podle zpráv zvažovat zvýšení nabídky, poslední známá nabídka byla 38 eur za akcii.
Do hry navíc vstupují i další možné scénáře. Delivery Hero neřeší pouze případný prodej celé firmy, ale také možnost restrukturalizace portfolia. Ve hře má být například oddělení nebo prodej některých regionálních aktiv, zejména v Jižní Koreji. Zájem o části byznysu podle médií sleduje také DoorDash, což zapadá do širší konsolidace celého odvětví rozvozu. Food delivery sektor se po covidovém boomu dostal do fáze, kdy firmy hledají větší měřítko, vyšší efektivitu a jasnější cestu k ziskovosti.
Druhou zásadní událostí je oznámený odchod zakladatele a CEO Niklase Östberga. Ten má předat vedení firmy nejpozději do 31. března 2027. Do té doby zůstane ve funkci a bude řídit další fázi strategické revize i související M&A procesy. Dozorčí rada má začít hledat jeho nástupce a chce proces dokončit do konce roku 2026. Pro Delivery Hero jde o symbolický moment, protože Östberg firmu spoluzakládal a vedl ji přibližně patnáct let.
Odchod CEO přichází ve chvíli, kdy firma prochází tlakem akcionářů i tržní změnou. Delivery Hero už není jen příběhem rychlé expanze. Investoři dnes chtějí vidět hlavně ziskovost, disciplínu v kapitálové alokaci, zjednodušení struktury a návratnost investic. Právě proto probíhá strategická revize, která má určit, kde má skupina dál růst, kde má šetřit a která aktiva mohou dávat větší smysl mimo současnou strukturu.
Graf DHER.DE (H4)
Zdroj: xStation05
