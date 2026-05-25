Ticho místo řevu motoru? Ferrari riskuje svou identitu s modelem Luce 🚗

- Ferrari představuje svůj první plně elektrický model Luce s cenou přes 500 000 eur a maximální rychlostí 310 km/h.
- Automobilka snižuje elektrické ambice: do roku 2030 mají elektromobily tvořit jen 20 % nabídky místo původních 40 %.
- Největší výzvou bude zachovat typickou identitu Ferrari, tedy vzhled, zvuk a pocit z jízdy.
- Luce nemusí být masovým prodejním hitem, ale může určit, jak bude vypadat luxusní elektromobilita budoucnosti.
- Ferrari představuje svůj první plně elektrický model Luce s cenou přes 500 000 eur a maximální rychlostí 310 km/h.
- Automobilka snižuje elektrické ambice: do roku 2030 mají elektromobily tvořit jen 20 % nabídky místo původních 40 %.
- Největší výzvou bude zachovat typickou identitu Ferrari, tedy vzhled, zvuk a pocit z jízdy.
- Luce nemusí být masovým prodejním hitem, ale může určit, jak bude vypadat luxusní elektromobilita budoucnosti.
Ferrari stojí před jedním z nejdůležitějších momentů své moderní historie. Italská automobilka představuje svůj první plně elektrický model Luce, jehož název v italštině znamená „světlo“. V době, kdy část konkurence u elektrických sportovních vozů spíše brzdí, se Ferrari rozhodlo udělat odvážný krok do nejisté budoucnosti.
Novinka má být čtyřdveřovým vozem s maximální rychlostí 310 km/h a cenou přesahující 500 000 eur. Podle dostupných informací se na vývoji podílelo také studio LoveFrom, které spoluzaložil bývalý designér Applu Jony Ive. Design vozu má být výrazně odlišný od tradičních modelů Ferrari, což naznačuje, že značka nechce pouze převést svůj klasický styl do elektrické podoby, ale vytvořit zcela novou interpretaci luxusního sportovního vozu.
Pro Ferrari jde o riskantní krok. Značka je po desetiletí spojována především s burácejícími motory V8 a V12, emocemi za volantem a okamžitou mechanickou odezvou. Elektromobil však funguje jinak. Je tišší, těžší kvůli bateriím a postrádá tradiční zvuk spalovacího motoru, který je pro mnoho fanoušků Ferrari zásadní součástí zážitku.
Automobilka se tento problém snaží řešit vlastním způsobem. Místo umělého napodobování zvuku benzínového motoru vyvinula speciální systém, který má zesilovat vibrace elektrického pohonného ústrojí a vytvořit autentický elektrický zvuk Ferrari. Právě zvuk, vzhled a pocit z jízdy jsou tři prvky, které zákazníci se značkou dlouhodobě spojují. U modelu Luce je Ferrari musí přenést do nové technologické éry.
Luce zároveň přichází v době, kdy poptávka po elektrických supersportech není jednoznačně silná. Ferrari podle dostupných informací odložilo druhý elektrický model nejméně na rok 2028 kvůli slabší poptávce. Lamborghini mezitím ustoupilo od plánů na uvedení vlastního elektromobilu v roce 2030, protože zájem zákazníků zatím není dostatečný. To ukazuje, že ani v luxusním segmentu není přechod na elektromobilitu samozřejmý.
Přesto má Ferrari důvod jednat. Čínské automobilky rychle posouvají hranice elektrických sportovních vozů a značka nechce dopustit, aby definici luxusní elektromobility určoval někdo jiný. Příkladem je BYD se svým modelem Yangwang U9, který ukazuje, že technologická demonstrace síly může být pro zákazníky i investory velmi atraktivní. Ferrari proto nemusí s Luce nutně mířit na vysoké prodeje, ale spíše na vytvoření symbolu nové éry.
Důležitou roli v elektrické strategii sehrává také nové e-building centrum v Maranellu. Ferrari do něj investovalo s cílem vyrábět elektromobily, hybridy i vybrané spalovací modely. Pod vedením generálního ředitele Benedetta Vigny, který dříve působil ve společnosti STMicroelectronics, se značka snaží propojit tradiční automobilovou exkluzivitu s technologickým know-how.
Ferrari však své původní elektrické ambice zmírnilo. Zatímco v roce 2022 plánovalo, že do roku 2030 budou elektromobily tvořit 40 % nabídky, novější cíl počítá pouze s 20 %. Hybridy mají tvořit dalších 40 % a spalovací modely rovněž 40 %. To ukazuje, že automobilka nechce své tradiční zákazníky odradit příliš rychlým odklonem od motorů, které tvoří jádro její identity.
Model Luce může Ferrari pomoci oslovit mladší generaci bohatých zákazníků, kteří jsou elektromobilitě otevřenější. Zároveň může přitáhnout tradiční klientelu, která již vlastní více vozů značky a bude chtít mít v garáži také první elektrické Ferrari. Nejde tedy jen o samotný automobil, ale o prestižní sběratelský a technologický milník.
Z investorského pohledu je Luce důležitým testem. Ferrari musí ukázat, že dokáže vstoupit do elektrické éry, aniž by ztratilo svou prémiovou marži, exkluzivitu a emocionální přitažlivost. Pokud se značce podaří přesvědčit zákazníky, že elektromobil může být skutečným Ferrari, může si otevřít cestu k nové skupině klientů. Pokud však Luce nebude působit dostatečně výjimečně, může narazit na odpor části fanoušků i trhu.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
.
Shrnutí trhů: Euforie na trzích 💥 Sázejí investoři na konec konfliktu na Blízkém východě❓
🍔 Foodora pod Uberem? Ve hře je velká akvizice Delivery Hero
US Open: Wall Street se před prodlouženým víkendem blíží rekordním maximům, tažena AI
Peking zaútočil na brokery. Akcie se propadly o 36 % za pár hodin!📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.