Shrnutí trhů: Indexy se snaží zotavit díky nadějím na jednání mezi USA a Íránem 🇪🇺 SAP po tržbách roste o 6 % 📈

📈 Trhy a společnosti
- Futures na evropské indexy se zotavují z ranních ztrát po zprávě, která podpořila optimismus ohledně možného druhého kola jednání mezi USA a Íránem v Pákistánu.
- Tento vývoj vedl k prvnímu poklesu ceny ropy Brent za posledních pět seancí. Cena klesla pod 105 USD za barel, zatímco obchodníci sledují rizika pro dodávky energií v Hormuzském průlivu.
- Široký index EU50 přidává 0,75 %, zisky vede polovodičově orientovaný NED25 (+1,4 %), futures na německý DAX (DE40) rostou o 0,5 %, zatímco francouzský CAC 40 mírně zaostává (FRA40: +0,15 %) a vyrovnává tak včerejší lepší výkonnost.
- Kemira: Akcie klesly až o 9,8 % poté, co výsledky za 1. kvartál zaostaly za očekáváním. Tržby se snížily o 4,4 % na 677,3 milionu EUR. CEO Antti Salminen uvedl, že geopolitické napětí a válka v Íránu ovlivnily poptávku. Společnost zavádí zvýšení cen, aby čelila rostoucím nákladům a vrátila ziskovost do cílového pásma.
- Spie: Společnost vykázala tržby za 1. kvartál ve výši 2,45 miliardy EUR, což představuje meziroční růst o 1,5 %. Výkonnost ve Francii a Německu překonala konsenzuální odhady. Spie ponechává výhled na rok 2026, který počítá se silným organickým růstem a rozšířením marže EBITA. Navrhovaný výplatní poměr dividendy zůstává přibližně na 40 % upraveného čistého zisku. Francouzská společnost je dnes jedním ze tří největších růstových titulů v indexu Stoxx 600 (+7,9 %).
- Eni: Eni zvýšila cíl pro zpětný odkup akcií o 90 % na 2,8 miliardy EUR po zvýšení očekávání cash flow. Celoroční výhled provozního cash flow vzrostl na 13,8 miliardy EUR, protože válka v Íránu posunula ropu Brent nad 100 USD. Přestože společnost nedosáhla odhadů upraveného čistého zisku za 1. kvartál, zvýšila celoroční výhled tržeb z plynu a LNG. Akcie se obchodují beze změny.
- SAP: Akcie vzrostly o 6 % poté, co cloudové tržby za 1. kvartál ve výši 5,96 miliardy EUR překonaly odhady analytiků. Společnost ponechala roční výhled cloudových tržeb beze změny. CEO Christian Klein posouvá obchodní model směrem k cenotvorbě podle spotřeby AI. Analytici uvedli, že výsledky pomáhají zmírnit obavy z narušení ze strany AI a dopadů konfliktu na Blízkém východě.
- Dolarový index odevzdal zisky po včerejším skoku způsobeném poptávkou po bezpečných aktivech (USDIDX: -0,2 %). Novozélandský dolar (NZDUSD: +0,35 %) a euro (EURUSD: +0,25 %) vedou růst vůči dolaru díky zlepšenému rizikovému sentimentu.
Výkonnost sektorů indexu Stoxx 600 dnes. Zdroj: Bloomberg Finance LP
🌍 Ekonomika a politika
- Optimismus roste, protože USA a Írán směřují k druhému kolu rozhovorů po období patové situace. Íránský ministr zahraničí má v pátek dorazit do Islámábádu, což by mohlo pomoci zmírnit napětí vyvolané probíhající válkou.
- Německý index podnikatelského klimatu Ifo v dubnu klesl na 84,4 z březnových 86,3, zaostal za konsenzuálními odhady a dostal se na nejnižší úroveň od května 2020. Sentiment se zhoršil ve všech hlavních sektorech, zejména ve službách, obchodě a stavebnictví. Index očekávání klesl na 83,3, což odráží zvýšený pesimismus ohledně krátkodobého výhledu. Tento pokles, tažený energetickým šokem z války v Íránu, signalizuje zvýšené riziko ekonomické kontrakce Německa ve 2. čtvrtletí 2026.
- Vrchní americký generál Caine uvedl, že USA budou nadále provádět zadržovací operace v Tichém a Indickém oceánu proti íránským plavidlům. Zároveň přiznal, že Írán zaútočil na pět obchodních lodí.
- Americký ministr války Pete Hegseth řekl, že Írán má „šanci uzavřít dobrou dohodu“, ačkoli námořní blokáda Íránu zůstane v platnosti tak dlouho, jak bude potřeba. Hegseth zároveň obvinil Evropu a Asii, že se spoléhají na americkou ochranu bez dostatečného vlastního přispění. Tlačil tak na tyto regiony, aby sehrály svou roli v konfliktu, protože „Evropa potřebuje Hormuzský průliv více než my [USA]“.
- Představitel ECB Peter Kazimir naznačil, že kvůli růstu cen energií v důsledku války v Íránu může být potřeba mírné zvýšení úrokových sazeb. Vzhledem k tomu, že se očekává růst inflace na 3 %, Kazimir uvedl, že debaty se před zasedáním 30. dubna posunuly od možného snižování sazeb k jejich případnému zvýšení.
Zdroj: XTB Research
Jsme blíž k míru? Íránský ministr míří do Islámábádu! 🕊️
Trump nařídil tvrdý postup v Hormuzském průlivu 🔥
➡️EURUSD pod tlakem evropské stagflace a geopolitického šoku
Ceny ropy klesají 🔻
