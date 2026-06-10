Shrnutí trhů: Nervózní čekání na inflaci v USA

- Během středeční seance evropské trhy dohánějí poklesy amerických indexů, které včera zaznamenaly výraznou korekci.
- Tržní sentiment je jednoznačně negativní, i když tok firemních zpráv je omezený. To lze interpretovat tak, že firmy, zejména ty americké, dodávaly trhům palivo pro růst, zatímco geopolitické a ekonomické pozadí vytváří tlak směrem dolů.
- Poklesy v Evropě jsou poměrně hluboké a v průměru dosahují kolem 1 %. Největším poraženým je WIG20, který klesá zhruba o 1,4 %. Lépe si vedou hlavní indexy ve Švýcarsku, Španělsku a Itálii, kde jsou ztráty omezeny přibližně na 0,5 %.
- Širší trh zůstává ve stavu nervózního vyčkávání. Hlavními zdroji nejistoty pro Evropu jsou další vývoj konfliktu v Íránu a s tím související budoucí postoj ECB k měnové politice.
- Trh aktuálně započítává až dvě zvýšení sazeb ECB v roce 2026. Jakékoli překvapení by mohlo posunout indexy starého kontinentu buď výše, nebo níže.
- STMicro (STM.IT) – Společnost reportovala výsledky nad očekáváním trhu. Navzdory poklesu zisku růst tržeb a výhled vyšší poptávky související s AI infrastrukturou zvedají akcie o 15 %.
- Sanofi (SAN.FR) – Společnost dokončila práce na léku Rilliprubart. Akcie klesají o více než 1,5 %.
- HSBC (HSBA.UK) – JP Morgan upozorňuje na problémy banky v Číně. Akcie klesají o 2 %.
- SAP (SAP.DE) – Akcie klesají o více než 4 % po zprávě Goldman Sachs, která poukazuje na tlak na marže ze strany cen komponent.
- Absolutně klíčovou událostí však budou data o inflaci v USA, která budou zveřejněna 1,5 hodiny před otevřením seance na Wall Street. Trh očekává růst celkové spotřebitelské inflace na 4,2 % a jádrové inflace na 2,9 %. Jakékoli překvapení by mohlo vyvolat silnou tržní reakci.
- Velký rozdíl mezi jádrovou a celkovou inflací dále zdůrazňuje silný příspěvek energií a potravin k růstu cen.
- Futures na americké indexy před otevřením ukazují mírné poklesy se ztrátami v rozmezí 0,5–1 %.
- Na devizovém trhu nejvíce posiluje britská libra. Důvodem jsou nejnovější komentáře Bank of England, které trh vyhodnotil jako relativně jestřábí. Zisky vůči hlavním měnovým párům dosahují přibližně 0,25 %.
- Během noci Írán údajně sestřelil americký útočný vrtulník Apache, který hlídkoval v Hormuzském průlivu. USA odpověděly odvetným úderem na íránském území.
- Donald Trump uvedl, že „Írán zaplatí cenu za to, že čekal příliš dlouho.“
- Navzdory eskalaci zůstává trh s ropou beze změny. Drahé kovy také klesají.
- Pšenice posiluje. Kontrakty rostou o 2 % kvůli obavám o nabídku v USA.
- Pesimismus dominuje také na trhu kryptoměn. Bitcoin klesá k úrovni 60 000 USD.
Denní shrnutí: Návrat výprodejů na Wall Street ⬇️
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