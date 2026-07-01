Shrnutí trhů: Obranné akcie se odrážejí, evropské indexy se drží poblíž historických maxim 🔼 Rheinmetall roste o 4 %

Evropské burzy bez zřetelného směru. Trh čeká na inflaci a vystoupení centrálních bankéřů. Indexy zahájily středeční seanci smíšenými náladami poté, co index STOXX Europe 600 den předtím stanovil nový historický rekord. Investoři neochotně otevírají nové pozice před dvěma klíčovými událostmi dne – zveřejněním předběžných dat o inflaci v eurozóně za červen a vystoupeními nejvýznamnějších centrálních bankéřů na fóru ECB v portugalské Sintře. Pozornost přitahuje odraz zbrojních společností, kdy akcie Rheinmetall rostou o 4 %, a v jejich stopách následují RENK Group a Hensoldt – mimo Německo rostou i akcie francouzských, britských a norských firem z oboru. Ropa se obchoduje v blízkosti víceměsíčních minim kolem 72 USD za barel, což podporuje globální trhy rizikových aktiv.
Nejdůležitější pohyby na evropských burzách
- Euro Stoxx 50: -0,5 %
- STOXX Europe 600: -0,3 %
- DAX: +0,2 %
- CAC 40: -0,3 %
- FTSE 100: -0,2 %
- IBEX 35: -0,3 %
- FTSE MIB: -0,3 %
Dnešní obchodování nenaznačuje zřetelný směr. Po dynamickém růstu z posledních týdnů investoři realizují část zisků a čekají na nové impulsy, které by mohly určit směr pro evropské akcie v nadcházejících dnech.
Zdroj: XTB Research
Nejvýrazněji dnes rostou akcie Rheinmetall, Airbus a Deutsche Telekom, zatímco ztrácejí Schneider Electric, Anheuser-Busch a LVMH. Zdroj: XTB Research
Grafy DE40 a EU50
Od června 2025 kontrakt na Euro Stoxx 50 čtyřikrát klesl a pokaždé se mu podařilo ztráty dohnat – obvykle relativně rychle. EMA200 se v současnosti nachází u 5 900 bodů a pokles do jejího okolí by vyžadoval přibližně 8% korekci z aktuálních úrovní. Index testuje historická maxima v oblasti 6 350 bodů. Průraz nad 3 365 bodů by mohl otevřít cestu k dynamickému vzestupu na nové rekordy.
Zdroj: xStation5
Kontrakt na německý DAX dnes roste, ačkoli v posledních měsících je patrné, že struktura růstu se zploštila. Index od jara letošního roku pětkrát klesl pod EMA200 (červená linie) – nakonec se mu však vždy podařilo ztráty dohnat a vrátit se na vzestupnou dráhu. Klíčovým předpokladem pro další růst bude udržení nad 50denním exponenciálním klouzavým průměrem EMA50 (oranžová linie), který se nachází v blízkosti 24 400 bodů.
Zdroj: xStation5
Rotace v sektorech a jednotlivých akciích společností z Euro Stoxx 50
Zdroj: XTB Research
Zdroj: XTB Research
Data PMI naznačují zlepšení, oživení však zůstává nerovnoměrné
Ranní hodnoty indexů PMI pro průmysl ukázaly, že evropský výrobní sektor se postupně vymaňuje z víceměsíčního zpomalení, přestože tempo zlepšování zůstává různorodé.
Španský průmyslový PMI dosáhl 49,7 bodu, což trh zklamalo, a zůstal tak pod hranicí 50 bodů oddělující růst od poklesu aktivity. Švýcarsko rovněž dopadlo hůře, než se očekávalo, výsledek 54,3 bodu však nadále poukazuje na solidní expanzi.
Pozitivně překvapila Francie, kde PMI vzrostl na 51,2 bodu a překonal očekávání analytiků. Německý průmysl se udržel těsně nad hranicí růstu s výsledkem 50,3 bodu, zatímco pro celou eurozónu byl ukazatel potvrzen na úrovni 51,4 bodu.
Přestože data naznačují postupnou stabilizaci evropského průmyslu, oživení zůstává křehké a daleko od dynamického odskoku. To je pro investory podstatné, protože zlepšení průmyslové aktivity může podporovat výsledky cyklických společností, avšak současné tempo růstu zůstává stále omezené.
Inflace bude dnes nejdůležitější událostí
Hlavním bodem dne bude zveřejnění předběžného odečtu inflace CPI v eurozóně za červen. Trh očekává, že inflace klesne z 3,2 % na 3,0 % meziročně.
Nižší hodnota by mohla potvrdit, že cenový tlak po předchozím vzestupu cen energií postupně odeznívá, čímž by se ECB otevřel větší prostor pro uvolňování měnové politiky v nadcházejících měsících.
Inflace vyšší, než se očekává, by naopak mohla opět zvýšit výnosy dluhopisů a omezit výhledy na budoucí snižování úrokových sazeb, což by mohlo negativně ovlivnit valuace evropských akcií.
Fórum v Sintře může udávat tón trhům
Druhou klíčovou událostí bude panel centrálních bankéřů na každoročním Fóru ECB v Sintře. Investoři budou pozorně sledovat vystoupení:
- Kevina Warsha, předsedy Federálního rezervního systému,
- Christine Lagarde, prezidentky Evropské centrální banky,
- Andrewa Baileyho, guvernéra Bank of England,
- Tiffa Macklema, guvernéra Bank of Canada.
Největší pozornost se soustřeďuje na Kevina Warsha, který se poprvé od svého jmenování do čela Fedu objeví na mezinárodním fóru. Ačkoli byl zpočátku vnímán jako kandidát schopný prosazovat uvolněnější měnovou politiku, v posledních týdnech prezentoval výrazně jestřábí postoj a zdůrazňoval rizika přetrvávající strukturální inflace.
Jakýkoli náznak, že hlavní centrální banky hodlají déle udržovat restriktivní politiku, může ovlivnit jak výnosy dluhopisů, tak valuace akcií.
Geopolitika zůstává i nadále rizikovým faktorem
Přestože ceny ropy z velké části vzdaly zisky vyvolané konfliktem na Blízkém východě a doprava přes Hormuzský průliv se postupně vrací do normálu, investoři nadále pečlivě sledují vývoj geopolitické situace.
Objevily se zprávy, že prezident Donald Trump v posledních dnech zvažoval obnovení vojenských akcí proti Íránu, nakonec se však rozhodl pokračovat v diplomatickém úsilí. Plánované rozhovory obou stran v Dauhá udržují riziko opětovného vzrůstu napětí stále přítomné.
Pro Evropu má to zvláštní význam. Ekonomika eurozóny je na zdražování energií výrazně citlivější než ekonomika USA, a proto by případný nový skok cen ropy mohl rychle vyústit ve vyšší inflaci a ztížit ECB další uvolňování měnové politiky.
Na co investoři soustřeďují pozornost?
Po dosažení nových historických rekordů přešly evropské akciové trhy do fáze čekání. Dnešní seance by se mohla ukázat jako klíčová pro krátkodobý směr obchodování. Pokud inflace vyjde níže, než se předpokládá, a centrální bankéři si zachovají umírněný tón, evropské indexy mohou pokračovat v růstu. Naopak vyšší inflace nebo jestřábí signály z fóra v Sintře by mohly investory přimět k realizaci zisků po velmi silném runu uplynulých týdnů. Trh zatím zůstává klidný, ale nadcházející hodiny mohou přinést výrazně větší volatilitu, než jaká byla patrná na začátku středeční seance.
Výrobní PMI eurozóny: EURUSD mírně roste díky růstu produkce a slábnoucím inflačním tlakům 🇪🇺
🤖Washington uvolnil AI omezení, konkurence z Číny ale nezahálí⚔️
🚩 Nike klesá po tržbách – akcie padají na 12leté minimum
Ekonomický kalendář: Setkání šéfů centrálních bank může otřást FX (01.07.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.