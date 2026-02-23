Shrnutí trhů: přeskupení na evropských trzích po obchodních turbulencích – co sledovat? 🔎

- Evropské akciové burzy se v pondělí obchodují převážně níže poté, co americký prezident Donald Trump oznámil nové jednotné globální clo ve výši 15 %, platné okamžitě.
- Toto rozhodnutí následovalo po verdiktu Nejvyššího soudu, který zablokoval významnou část předchozího celního systému, což na konci minulého týdne krátkodobě zlepšilo tržní sentiment. Obnovená eskalace však opět zvýšila obchodní nejistotu a snížila ochotu investorů podstupovat riziko. Investoři se obávají dopadu na globální růst a inflační očekávání. Futures na americké akciové indexy rovněž naznačují slabší otevření trhu.
- Hlavní evropské indexy jsou pod tlakem – Euro Stoxx 50 (EU50) klesá přibližně o 0,20 %, zatímco německý DAX oslabuje asi o 0,44 %, což odráží jeho vysokou expozici vůči mezinárodnímu obchodu. Francouzský FRE40 krátce dosáhl nového historického maxima, než se otočil směrem dolů (aktuálně -0,25 %). UK100 ztrácí 0,25 %. Široký index Stoxx 600 klesá zhruba o 0,30 %, přičemž většina sektorů se pohybuje v záporném teritoriu. Mezi nejslabší patří průmyslové společnosti citlivé na zahraniční obchod.
- Sektorové pohyby i jednotlivé akcie jsou smíšené. Luxusní společnosti jako Kering (KER.FR +3,30 %) a LVMH (MC.FR +1,50 %) zpočátku podporovaly francouzský trh, zatímco firmy z oblasti letectví a obrany, včetně Airbusu a Thales, oslabovaly.
- Novo Nordisk (NOVOB.DK) klesá o více než 12 % poté, co jeho lék na obezitu CagriSema nesplnil primární cílový ukazatel v klinické studii. To zesílilo obavy z konkurence.
- Johnson Matthey (JMAT.UK) ztrácí přes 16 % po snížení prodejní ceny své divize Catalyst Technologies.
- JD Sports (JD.UK) posiluje o 5,00 % po oznámení programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 200 milionů GBP.
- Rolls-Royce (RR.UK) oslabuje o 1,20 % před zveřejněním výsledků hospodaření, které mají být oznámeny později tento týden.
- Makroekonomická data poskytla evropskému výhledu určitou podporu navzdory tržní volatilitě. Německý index podnikatelského klimatu Ifo vzrostl v únoru na 88,6 bodu, mírně nad očekávání a nejvýše od srpna, což signalizuje opatrné známky oživení.
- Nedávná data PMI z eurozóny zveřejněná na konci minulého týdne rovněž ukázala návrat průmyslu do pásma expanze po několika měsících poklesu.
- Prezidentka ECB Christine Lagarde varovala, že nepředvídatelná obchodní politika může narušit investice a ekonomickou stabilitu. V nadcházejících dnech trh očekává další zveřejnění výsledků evropských společností.
